https://ria.ru/20210904/roskosmos-1748710036.html

"Роскосмос" готов продолжить поставки двигателей РД-180 в США

"Роскосмос" готов продолжить поставки двигателей РД-180 в США - РИА Новости, 04.09.2021

"Роскосмос" готов продолжить поставки двигателей РД-180 в США

"Роскосмос" готов продолжать поставки ракетных двигателей РД-180 в США, заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин. РИА Новости, 04.09.2021

2021-09-04T18:18

2021-09-04T18:18

2021-09-04T22:32

наука

сша

дмитрий рогозин

роскосмос

космос - риа наука

рд-180

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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. "Роскосмос" готов продолжать поставки ракетных двигателей РД-180 в США, заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.РД-180 устанавливают на первую ступень тяжелой ракеты Atlas. Как стало известно, контракт на их поставку завершился."А по двигателю типа РД-181 наши отношения с американским партнером продолжатся", — добавил Рогозин.По данным НПО "Энергомаш", с 1999 года в Америку отправили 122 двигателя РД-180, из которых 93 уже использовано.Последнюю партию передали в апреле.В США РИА Новости сообщили о планах прекратить эксплуатацию ракет Atlas с РД-180 в середине 2020-х годов. Им на замену создается ракета Vulcan с американскими двигателями BE-4 фирмы Blue Origin.По два двигателя РД-181 ставятся на первую ступень ракеты Antares. Всего с 2015 года в США поставили 22 двигателя, из них 18 уже использовано.

https://ria.ru/20210829/rogozin-1747730868.html

https://ria.ru/20210721/roskosmos-1742196083.html

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2021

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сша, дмитрий рогозин, роскосмос, космос - риа наука, рд-180