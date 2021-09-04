https://ria.ru/20210904/rosstat-1748685551.html

Правительство одобрило расширение полномочий Росстата

Правительство одобрило расширение полномочий Росстата - РИА Новости, 04.09.2021

Правительство одобрило расширение полномочий Росстата

Правительство России на заседании в пятницу одобрило наделение Росстата полномочиями по определению состава и сроков предоставления головными организациями... РИА Новости, 04.09.2021

2021-09-04T13:05

2021-09-04T13:05

2021-09-04T13:05

экономика

федеральная служба государственной статистики (росстат)

россия

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Правительство России на заседании в пятницу одобрило наделение Росстата полномочиями по определению состава и сроков предоставления головными организациями сведений об инвестиционной деятельности их "дочек", сообщается на сайте кабмина в субботу.Уточняется, что обсуждение нововведения состоялось в рамках рассмотрения проекта постановления "О внесении изменений в положение о Федеральной службе государственной статистики"."Проектом постановления предлагается закрепить за Росстатом полномочия по осуществлению ведения реестра групп предприятий и определению состава и сроков предоставления юридическими лицами, указанными в реестре групп предприятий в качестве головных организаций, сведений об инвестиционной деятельности юридических лиц, входящих в группы предприятий... Принять проект постановления правительства", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210901/bezrabotitsa-1748228570.html

россия

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экономика, федеральная служба государственной статистики (росстат), россия