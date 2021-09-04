https://ria.ru/20210904/programma-1748661171.html
Чекунков рассказал о программе по подготовке управленческих кадров
Чекунков рассказал о программе по подготовке управленческих кадров - РИА Новости, 04.09.2021
Чекунков рассказал о программе по подготовке управленческих кадров
Стартовал набор на программу подготовки управленческих кадров для Дальнего Востока и Арктики "Муравьев-Амурский 2030", он продлится до 10 ноября, рассказал... РИА Новости, 04.09.2021
2021-09-04T07:07
2021-09-04T07:07
2021-09-04T08:39
общество
владивосток
дальневосточный федеральный университет
арктика
дальний восток
алексей чекунков
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/08/1731472344_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_69ebfc2782dfc7d48c01ccda08952630.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – РИА Новости. Стартовал набор на программу подготовки управленческих кадров для Дальнего Востока и Арктики "Муравьев-Амурский 2030", он продлится до 10 ноября, рассказал глава Минвостокразвития Алексей Чекунков на сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) "Дальний Восток как кузница управленческих кадров для государственной службы. Презентация программы "Муравьёв-Амурский – 2030"."Мы хотим запустить лучшую в стране программу подготовки управленческих кадров", - добавил он.Как отметил Чекунков, Дальний Восток и Арктика - это лучшее в мире пространство для воспитания в себе качеств, нужных для управления коллективом, и преодоления трудностей.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году – новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
https://ria.ru/20210603/minvostokrazvitiya-1735420503.html
владивосток
арктика
дальний восток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/08/1731472344_103:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_239f1e72bd432fab551874fbd0d11823.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, владивосток, дальневосточный федеральный университет, арктика, дальний восток, алексей чекунков, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
07:07 04.09.2021 (обновлено: 08:39 04.09.2021)
Чекунков рассказал о программе по подготовке управленческих кадров
Глава Минвостокразвития Чекунков рассказал о программе "Муравьев-Амурский 2030"