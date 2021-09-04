"Туризм.РФ" будет развивать инфраструктуру Сахалина совместно с властями
"Туризм.РФ" и власти Сахалина подписали на ВЭФ соглашение о сотрудничестве
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – РИА Новости/Прайм. Корпорация "Туризм.РФ" и Сахалинская область заключили на площадке Восточного экономического форума (ВЭФ) соглашение о сотрудничестве, в рамках которого будут развивать инфраструктуру региона, сообщили журналистам в пресс-службе корпорации.
"Оно (соглашение – ред.) станет началом совместной работы региона и корпорации по федеральной программе "Развитие туристической инфраструктуры" нового нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства", - сказали в корпорации.
Гендиректор корпорации Сергей Суханов, чьи слова приводит пресс-служба, отметил, что Сахалин с каждым годом набирает всю большую популярность для путешествий внутри страны, однако в регионе пока недостаточно инфраструктуры для комфортного и безопасного отдыха. "В рамках соглашения мы совместно с правительством региона начнем работу по ее созданию. Первым шагом станет разработка концепции развития туризма и поиск тех направлений и сервисов, что будут интересны гостям региона и принесут области максимальный социально-экономический эффект", - добавил он.
"Естественно, создавая новые инфраструктурные объекты и прокладывая к ним коммуникации, мы будем заботиться о состоянии окружающей среды. При отборе инвестпроектов приоритет отдадим тем, кто используют принципы устойчивого развития", - заявил Суханов.
Губернатор Валерий Лимаренко отметил, что реализация крупных туристических инвестиционных проектов в Сахалинской области позволит создать более комфортные условия для отдыха жителей и гостей региона, а также новые рабочие места. "В рамках реализации туристско-рекреационных кластеров предусмотрено строительство новых отелей, смотровых площадок, экотроп и других объектов туристической инфраструктуры как на Сахалине, так и на Курильских островах", – уточнил он.
В корпорации сообщили, что для потенциальных инвесторов островной регион предлагает восемь лотов в рамках пяти основных проектов туристско-рекреационных кластеров - "Горный воздух", "Лагуна Буссе", кластера на Итурупе, а также "Архипелаг Онекотан" и проект "Южные Курилы".
Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.