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Туризм
https://ria.ru/20210904/samolety-1748662372.html
Губернатор Камчатки предложил развивать авиасообщение с помощью самолетов
Губернатор Камчатки предложил развивать авиасообщение с помощью самолетов - РИА Новости, 04.09.2021
Губернатор Камчатки предложил развивать авиасообщение с помощью самолетов
Развитие воздушного сообщения в Камчатском крае возможно за счет увеличения перелетов самолетами вместо вертолетов, это надежнее и безопаснее, сказал губернатор РИА Новости, 04.09.2021
2021-09-04T07:25
2021-09-04T09:40
туризм
камчатский край
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
дальневосточный федеральный университет
дальний восток
владимир солодов
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
владивосток
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Развитие воздушного сообщения в Камчатском крае возможно за счет увеличения перелетов самолетами вместо вертолетов, это надежнее и безопаснее, сказал губернатор Камчатского края Владимир Солодов в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).По решению Росавиации после авиакрушения с 13 августа введены ограничения на пассажирские и туристические перевозки компании "Витязь-Аэро", на долю которой приходилась значительная часть вертолетных перелетов в Камчатском крае. Сейчас вертолетные перевозки, которые не имеют альтернатив в ряде населенных пунктов региона, серьезно затруднены.Губернатор добавил, с Росавиацией согласован план первоочередных инвестиций в реконструкцию взлетно-посадочных площадок. Кроме того, завершается строительство аэропорта в Оссоре, началась реконструкция взлетно-посадочной полосы в Усть-Камчатске, идет оснащение радиолокационным оборудованием аэропорта в Озерновском.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году – новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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камчатский край, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), дальневосточный федеральный университет, дальний восток, владимир солодов, восточный экономический форум — 2021 (вэф), владивосток, новости - туризм
07:25 04.09.2021 (обновлено: 09:40 04.09.2021)
 
Губернатор Камчатки предложил развивать авиасообщение с помощью самолетов

Глава Камчатки Солодов: авиасообщение можно развивать за счет самолетов, а не вертолетов

© РИА Новости / Илья Мельников / Перейти в фотобанкСамолеты в международном аэропорту Петропавловск-Камчатский Елизово
Самолеты в международном аэропорту Петропавловск-Камчатский Елизово - РИА Новости, 1920, 04.09.2021
© РИА Новости / Илья Мельников
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Развитие воздушного сообщения в Камчатском крае возможно за счет увеличения перелетов самолетами вместо вертолетов, это надежнее и безопаснее, сказал губернатор Камчатского края Владимир Солодов в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
По решению Росавиации после авиакрушения с 13 августа введены ограничения на пассажирские и туристические перевозки компании "Витязь-Аэро", на долю которой приходилась значительная часть вертолетных перелетов в Камчатском крае. Сейчас вертолетные перевозки, которые не имеют альтернатив в ряде населенных пунктов региона, серьезно затруднены.
"Мы видим развитие воздушного сообщения и возможности будем создавать. Какие – максимальное расширение перелетов самолетами, потому что перелет самолетом дешевле и надежнее, чем перелет вертолетами. Это общее правило, и тут задача основная связана с развитием взлетно-посадочных площадок и с их оснащением аэронавигационным оборудованием", - заявил Солодов.
Губернатор добавил, с Росавиацией согласован план первоочередных инвестиций в реконструкцию взлетно-посадочных площадок. Кроме того, завершается строительство аэропорта в Оссоре, началась реконструкция взлетно-посадочной полосы в Усть-Камчатске, идет оснащение радиолокационным оборудованием аэропорта в Озерновском.
Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году – новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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ТуризмКамчатский крайФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Дальневосточный федеральный университетДальний ВостокВладимир СолодовВосточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)ВладивостокНовости - Туризм
 
 
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