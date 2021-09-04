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"Туризм.РФ" будет развивать инфраструктуру Сахалина совместно с властями
"Туризм.РФ" будет развивать инфраструктуру Сахалина совместно с властями - РИА Новости, 04.09.2021
"Туризм.РФ" будет развивать инфраструктуру Сахалина совместно с властями
Корпорация "Туризм.РФ" и Сахалинская область заключили на площадке Восточного экономического форума (ВЭФ) соглашение о сотрудничестве, в рамках которого будут... РИА Новости, 04.09.2021
2021-09-04T04:25
2021-09-04T04:25
экономика
сахалин
валерий лимаренко
дальневосточный федеральный университет
итуруп
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – РИА Новости/Прайм. Корпорация "Туризм.РФ" и Сахалинская область заключили на площадке Восточного экономического форума (ВЭФ) соглашение о сотрудничестве, в рамках которого будут развивать инфраструктуру региона, сообщили журналистам в пресс-службе корпорации.Гендиректор корпорации Сергей Суханов, чьи слова приводит пресс-служба, отметил, что Сахалин с каждым годом набирает всю большую популярность для путешествий внутри страны, однако в регионе пока недостаточно инфраструктуры для комфортного и безопасного отдыха. "В рамках соглашения мы совместно с правительством региона начнем работу по ее созданию. Первым шагом станет разработка концепции развития туризма и поиск тех направлений и сервисов, что будут интересны гостям региона и принесут области максимальный социально-экономический эффект", - добавил он."Естественно, создавая новые инфраструктурные объекты и прокладывая к ним коммуникации, мы будем заботиться о состоянии окружающей среды. При отборе инвестпроектов приоритет отдадим тем, кто используют принципы устойчивого развития", - заявил Суханов.Губернатор Валерий Лимаренко отметил, что реализация крупных туристических инвестиционных проектов в Сахалинской области позволит создать более комфортные условия для отдыха жителей и гостей региона, а также новые рабочие места. "В рамках реализации туристско-рекреационных кластеров предусмотрено строительство новых отелей, смотровых площадок, экотроп и других объектов туристической инфраструктуры как на Сахалине, так и на Курильских островах", – уточнил он.В корпорации сообщили, что для потенциальных инвесторов островной регион предлагает восемь лотов в рамках пяти основных проектов туристско-рекреационных кластеров - "Горный воздух", "Лагуна Буссе", кластера на Итурупе, а также "Архипелаг Онекотан" и проект "Южные Курилы".Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
https://ria.ru/20210903/soglashenie-1748471578.html
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экономика, сахалин, валерий лимаренко, дальневосточный федеральный университет, итуруп, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
04:25 04.09.2021
 
"Туризм.РФ" будет развивать инфраструктуру Сахалина совместно с властями

"Туризм.РФ" и власти Сахалина подписали на ВЭФ соглашение о сотрудничестве

© РИА Новости / Андрей Шапран / Перейти в фотобанкОстров Шикотан
Остров Шикотан - РИА Новости, 1920, 04.09.2021
© РИА Новости / Андрей Шапран
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – РИА Новости/Прайм. Корпорация "Туризм.РФ" и Сахалинская область заключили на площадке Восточного экономического форума (ВЭФ) соглашение о сотрудничестве, в рамках которого будут развивать инфраструктуру региона, сообщили журналистам в пресс-службе корпорации.
"Оно (соглашение – ред.) станет началом совместной работы региона и корпорации по федеральной программе "Развитие туристической инфраструктуры" нового нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства", - сказали в корпорации.
Гендиректор корпорации Сергей Суханов, чьи слова приводит пресс-служба, отметил, что Сахалин с каждым годом набирает всю большую популярность для путешествий внутри страны, однако в регионе пока недостаточно инфраструктуры для комфортного и безопасного отдыха. "В рамках соглашения мы совместно с правительством региона начнем работу по ее созданию. Первым шагом станет разработка концепции развития туризма и поиск тех направлений и сервисов, что будут интересны гостям региона и принесут области максимальный социально-экономический эффект", - добавил он.
"Естественно, создавая новые инфраструктурные объекты и прокладывая к ним коммуникации, мы будем заботиться о состоянии окружающей среды. При отборе инвестпроектов приоритет отдадим тем, кто используют принципы устойчивого развития", - заявил Суханов.
Губернатор Валерий Лимаренко отметил, что реализация крупных туристических инвестиционных проектов в Сахалинской области позволит создать более комфортные условия для отдыха жителей и гостей региона, а также новые рабочие места. "В рамках реализации туристско-рекреационных кластеров предусмотрено строительство новых отелей, смотровых площадок, экотроп и других объектов туристической инфраструктуры как на Сахалине, так и на Курильских островах", – уточнил он.
В корпорации сообщили, что для потенциальных инвесторов островной регион предлагает восемь лотов в рамках пяти основных проектов туристско-рекреационных кластеров - "Горный воздух", "Лагуна Буссе", кластера на Итурупе, а также "Архипелаг Онекотан" и проект "Южные Курилы".
Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
Логотип Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
Вчера, 07:58
Сахалин планирует заключить соглашения на 100 миллиардов рублей на ВЭФ
 
ЭкономикаСахалинВалерий ЛимаренкоДальневосточный федеральный университетИтурупВосточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)
 
 
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