https://ria.ru/20210904/rosstat-1748685551.html
Правительство одобрило расширение полномочий Росстата
Правительство одобрило расширение полномочий Росстата - РИА Новости, 04.09.2021
Правительство одобрило расширение полномочий Росстата
Правительство России на заседании в пятницу одобрило наделение Росстата полномочиями по определению состава и сроков предоставления головными организациями... РИА Новости, 04.09.2021
2021-09-04T13:05
2021-09-04T13:05
2021-09-04T13:05
экономика
федеральная служба государственной статистики (росстат)
россия
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Правительство России на заседании в пятницу одобрило наделение Росстата полномочиями по определению состава и сроков предоставления головными организациями сведений об инвестиционной деятельности их "дочек", сообщается на сайте кабмина в субботу.Уточняется, что обсуждение нововведения состоялось в рамках рассмотрения проекта постановления "О внесении изменений в положение о Федеральной службе государственной статистики"."Проектом постановления предлагается закрепить за Росстатом полномочия по осуществлению ведения реестра групп предприятий и определению состава и сроков предоставления юридическими лицами, указанными в реестре групп предприятий в качестве головных организаций, сведений об инвестиционной деятельности юридических лиц, входящих в группы предприятий... Принять проект постановления правительства", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210901/bezrabotitsa-1748228570.html
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экономика, федеральная служба государственной статистики (росстат), россия
Правительство одобрило расширение полномочий Росстата
Правительство на заседании в пятницу одобрило расширение полномочий Росстата