https://ria.ru/20210904/shaurma-1748656316.html

Россиян научили выбирать безопасную шаурму

Россиян научили выбирать безопасную шаурму - РИА Новости, 04.09.2021

Россиян научили выбирать безопасную шаурму

Шаурма – одно из самых популярных в России блюд стритфуда, но не всегда покупатель может быть уверен в ее качестве. Как выбрать шаурму без риска пищевого... РИА Новости, 04.09.2021

2021-09-04T04:10

2021-09-04T04:10

2021-09-04T04:10

общество

здоровье - общество

сергей синицын

шаурма

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Шаурма – одно из самых популярных в России блюд стритфуда, но не всегда покупатель может быть уверен в ее качестве. Как выбрать шаурму без риска пищевого расстройства, рассказал в интервью радио Sputnik эксперт по здоровому питанию, телеведущий и шеф-повар Сергей Синицын.Завернутое в лаваш рубленое жареное мясо с овощами продают, наверное, на улицах всех российских городов. Этой популярности шаурмы сопутствует неоднозначная слава из-за опасности пищевого отравления: покупатель не может быть уверен, что мясо абсолютно свежее, а овощи хорошо вымыты.Сергей Синицын убежден, что приобрести шаурму без риска пищевого расстройства все-таки можно.Прежде всего, считает он, покупать ее надо в проверенных местах – по словам эксперта, у многих шеф-поваров есть места, где они покупают качественную шаурму. Если же вы приобретаете это блюдо где-то еще, то нужно следовать простым правилам, продолжил эксперт.То есть, объяснил он, еду из такой палатки люди уже проверили на себе.Шеф-повар также рассказал, что он делает, чтобы купленная им шаурма была не только безопасной, но и вкусной."Я подхожу к продавцу и прошу его сделать шаурму так, как он делает себе сам. Я даже готов за это заплатить чуть больше. Если об этом сказать, то у человека будет уже не стандартный набор действий, а он будет представлять, как он для себя добавлял бы соус и прочие ингредиенты. У меня этот лайфхак работает", – заверил Сергей Синицын в интервью радио Sputnik.

https://ria.ru/20210114/shaurma-1593096811.html

https://ria.ru/20200714/1574339037.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, здоровье - общество, сергей синицын, шаурма