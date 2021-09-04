Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210904/shaurma-1748656316.html
Россиян научили выбирать безопасную шаурму
Россиян научили выбирать безопасную шаурму - РИА Новости, 04.09.2021
Россиян научили выбирать безопасную шаурму
Шаурма – одно из самых популярных в России блюд стритфуда, но не всегда покупатель может быть уверен в ее качестве. Как выбрать шаурму без риска пищевого... РИА Новости, 04.09.2021
2021-09-04T04:10
2021-09-04T04:10
общество
здоровье - общество
сергей синицын
шаурма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/18/1746996409_0:218:3008:1910_1920x0_80_0_0_82014b499bf37963730e0ad7643674e9.jpg
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Шаурма – одно из самых популярных в России блюд стритфуда, но не всегда покупатель может быть уверен в ее качестве. Как выбрать шаурму без риска пищевого расстройства, рассказал в интервью радио Sputnik эксперт по здоровому питанию, телеведущий и шеф-повар Сергей Синицын.Завернутое в лаваш рубленое жареное мясо с овощами продают, наверное, на улицах всех российских городов. Этой популярности шаурмы сопутствует неоднозначная слава из-за опасности пищевого отравления: покупатель не может быть уверен, что мясо абсолютно свежее, а овощи хорошо вымыты.Сергей Синицын убежден, что приобрести шаурму без риска пищевого расстройства все-таки можно.Прежде всего, считает он, покупать ее надо в проверенных местах – по словам эксперта, у многих шеф-поваров есть места, где они покупают качественную шаурму. Если же вы приобретаете это блюдо где-то еще, то нужно следовать простым правилам, продолжил эксперт.То есть, объяснил он, еду из такой палатки люди уже проверили на себе.Шеф-повар также рассказал, что он делает, чтобы купленная им шаурма была не только безопасной, но и вкусной."Я подхожу к продавцу и прошу его сделать шаурму так, как он делает себе сам. Я даже готов за это заплатить чуть больше. Если об этом сказать, то у человека будет уже не стандартный набор действий, а он будет представлять, как он для себя добавлял бы соус и прочие ингредиенты. У меня этот лайфхак работает", – заверил Сергей Синицын в интервью радио Sputnik.
https://ria.ru/20210114/shaurma-1593096811.html
https://ria.ru/20200714/1574339037.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/18/1746996409_352:0:3008:1992_1920x0_80_0_0_a771d072fabc27216d83de6c946cd244.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, здоровье - общество, сергей синицын, шаурма
04:10 04.09.2021
 
Россиян научили выбирать безопасную шаурму

Шеф-повар Синицын посоветовал покупать шаурму там, где ее приобретают полицейские

© Depositphotos / lucidwatersШаурма
Шаурма - РИА Новости, 1920, 04.09.2021
© Depositphotos / lucidwaters
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Шаурма – одно из самых популярных в России блюд стритфуда, но не всегда покупатель может быть уверен в ее качестве. Как выбрать шаурму без риска пищевого расстройства, рассказал в интервью радио Sputnik эксперт по здоровому питанию, телеведущий и шеф-повар Сергей Синицын.
Завернутое в лаваш рубленое жареное мясо с овощами продают, наверное, на улицах всех российских городов. Этой популярности шаурмы сопутствует неоднозначная слава из-за опасности пищевого отравления: покупатель не может быть уверен, что мясо абсолютно свежее, а овощи хорошо вымыты.
Названное в честь Иосифа Сталина кафе с шаурмой на ул. Зои и Александра Космодемьянских - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
14 января, 20:04
Суд оштрафовал владельца кафе с шаурмой "от Сталина"
Сергей Синицын убежден, что приобрести шаурму без риска пищевого расстройства все-таки можно.
Прежде всего, считает он, покупать ее надо в проверенных местах – по словам эксперта, у многих шеф-поваров есть места, где они покупают качественную шаурму. Если же вы приобретаете это блюдо где-то еще, то нужно следовать простым правилам, продолжил эксперт.
"Чтобы выбрать шаурму в незнакомом месте, есть несколько лайфхаков. Например, если у этой палатки еду покупают полицейские, или если там есть очередь и видно, что палатка с шаурмой давно стоит, а не новая, значит, этому месту доверяют", – сказал Сергей Синицын.
То есть, объяснил он, еду из такой палатки люди уже проверили на себе.
Шеф-повар также рассказал, что он делает, чтобы купленная им шаурма была не только безопасной, но и вкусной.
"Я подхожу к продавцу и прошу его сделать шаурму так, как он делает себе сам. Я даже готов за это заплатить чуть больше. Если об этом сказать, то у человека будет уже не стандартный набор действий, а он будет представлять, как он для себя добавлял бы соус и прочие ингредиенты. У меня этот лайфхак работает", – заверил Сергей Синицын в интервью радио Sputnik.
Кебаб - РИА Новости, 1920, 14.07.2020
14 июля 2020, 15:42
В Курганской области около 30 человек отравились шаурмой
 
ОбществоЗдоровье - ОбществоСергей Синицыншаурма
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:12Украинский паралимпиец вновь отказался фотографироваться с россиянами
06:06Украине предрекли энергетическую катастрофу
06:01Калинин: программа "Дальневосточная ипотека" способствует развитию Приморья
05:49Аэропорт Паланы на Камчатке оснастят новой авиационной техникой
05:42Шестаков: во Владивостоке достаточно территории для проведения Олимпиады
05:28В России создадут единую базу амурских тигров
05:21Центр "Амурский тигр" готовится к сплошному учету хищников
05:13Экипировку "Сотник" могут оснастить оптическими приборами
04:51Шамьюнов: "Дальневосточный гектар" имеет большой потенциал для туризма
04:39Орлов назвал предварительный ущерб от наводнений в Амурской области
04:39Яценюк пожаловался, что Россия превращает украинскую ГТС в металлолом
04:25Талибы пообещали дать женщинам в хиджабе доступ к образованию и работе
04:25"Туризм.РФ" будет развивать инфраструктуру Сахалина совместно с властями
04:21РЭЦ назвал число экспортеров среди малого и среднего бизнеса
04:15В Минприроды назвал размер ущерба от наводнений
04:14Генсек ШОС: ЕАЭС и "Один пояс, один путь" укрепят сотрудничество в Евразии
04:10Россиян научили выбирать безопасную шаурму
04:05В Минприроды назвали экологические угрозы для Байкала
04:00ЕАЭС и ШОС подпишут меморандум о сотрудничестве в ближайшие дни
03:46"Уникальный опыт": японца впечатлила русская баня
Лента новостейМолния