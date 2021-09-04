https://ria.ru/20210904/sochi-1748543430.html

В горах Сочи начался осенний сезон наблюдения за птицами

В горах Сочи начался осенний сезон наблюдения за птицами - РИА Новости, 04.09.2021

В горах Сочи начался осенний сезон наблюдения за птицами

В горах Сочи начались наблюдения за осенней миграцией птиц, следующих через Кавказский хребет на зимовку в страны Азии, Центральной и Южной Африки, сообщает... РИА Новости, 04.09.2021

2021-09-04T00:39

2021-09-04T00:39

2021-09-04T00:39

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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. В горах Сочи начались наблюдения за осенней миграцией птиц, следующих через Кавказский хребет на зимовку в страны Азии, Центральной и Южной Африки, сообщает пресс-служба курорта Красная поляна.По словам экспертов, туристы, чтобы увидеть массовые пролеты, поднимаются к панорамным площадкам, откуда небо над хребтом Аибга просматривается лучше всего, и отправляются гулять с фотоаппаратами и биноклями.Оборудованные экотропы курорта протяженностью 50 километров в четырех высотных поясах позволяют увидеть, как осенью природа в горах начинает преображаться. Здесь смешанный лес и разнотравье меняют окраску от ярко-зеленой на Поляне 540 до буро-красной на Поляне 2200.Наблюдать за перелетными птицами можно будет до конца октября. Посещение смотровых площадок курорта и прогулки по экотропам бесплатны.

https://ria.ru/20210810/polety-1744560394.html

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