https://ria.ru/20210904/rogozin-1748723707.html
Рогозин раскритиковал санкции США
Рогозин раскритиковал санкции США - РИА Новости, 04.09.2021
Рогозин раскритиковал санкции США
Рынка коммерческих космических запусков больше нет из-за санкций США, заявил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. РИА Новости, 04.09.2021
2021-09-04T22:11
2021-09-04T22:11
2021-09-04T22:11
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Рынка коммерческих космических запусков больше нет из-за санкций США, заявил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин."Не очень хорошо мы себя чувствуем на рынке коммерческих запусков из-за санкций... мы теряем значительное количество заказов на свободном рынке, его больше нет. В космической сфере рынка пусковых услуг, именно как слова "рынок", его больше не существует", - сказал Рогозин в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".По его словам, уже существует сейчас, но де-юре будет введено Штатами с 1 января 2023 года правило, что если в космическом аппарате есть американские комплектующие, то его нельзя будет запускать на российских ракетах.Тем не менее, уточнил Рогозин, существуют другие страны, которые считают возможным и необходимым сотрудничать с "Роскосмосом".
https://ria.ru/20210608/sanktsii-1736223327.html
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сша, дмитрий рогозин, роскосмос, космос - риа наука
Рогозин раскритиковал санкции США
Рогозин: санкции США положили конец свободному рынку космических пусков