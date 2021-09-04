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Наука
https://ria.ru/20210904/roskosmos-1748710036.html
"Роскосмос" готов продолжить поставки двигателей РД-180 в США
"Роскосмос" готов продолжить поставки двигателей РД-180 в США - РИА Новости, 04.09.2021
"Роскосмос" готов продолжить поставки двигателей РД-180 в США
"Роскосмос" готов продолжать поставки ракетных двигателей РД-180 в США, заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин. РИА Новости, 04.09.2021
2021-09-04T18:18
2021-09-04T22:32
наука
сша
дмитрий рогозин
роскосмос
космос - риа наука
рд-180
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. "Роскосмос" готов продолжать поставки ракетных двигателей РД-180 в США, заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.РД-180 устанавливают на первую ступень тяжелой ракеты Atlas. Как стало известно, контракт на их поставку завершился."А по двигателю типа РД-181 наши отношения с американским партнером продолжатся", — добавил Рогозин.По данным НПО "Энергомаш", с 1999 года в Америку отправили 122 двигателя РД-180, из которых 93 уже использовано.Последнюю партию передали в апреле.В США РИА Новости сообщили о планах прекратить эксплуатацию ракет Atlas с РД-180 в середине 2020-х годов. Им на замену создается ракета Vulcan с американскими двигателями BE-4 фирмы Blue Origin.По два двигателя РД-181 ставятся на первую ступень ракеты Antares. Всего с 2015 года в США поставили 22 двигателя, из них 18 уже использовано.
https://ria.ru/20210829/rogozin-1747730868.html
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сша, дмитрий рогозин, роскосмос, космос - риа наука, рд-180
18:18 04.09.2021 (обновлено: 22:32 04.09.2021)
 
"Роскосмос" готов продолжить поставки двигателей РД-180 в США

Рогозин: "Роскосмос" готов продолжить поставки в США ракетных двигателей РД-180

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкРакетные двигатели РД-276 и РД-181
Ракетные двигатели РД-276 и РД-181 - РИА Новости, 1920, 04.09.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. "Роскосмос" готов продолжать поставки ракетных двигателей РД-180 в США, заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.
"У них сформирован солидный запас наших двигателей РД-180 для обеспечения пусков своих ракет, в том числе по пилотируемой программе Boeing. Если вдруг надумают докупить еще, пусть обращаются, будем рады сотрудничеству", — написал он в Facebook.
РД-180 устанавливают на первую ступень тяжелой ракеты Atlas. Как стало известно, контракт на их поставку завершился.
"А по двигателю типа РД-181 наши отношения с американским партнером продолжатся", — добавил Рогозин.
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По данным НПО "Энергомаш", с 1999 года в Америку отправили 122 двигателя РД-180, из которых 93 уже использовано.
Последнюю партию передали в апреле.
В США РИА Новости сообщили о планах прекратить эксплуатацию ракет Atlas с РД-180 в середине 2020-х годов. Им на замену создается ракета Vulcan с американскими двигателями BE-4 фирмы Blue Origin.
По два двигателя РД-181 ставятся на первую ступень ракеты Antares. Всего с 2015 года в США поставили 22 двигателя, из них 18 уже использовано.
Ракетный двигатель носителя Антарес РД-181, ракетный двигатель для второй ступени РН Зенит РД-120 и ракетный маршевый двигатель с возможностью глубокого дросселирования тяги РД-19 на МАКС-2019 - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
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НаукаСШАДмитрий РогозинРоскосмосКосмос - РИА НаукаРД-180
 
 
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