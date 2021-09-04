Стартовый комплекс "Союза" на Восточном переведут на новое топливо
Рогозин: комплекс "Союза" на Восточном переведут на новое топливо после пуска в октябре
© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса / Перейти в фотобанкРН "Союз-2.1б" установлена на стартовом столе космодрома Восточный
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Стартовый комплекс ракеты-носителя "Союз" на космодроме Восточный начнут переводить на новое топливо после октябрьского пуска, первый старт ракеты с новым топливом планируется в 2022 году, заявил генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
"Следующий (пуск) у нас будет 14 октября. Дальше мы переводим топливо с керосина на нафтил и, собственно говоря, будем дальше продолжать пусковую кампанию уже в следующем году", - сказал он в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".
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Как сообщалось, необходимость перевода ракет "Союз-2" на Восточном с керосина (Т-1) на нафтил (РГ-1) связана с истощением Анастасиевско-Троицкого месторождения в Краснодарском крае. В настоящее время нафтил используется только на третьей ступени ракеты "Союз-2.1б", но планируется заправлять им все ступени "Союзов", для чего уже проведены испытания модернизированных двигателей.
В июне 2021 года в пресс-службе Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры рассказали РИА Новости, что готовность к проведению комплексных испытаний стартового комплекса после перевода на нафтил планируется обеспечить в феврале 2022 года.
Ранее исполнительный директор "Ростеха" Олег Евтушенко сказал, что переход на нафтил является частью программы модернизации ракеты, которая позволит уменьшить вредные выбросы и заметно увеличить выводимую на орбиту полезную нагрузку.
Нафтил - экологически безопасный тип углеводородного горючего с применением полимерных присадок.
Как сообщал источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли, испытательный пуск ракеты "Союз-2.1а" со всеми ступенями, работающими на нафтиле, планируется осуществить с космодрома Восточный при выведении на орбиту радиолокационного спутника дистанционного зондирования Земли "Кондор-ФКА". В настоящее время он намечается в 2022 году.