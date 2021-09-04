https://ria.ru/20210904/sochi-1748543430.html
В горах Сочи начался осенний сезон наблюдения за птицами
В горах Сочи начался осенний сезон наблюдения за птицами - РИА Новости, 04.09.2021
В горах Сочи начался осенний сезон наблюдения за птицами
В горах Сочи начались наблюдения за осенней миграцией птиц, следующих через Кавказский хребет на зимовку в страны Азии, Центральной и Южной Африки, сообщает... РИА Новости, 04.09.2021
2021-09-04T00:39
2021-09-04T00:39
2021-09-04T00:39
туризм
сочи
новости - туризм
туристы
красная поляна
куда поехать в выходные
куда поехать
куда можно лететь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/1f/1576533617_0:166:3072:1894_1920x0_80_0_0_2ba92b2a9a7a6cdc0044668413a99af3.jpg
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. В горах Сочи начались наблюдения за осенней миграцией птиц, следующих через Кавказский хребет на зимовку в страны Азии, Центральной и Южной Африки, сообщает пресс-служба курорта Красная поляна.По словам экспертов, туристы, чтобы увидеть массовые пролеты, поднимаются к панорамным площадкам, откуда небо над хребтом Аибга просматривается лучше всего, и отправляются гулять с фотоаппаратами и биноклями.Оборудованные экотропы курорта протяженностью 50 километров в четырех высотных поясах позволяют увидеть, как осенью природа в горах начинает преображаться. Здесь смешанный лес и разнотравье меняют окраску от ярко-зеленой на Поляне 540 до буро-красной на Поляне 2200.Наблюдать за перелетными птицами можно будет до конца октября. Посещение смотровых площадок курорта и прогулки по экотропам бесплатны.
https://ria.ru/20210810/polety-1744560394.html
сочи
красная поляна
азия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/1f/1576533617_319:0:3050:2048_1920x0_80_0_0_9fb3bc7e144f472669c9ec09a8eee6bf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сочи, новости - туризм, туристы, красная поляна, куда поехать в выходные, куда поехать, куда можно лететь, животные, азия
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. В горах Сочи начались наблюдения за осенней миграцией птиц, следующих через Кавказский хребет на зимовку в страны Азии, Центральной и Южной Африки, сообщает пресс-служба курорта Красная поляна.
По словам экспертов, туристы, чтобы увидеть массовые пролеты, поднимаются к панорамным площадкам, откуда небо над хребтом Аибга просматривается лучше всего, и отправляются гулять с фотоаппаратами и биноклями.
Оборудованные экотропы курорта протяженностью 50 километров в четырех высотных поясах позволяют увидеть, как осенью природа в горах начинает преображаться. Здесь смешанный лес и разнотравье меняют окраску от ярко-зеленой на Поляне 540 до буро-красной на Поляне 2200.
Наблюдать за перелетными птицами можно будет до конца октября. Посещение смотровых площадок курорта и прогулки по экотропам бесплатны.