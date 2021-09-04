https://ria.ru/20210904/programma-1748661171.html

Чекунков рассказал о программе по подготовке управленческих кадров

Чекунков рассказал о программе по подготовке управленческих кадров - РИА Новости, 04.09.2021

Чекунков рассказал о программе по подготовке управленческих кадров

Стартовал набор на программу подготовки управленческих кадров для Дальнего Востока и Арктики "Муравьев-Амурский 2030", он продлится до 10 ноября, рассказал... РИА Новости, 04.09.2021

2021-09-04T07:07

2021-09-04T07:07

2021-09-04T08:39

общество

владивосток

дальневосточный федеральный университет

арктика

дальний восток

алексей чекунков

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – РИА Новости. Стартовал набор на программу подготовки управленческих кадров для Дальнего Востока и Арктики "Муравьев-Амурский 2030", он продлится до 10 ноября, рассказал глава Минвостокразвития Алексей Чекунков на сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) "Дальний Восток как кузница управленческих кадров для государственной службы. Презентация программы "Муравьёв-Амурский – 2030"."Мы хотим запустить лучшую в стране программу подготовки управленческих кадров", - добавил он.Как отметил Чекунков, Дальний Восток и Арктика - это лучшее в мире пространство для воспитания в себе качеств, нужных для управления коллективом, и преодоления трудностей.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году – новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

https://ria.ru/20210603/minvostokrazvitiya-1735420503.html

владивосток

арктика

дальний восток

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общество, владивосток, дальневосточный федеральный университет, арктика, дальний восток, алексей чекунков, восточный экономический форум — 2021 (вэф)