https://ria.ru/20210904/roskosmos-1748710036.html
"Роскосмос" готов продолжить поставки двигателей РД-180 в США
"Роскосмос" готов продолжить поставки двигателей РД-180 в США - РИА Новости, 04.09.2021
"Роскосмос" готов продолжить поставки двигателей РД-180 в США
"Роскосмос" готов продолжать поставки ракетных двигателей РД-180 в США, заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин. РИА Новости, 04.09.2021
2021-09-04T18:18
2021-09-04T18:18
2021-09-04T22:32
наука
сша
дмитрий рогозин
роскосмос
космос - риа наука
рд-180
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/15/1742199307_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ad001860754e1c44eb3a8e51c0c842db.jpg
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. "Роскосмос" готов продолжать поставки ракетных двигателей РД-180 в США, заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.РД-180 устанавливают на первую ступень тяжелой ракеты Atlas. Как стало известно, контракт на их поставку завершился."А по двигателю типа РД-181 наши отношения с американским партнером продолжатся", — добавил Рогозин.По данным НПО "Энергомаш", с 1999 года в Америку отправили 122 двигателя РД-180, из которых 93 уже использовано.Последнюю партию передали в апреле.В США РИА Новости сообщили о планах прекратить эксплуатацию ракет Atlas с РД-180 в середине 2020-х годов. Им на замену создается ракета Vulcan с американскими двигателями BE-4 фирмы Blue Origin.По два двигателя РД-181 ставятся на первую ступень ракеты Antares. Всего с 2015 года в США поставили 22 двигателя, из них 18 уже использовано.
https://ria.ru/20210829/rogozin-1747730868.html
https://ria.ru/20210721/roskosmos-1742196083.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/15/1742199307_156:0:2887:2048_1920x0_80_0_0_5e2dbb63b2b1b68780cb72dd47b09c8c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, дмитрий рогозин, роскосмос, космос - риа наука, рд-180
18:18 04.09.2021 (обновлено: 22:32 04.09.2021)
"Роскосмос" готов продолжить поставки двигателей РД-180 в США
Рогозин: "Роскосмос" готов продолжить поставки в США ракетных двигателей РД-180