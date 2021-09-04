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Наука
https://ria.ru/20210904/rogozin-1748723707.html
Рогозин раскритиковал санкции США
Рогозин раскритиковал санкции США - РИА Новости, 04.09.2021
Рогозин раскритиковал санкции США
Рынка коммерческих космических запусков больше нет из-за санкций США, заявил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. РИА Новости, 04.09.2021
2021-09-04T22:11
2021-09-04T22:11
наука
сша
дмитрий рогозин
роскосмос
космос - риа наука
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Рынка коммерческих космических запусков больше нет из-за санкций США, заявил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин."Не очень хорошо мы себя чувствуем на рынке коммерческих запусков из-за санкций... мы теряем значительное количество заказов на свободном рынке, его больше нет. В космической сфере рынка пусковых услуг, именно как слова "рынок", его больше не существует", - сказал Рогозин в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".По его словам, уже существует сейчас, но де-юре будет введено Штатами с 1 января 2023 года правило, что если в космическом аппарате есть американские комплектующие, то его нельзя будет запускать на российских ракетах.Тем не менее, уточнил Рогозин, существуют другие страны, которые считают возможным и необходимым сотрудничать с "Роскосмосом".
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сша, дмитрий рогозин, роскосмос, космос - риа наука
22:11 04.09.2021
 
Рогозин раскритиковал санкции США

Рогозин: санкции США положили конец свободному рынку космических пусков

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкГенеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин во время лекции в МГУ
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин во время лекции в МГУ - РИА Новости, 1920, 04.09.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Рынка коммерческих космических запусков больше нет из-за санкций США, заявил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
"Не очень хорошо мы себя чувствуем на рынке коммерческих запусков из-за санкций... мы теряем значительное количество заказов на свободном рынке, его больше нет. В космической сфере рынка пусковых услуг, именно как слова "рынок", его больше не существует", - сказал Рогозин в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".
По его словам, уже существует сейчас, но де-юре будет введено Штатами с 1 января 2023 года правило, что если в космическом аппарате есть американские комплектующие, то его нельзя будет запускать на российских ракетах.
Тем не менее, уточнил Рогозин, существуют другие страны, которые считают возможным и необходимым сотрудничать с "Роскосмосом".
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
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