https://ria.ru/20210904/puteshestviya-1748554888.html

Эксперты рассказали, куда россияне чаще ездили с детьми этим летом

Эксперты рассказали, куда россияне чаще ездили с детьми этим летом - РИА Новости, 04.09.2021

Эксперты рассказали, куда россияне чаще ездили с детьми этим летом

Сервис для планирования путешествий выяснил, куда туристы отправлялись с детьми летом 2021 года, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 04.09.2021

2021-09-04T06:30

2021-09-04T06:30

2021-09-04T06:30

туризм

санкт-петербург

армения

махачкала

анапа

хорватия

минеральные воды

турция

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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Сервис для планирования путешествий выяснил, куда туристы отправлялись с детьми летом 2021 года, сообщает OneTwoTrip.Для этого были проанализированы данные бронирований авиабилетов, оформленных на взрослого и ребенка с вылетом с 1 июня по 31 августа.Чаще всего туристы с детьми летали в Симферополь — его доля составила 20,9 процента. На втором месте находится Сочи — сюда было оформлено 19 процентов билетов от всех авиазаказов. Замыкает тройку самых привлекательных для семейного отдыха городов Анапа с долей 11,6 процента.Маленькие туристы с родителями часто отправлялись также в Москву и Санкт-Петербург. Этим летом вырос спрос на поездки в Калининград. Кроме того, в список популярных направлений вошли Геленджик, Краснодар, Минеральные Воды и Махачкала.Среди зарубежных стран наиболее востребованной для семейного отдыха оказалась Турция с долей 29,8 процента. К тому же клиенты сервиса часто бронировали билеты для поездок с детьми в Армению, на Кипр, в Грецию и Хорватию.

https://ria.ru/20210818/puteshestviya-1745917459.html

санкт-петербург

армения

махачкала

анапа

хорватия

минеральные воды

турция

греция

сочи

симферополь

геленджик

москва

кипр

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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