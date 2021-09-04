Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210904/rosstat-1748685551.html
Правительство одобрило расширение полномочий Росстата
Правительство одобрило расширение полномочий Росстата - РИА Новости, 04.09.2021
Правительство одобрило расширение полномочий Росстата
Правительство России на заседании в пятницу одобрило наделение Росстата полномочиями по определению состава и сроков предоставления головными организациями... РИА Новости, 04.09.2021
2021-09-04T13:05
2021-09-04T13:05
экономика
федеральная служба государственной статистики (росстат)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/152088/47/1520884748_0:72:2001:1197_1920x0_80_0_0_19d03195d9125315752556f73c44a57e.jpg
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Правительство России на заседании в пятницу одобрило наделение Росстата полномочиями по определению состава и сроков предоставления головными организациями сведений об инвестиционной деятельности их "дочек", сообщается на сайте кабмина в субботу.Уточняется, что обсуждение нововведения состоялось в рамках рассмотрения проекта постановления "О внесении изменений в положение о Федеральной службе государственной статистики"."Проектом постановления предлагается закрепить за Росстатом полномочия по осуществлению ведения реестра групп предприятий и определению состава и сроков предоставления юридическими лицами, указанными в реестре групп предприятий в качестве головных организаций, сведений об инвестиционной деятельности юридических лиц, входящих в группы предприятий... Принять проект постановления правительства", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210901/bezrabotitsa-1748228570.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/152088/47/1520884748_154:0:1845:1268_1920x0_80_0_0_33bc5647433960581de6396c259fdb84.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, федеральная служба государственной статистики (росстат), россия
13:05 04.09.2021
 
Правительство одобрило расширение полномочий Росстата

Правительство на заседании в пятницу одобрило расширение полномочий Росстата

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкДом Правительства РФ
Дом Правительства РФ - РИА Новости, 1920, 04.09.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Правительство России на заседании в пятницу одобрило наделение Росстата полномочиями по определению состава и сроков предоставления головными организациями сведений об инвестиционной деятельности их "дочек", сообщается на сайте кабмина в субботу.
Уточняется, что обсуждение нововведения состоялось в рамках рассмотрения проекта постановления "О внесении изменений в положение о Федеральной службе государственной статистики".
"Проектом постановления предлагается закрепить за Росстатом полномочия по осуществлению ведения реестра групп предприятий и определению состава и сроков предоставления юридическими лицами, указанными в реестре групп предприятий в качестве головных организаций, сведений об инвестиционной деятельности юридических лиц, входящих в группы предприятий... Принять проект постановления правительства", - говорится в сообщении.
Сайт общероссийского центра занятости - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
1 сентября, 19:38
Росстат сообщил о снижении безработицы
 
ЭкономикаФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:30"Страх Европы": на Украине рассказали, как Меркель "наплевала" на Киев
05:01В Токио назвали дату встречи глав МИД G-7 с участием представителей России
04:18National Interest рассказал о "странной" выходке Зеленского в США
04:15Кешбэк от жуликов: эксперт раскрыл новую схему мошенничества
04:05На Сахалине после шести дней поисков нашли тело пропавшего подростка
03:40Сериал Тайки Вайтити "Псы резервации" продлили на второй сезон
03:31В НАТО высказались за участие России в борьбе с террористами в Афганистане
03:15Эксперт объяснила, что делать, если вам не одобряют даже микрозайм
03:13На МКС в 2023 году испытают защиту от радиации в дальнем космосе
03:05Экс-глава МИД Польши увидел угрозу "смерти" Европы в действиях России
02:15Инфекционист рассказала, чем можно заразиться через смартфон
02:15Почетный донор объяснил желание делиться кровью
01:59"Хорошо для Путина": в Раде назвали встречу Зеленского и Байдена поражением
01:53Племянница Трампа раскрыла его отношение к Путину
01:42В Черногории протестующие против СПЦ продолжают блокировать въезд в Цетине
01:35СМИ: в Ираке не менее семи полицейских погибли при атаке ИГ*
01:15Финансист рассказал, куда точно нельзя инвестировать
23:28Дуров рассказал, как Netflix и TikTok контролируют разум
23:27На юге-востоке Москве потушили пожар в выселенной пятиэтажке
23:02Захарова рассказала про угрозы от сторонников Навального
Лента новостейМолния