https://ria.ru/20210904/samolety-1748662372.html

Губернатор Камчатки предложил развивать авиасообщение с помощью самолетов

Губернатор Камчатки предложил развивать авиасообщение с помощью самолетов - РИА Новости, 04.09.2021

Губернатор Камчатки предложил развивать авиасообщение с помощью самолетов

Развитие воздушного сообщения в Камчатском крае возможно за счет увеличения перелетов самолетами вместо вертолетов, это надежнее и безопаснее, сказал губернатор РИА Новости, 04.09.2021

2021-09-04T07:25

2021-09-04T07:25

2021-09-04T09:40

туризм

камчатский край

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

дальневосточный федеральный университет

дальний восток

владимир солодов

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

владивосток

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/07/1740224866_0:229:2532:1653_1920x0_80_0_0_c92bfda98b9a51530298e8d8c2e333bd.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Развитие воздушного сообщения в Камчатском крае возможно за счет увеличения перелетов самолетами вместо вертолетов, это надежнее и безопаснее, сказал губернатор Камчатского края Владимир Солодов в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).По решению Росавиации после авиакрушения с 13 августа введены ограничения на пассажирские и туристические перевозки компании "Витязь-Аэро", на долю которой приходилась значительная часть вертолетных перелетов в Камчатском крае. Сейчас вертолетные перевозки, которые не имеют альтернатив в ряде населенных пунктов региона, серьезно затруднены.Губернатор добавил, с Росавиацией согласован план первоочередных инвестиций в реконструкцию взлетно-посадочных площадок. Кроме того, завершается строительство аэропорта в Оссоре, началась реконструкция взлетно-посадочной полосы в Усть-Камчатске, идет оснащение радиолокационным оборудованием аэропорта в Озерновском.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году – новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

https://ria.ru/20210904/kamchatka-1748660030.html

камчатский край

дальний восток

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

камчатский край, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), дальневосточный федеральный университет, дальний восток, владимир солодов, восточный экономический форум — 2021 (вэф), владивосток, новости - туризм