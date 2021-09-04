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Чекунков рассказал о программе по подготовке управленческих кадров
Чекунков рассказал о программе по подготовке управленческих кадров - РИА Новости, 04.09.2021
Чекунков рассказал о программе по подготовке управленческих кадров
Стартовал набор на программу подготовки управленческих кадров для Дальнего Востока и Арктики "Муравьев-Амурский 2030", он продлится до 10 ноября, рассказал... РИА Новости, 04.09.2021
2021-09-04T07:07
2021-09-04T08:39
общество
владивосток
дальневосточный федеральный университет
арктика
дальний восток
алексей чекунков
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – РИА Новости. Стартовал набор на программу подготовки управленческих кадров для Дальнего Востока и Арктики "Муравьев-Амурский 2030", он продлится до 10 ноября, рассказал глава Минвостокразвития Алексей Чекунков на сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) "Дальний Восток как кузница управленческих кадров для государственной службы. Презентация программы "Муравьёв-Амурский – 2030"."Мы хотим запустить лучшую в стране программу подготовки управленческих кадров", - добавил он.Как отметил Чекунков, Дальний Восток и Арктика - это лучшее в мире пространство для воспитания в себе качеств, нужных для управления коллективом, и преодоления трудностей.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году – новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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общество, владивосток, дальневосточный федеральный университет, арктика, дальний восток, алексей чекунков, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
07:07 04.09.2021 (обновлено: 08:39 04.09.2021)
 
Чекунков рассказал о программе по подготовке управленческих кадров

Глава Минвостокразвития Чекунков рассказал о программе "Муравьев-Амурский 2030"

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкЖилые дома в центральной части города Владивостока
Жилые дома в центральной части города Владивостока - РИА Новости, 1920, 04.09.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – РИА Новости. Стартовал набор на программу подготовки управленческих кадров для Дальнего Востока и Арктики "Муравьев-Амурский 2030", он продлится до 10 ноября, рассказал глава Минвостокразвития Алексей Чекунков на сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) "Дальний Восток как кузница управленческих кадров для государственной службы. Презентация программы "Муравьёв-Амурский – 2030".

"Набор открыт уже сейчас. Участники могут зарегистрироваться на сайте. Отбор будем проводить до 10 ноября. Онлайн придется заполнить анкету, там как раз будем проверять ум и знания", - сказал Чекунков.

"Мы хотим запустить лучшую в стране программу подготовки управленческих кадров", - добавил он.
Как отметил Чекунков, Дальний Восток и Арктика - это лучшее в мире пространство для воспитания в себе качеств, нужных для управления коллективом, и преодоления трудностей.
Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году – новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков на пленарной сессии Дальний Восток: ресурсный фронтир или двигатель роста? - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
3 июня, 13:31Петербургский международный экономический форум
Дальний Восток и Арктика станут жемчужиной туризма, заявил Чекунков
 
ОбществоВладивостокДальневосточный федеральный университетАрктикаДальний ВостокАлексей ЧекунковВосточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)
 
 
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