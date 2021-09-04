Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210904/sochi-1748543430.html
В горах Сочи начался осенний сезон наблюдения за птицами
В горах Сочи начался осенний сезон наблюдения за птицами - РИА Новости, 04.09.2021
В горах Сочи начался осенний сезон наблюдения за птицами
В горах Сочи начались наблюдения за осенней миграцией птиц, следующих через Кавказский хребет на зимовку в страны Азии, Центральной и Южной Африки, сообщает... РИА Новости, 04.09.2021
2021-09-04T00:39
2021-09-04T00:39
туризм
сочи
новости - туризм
туристы
красная поляна
куда поехать в выходные
куда поехать
куда можно лететь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/1f/1576533617_0:166:3072:1894_1920x0_80_0_0_2ba92b2a9a7a6cdc0044668413a99af3.jpg
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. В горах Сочи начались наблюдения за осенней миграцией птиц, следующих через Кавказский хребет на зимовку в страны Азии, Центральной и Южной Африки, сообщает пресс-служба курорта Красная поляна.По словам экспертов, туристы, чтобы увидеть массовые пролеты, поднимаются к панорамным площадкам, откуда небо над хребтом Аибга просматривается лучше всего, и отправляются гулять с фотоаппаратами и биноклями.Оборудованные экотропы курорта протяженностью 50 километров в четырех высотных поясах позволяют увидеть, как осенью природа в горах начинает преображаться. Здесь смешанный лес и разнотравье меняют окраску от ярко-зеленой на Поляне 540 до буро-красной на Поляне 2200.Наблюдать за перелетными птицами можно будет до конца октября. Посещение смотровых площадок курорта и прогулки по экотропам бесплатны.
https://ria.ru/20210810/polety-1744560394.html
сочи
красная поляна
азия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/1f/1576533617_319:0:3050:2048_1920x0_80_0_0_9fb3bc7e144f472669c9ec09a8eee6bf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сочи, новости - туризм, туристы, красная поляна, куда поехать в выходные, куда поехать, куда можно лететь, животные, азия
00:39 04.09.2021
 

В горах Сочи начался осенний сезон наблюдения за птицами

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЖуравлиный клин
Журавлиный клин - РИА Новости, 1920, 04.09.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. В горах Сочи начались наблюдения за осенней миграцией птиц, следующих через Кавказский хребет на зимовку в страны Азии, Центральной и Южной Африки, сообщает пресс-служба курорта Красная поляна.
По словам экспертов, туристы, чтобы увидеть массовые пролеты, поднимаются к панорамным площадкам, откуда небо над хребтом Аибга просматривается лучше всего, и отправляются гулять с фотоаппаратами и биноклями.
Оборудованные экотропы курорта протяженностью 50 километров в четырех высотных поясах позволяют увидеть, как осенью природа в горах начинает преображаться. Здесь смешанный лес и разнотравье меняют окраску от ярко-зеленой на Поляне 540 до буро-красной на Поляне 2200.
Наблюдать за перелетными птицами можно будет до конца октября. Посещение смотровых площадок курорта и прогулки по экотропам бесплатны.
Девушка на фестивале воздухоплавания у подножия Белой скалы в Белогорском районе республики Крым - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
10 августа, 08:00Туризм
Где и как полетать над Россией: шары, самолеты, автожиры
 
ТуризмСочиНовости - ТуризмтуристыКрасная Полянакуда поехать в выходныекуда поехатькуда можно лететьЖивотныеАзия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:12Украинский паралимпиец вновь отказался фотографироваться с россиянами
06:06Украине предрекли энергетическую катастрофу
06:01Калинин: программа "Дальневосточная ипотека" способствует развитию Приморья
05:49Аэропорт Паланы на Камчатке оснастят новой авиационной техникой
05:42Шестаков: во Владивостоке достаточно территории для проведения Олимпиады
05:28В России создадут единую базу амурских тигров
05:21Центр "Амурский тигр" готовится к сплошному учету хищников
05:13Экипировку "Сотник" могут оснастить оптическими приборами
04:51Шамьюнов: "Дальневосточный гектар" имеет большой потенциал для туризма
04:39Орлов назвал предварительный ущерб от наводнений в Амурской области
04:39Яценюк пожаловался, что Россия превращает украинскую ГТС в металлолом
04:25Талибы пообещали дать женщинам в хиджабе доступ к образованию и работе
04:25"Туризм.РФ" будет развивать инфраструктуру Сахалина совместно с властями
04:21РЭЦ назвал число экспортеров среди малого и среднего бизнеса
04:15В Минприроды назвал размер ущерба от наводнений
04:14Генсек ШОС: ЕАЭС и "Один пояс, один путь" укрепят сотрудничество в Евразии
04:10Россиян научили выбирать безопасную шаурму
04:05В Минприроды назвали экологические угрозы для Байкала
04:00ЕАЭС и ШОС подпишут меморандум о сотрудничестве в ближайшие дни
03:46"Уникальный опыт": японца впечатлила русская баня
Лента новостейМолния