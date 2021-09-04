https://ria.ru/20210904/puteshestviya-1748554888.html
Эксперты рассказали, куда россияне чаще ездили с детьми этим летом
Эксперты рассказали, куда россияне чаще ездили с детьми этим летом - РИА Новости, 04.09.2021
Эксперты рассказали, куда россияне чаще ездили с детьми этим летом
Сервис для планирования путешествий выяснил, куда туристы отправлялись с детьми летом 2021 года, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 04.09.2021
2021-09-04T06:30
2021-09-04T06:30
2021-09-04T06:30
туризм
санкт-петербург
армения
махачкала
анапа
хорватия
минеральные воды
турция
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Сервис для планирования путешествий выяснил, куда туристы отправлялись с детьми летом 2021 года, сообщает OneTwoTrip.Для этого были проанализированы данные бронирований авиабилетов, оформленных на взрослого и ребенка с вылетом с 1 июня по 31 августа.Чаще всего туристы с детьми летали в Симферополь — его доля составила 20,9 процента. На втором месте находится Сочи — сюда было оформлено 19 процентов билетов от всех авиазаказов. Замыкает тройку самых привлекательных для семейного отдыха городов Анапа с долей 11,6 процента.Маленькие туристы с родителями часто отправлялись также в Москву и Санкт-Петербург. Этим летом вырос спрос на поездки в Калининград. Кроме того, в список популярных направлений вошли Геленджик, Краснодар, Минеральные Воды и Махачкала.Среди зарубежных стран наиболее востребованной для семейного отдыха оказалась Турция с долей 29,8 процента. К тому же клиенты сервиса часто бронировали билеты для поездок с детьми в Армению, на Кипр, в Грецию и Хорватию.
https://ria.ru/20210818/puteshestviya-1745917459.html
санкт-петербург
армения
махачкала
анапа
хорватия
минеральные воды
турция
греция
сочи
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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санкт-петербург, армения, махачкала, анапа, хорватия, минеральные воды, турция, греция, сочи, симферополь, геленджик, москва, кипр, новости - туризм, детский отдых, туризм, куда поехать, отдых на море, куда можно лететь, отдых в россии 2021 летом
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Сервис для планирования путешествий выяснил, куда туристы отправлялись с детьми летом 2021 года, сообщает OneTwoTrip.
Для этого были проанализированы данные бронирований авиабилетов, оформленных на взрослого и ребенка с вылетом с 1 июня по 31 августа.
Чаще всего туристы с детьми летали в Симферополь — его доля составила 20,9 процента. На втором месте находится Сочи — сюда было оформлено 19 процентов билетов от всех авиазаказов. Замыкает тройку самых привлекательных для семейного отдыха городов Анапа с долей 11,6 процента.
Маленькие туристы с родителями часто отправлялись также в Москву и Санкт-Петербург. Этим летом вырос спрос на поездки в Калининград. Кроме того, в список популярных направлений вошли Геленджик, Краснодар, Минеральные Воды и Махачкала.
Среди зарубежных стран наиболее востребованной для семейного отдыха оказалась Турция с долей 29,8 процента. К тому же клиенты сервиса часто бронировали билеты для поездок с детьми в Армению, на Кипр, в Грецию и Хорватию.