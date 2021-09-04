https://ria.ru/20210904/rogozin-1748723707.html

Рогозин раскритиковал санкции США

Рогозин раскритиковал санкции США - РИА Новости, 04.09.2021

Рогозин раскритиковал санкции США

Рынка коммерческих космических запусков больше нет из-за санкций США, заявил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. РИА Новости, 04.09.2021

2021-09-04T22:11

2021-09-04T22:11

2021-09-04T22:11

наука

сша

дмитрий рогозин

роскосмос

космос - риа наука

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Рынка коммерческих космических запусков больше нет из-за санкций США, заявил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин."Не очень хорошо мы себя чувствуем на рынке коммерческих запусков из-за санкций... мы теряем значительное количество заказов на свободном рынке, его больше нет. В космической сфере рынка пусковых услуг, именно как слова "рынок", его больше не существует", - сказал Рогозин в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".По его словам, уже существует сейчас, но де-юре будет введено Штатами с 1 января 2023 года правило, что если в космическом аппарате есть американские комплектующие, то его нельзя будет запускать на российских ракетах.Тем не менее, уточнил Рогозин, существуют другие страны, которые считают возможным и необходимым сотрудничать с "Роскосмосом".

https://ria.ru/20210608/sanktsii-1736223327.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, дмитрий рогозин, роскосмос, космос - риа наука