07:25 04.09.2021 (обновлено: 09:40 04.09.2021)
Губернатор Камчатки предложил развивать авиасообщение с помощью самолетов
Глава Камчатки Солодов: авиасообщение можно развивать за счет самолетов, а не вертолетов
© РИА Новости / Илья Мельников / Перейти в фотобанкСамолеты в международном аэропорту Петропавловск-Камчатский Елизово
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Развитие воздушного сообщения в Камчатском крае возможно за счет увеличения перелетов самолетами вместо вертолетов, это надежнее и безопаснее, сказал губернатор Камчатского края Владимир Солодов в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
По решению Росавиации после авиакрушения с 13 августа введены ограничения на пассажирские и туристические перевозки компании "Витязь-Аэро", на долю которой приходилась значительная часть вертолетных перелетов в Камчатском крае. Сейчас вертолетные перевозки, которые не имеют альтернатив в ряде населенных пунктов региона, серьезно затруднены.
"Мы видим развитие воздушного сообщения и возможности будем создавать. Какие – максимальное расширение перелетов самолетами, потому что перелет самолетом дешевле и надежнее, чем перелет вертолетами. Это общее правило, и тут задача основная связана с развитием взлетно-посадочных площадок и с их оснащением аэронавигационным оборудованием", - заявил Солодов.
Губернатор добавил, с Росавиацией согласован план первоочередных инвестиций в реконструкцию взлетно-посадочных площадок. Кроме того, завершается строительство аэропорта в Оссоре, началась реконструкция взлетно-посадочной полосы в Усть-Камчатске, идет оснащение радиолокационным оборудованием аэропорта в Озерновском.
Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году – новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.