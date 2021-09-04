https://ria.ru/20210904/shaurma-1748656316.html
Россиян научили выбирать безопасную шаурму
Россиян научили выбирать безопасную шаурму - РИА Новости, 04.09.2021
Россиян научили выбирать безопасную шаурму
Шаурма – одно из самых популярных в России блюд стритфуда, но не всегда покупатель может быть уверен в ее качестве. Как выбрать шаурму без риска пищевого... РИА Новости, 04.09.2021
2021-09-04T04:10
2021-09-04T04:10
2021-09-04T04:10
общество
здоровье - общество
сергей синицын
шаурма
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Шаурма – одно из самых популярных в России блюд стритфуда, но не всегда покупатель может быть уверен в ее качестве. Как выбрать шаурму без риска пищевого расстройства, рассказал в интервью радио Sputnik эксперт по здоровому питанию, телеведущий и шеф-повар Сергей Синицын.Завернутое в лаваш рубленое жареное мясо с овощами продают, наверное, на улицах всех российских городов. Этой популярности шаурмы сопутствует неоднозначная слава из-за опасности пищевого отравления: покупатель не может быть уверен, что мясо абсолютно свежее, а овощи хорошо вымыты.Сергей Синицын убежден, что приобрести шаурму без риска пищевого расстройства все-таки можно.Прежде всего, считает он, покупать ее надо в проверенных местах – по словам эксперта, у многих шеф-поваров есть места, где они покупают качественную шаурму. Если же вы приобретаете это блюдо где-то еще, то нужно следовать простым правилам, продолжил эксперт.То есть, объяснил он, еду из такой палатки люди уже проверили на себе.Шеф-повар также рассказал, что он делает, чтобы купленная им шаурма была не только безопасной, но и вкусной."Я подхожу к продавцу и прошу его сделать шаурму так, как он делает себе сам. Я даже готов за это заплатить чуть больше. Если об этом сказать, то у человека будет уже не стандартный набор действий, а он будет представлять, как он для себя добавлял бы соус и прочие ингредиенты. У меня этот лайфхак работает", – заверил Сергей Синицын в интервью радио Sputnik.
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общество, здоровье - общество, сергей синицын, шаурма
Россиян научили выбирать безопасную шаурму
Шеф-повар Синицын посоветовал покупать шаурму там, где ее приобретают полицейские
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости.
Шаурма – одно из самых популярных в России блюд стритфуда, но не всегда покупатель может быть уверен в ее качестве. Как выбрать шаурму без риска пищевого расстройства, рассказал в интервью радио Sputnik
эксперт по здоровому питанию, телеведущий и шеф-повар Сергей Синицын
.
Завернутое в лаваш рубленое жареное мясо с овощами продают, наверное, на улицах всех российских городов. Этой популярности шаурмы сопутствует неоднозначная слава из-за опасности пищевого отравления: покупатель не может быть уверен, что мясо абсолютно свежее, а овощи хорошо вымыты.
Сергей Синицын убежден, что приобрести шаурму без риска пищевого расстройства все-таки можно.
Прежде всего, считает он, покупать ее надо в проверенных местах – по словам эксперта, у многих шеф-поваров есть места, где они покупают качественную шаурму. Если же вы приобретаете это блюдо где-то еще, то нужно следовать простым правилам, продолжил эксперт.
"Чтобы выбрать шаурму в незнакомом месте, есть несколько лайфхаков. Например, если у этой палатки еду покупают полицейские, или если там есть очередь и видно, что палатка с шаурмой давно стоит, а не новая, значит, этому месту доверяют", – сказал Сергей Синицын.
То есть, объяснил он, еду из такой палатки люди уже проверили на себе.
Шеф-повар также рассказал, что он делает, чтобы купленная им шаурма была не только безопасной, но и вкусной.
"Я подхожу к продавцу и прошу его сделать шаурму так, как он делает себе сам. Я даже готов за это заплатить чуть больше. Если об этом сказать, то у человека будет уже не стандартный набор действий, а он будет представлять, как он для себя добавлял бы соус и прочие ингредиенты. У меня этот лайфхак работает", – заверил Сергей Синицын в интервью радио Sputnik.