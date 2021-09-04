https://ria.ru/20210904/prilozhenie-1748693773.html

На ВЭФ представили мобильное приложение Генпрокуратуры

На ВЭФ представили мобильное приложение Генпрокуратуры - РИА Новости, 04.09.2021

На ВЭФ представили мобильное приложение Генпрокуратуры

Прототип мобильного приложения Генеральной прокуратуры РФ впервые продемонстрирован на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, запустить удобный сервис... РИА Новости, 04.09.2021

2021-09-04T14:42

2021-09-04T14:42

2021-09-04T14:48

владивосток

генеральная прокуратура рф

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/03/1748488616_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6e9e24a878625d75048ce06878baa7ff.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Прототип мобильного приложения Генеральной прокуратуры РФ впервые продемонстрирован на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, запустить удобный сервис для граждан планируется в ближайшее время, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы ведомства Константин Никонов."Прототип мобильного приложения Генеральной прокуратуры РФ впервые демонстрируется для граждан на ВЭФ. В приложении будут сконцентрированы наиболее востребованные у граждан сервисы, все только самое важное: необходимый набор функций, фактически прямой канал обращений россиян в органы прокуратуры с помощью мобильных устройств. Здесь граждане найдут образцы заявлений и документов, разъяснения законодательства, контактную информацию по всем прокуратурам с привязкой пользователя к гео-тегам, обращения с интеграцией с сервисом госуслуг. Имеющие учётную запись на госпортале смогут при помощи мобильного приложения и отправить обращение, и отследить его статус", - рассказал Никонов.По его словам, в отличие от единого портала прокуратуры РФ, где сервисы представлены более широко и объемно, в мобильном приложении главный ориентир сделан именно на простоту использования. Предварительно Генеральной прокуратурой РФ был проведён анализ единого портала прокуратуры РФ, который выявил наиболее востребованные функции портала, представляющие интерес у граждан."Исходя из этого в приложении и собраны наиболее популярные сервисы, которые соединены в одну точку, учитывая, что сейчас мобильные устройства есть практически у каждого. Приложение будет доступно на всех платформах для всех мобильных устройств, и я думаю, что в ближайшее время мы его запустим", - отметил Никонов, добавив, что одной из особенностей мобильного приложения стала адаптация сервиса для людей с ограниченными возможностями по зрению."В приложении предусмотрено много полезных сервисов: часто задаваемые вопросы, раздел сторис, где будут представлены различные ситуации с которыми граждане наиболее часто сталкиваются. Мультимедийный формат донесения информации (разъяснение законодательства "в картинках") более востребован среди молодежи и также будет представлен в мобильном приложении Генеральной прокуратуры РФ", - уточнил собеседник агентства.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году – новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

https://ria.ru/20210903/vef-2021-1748536943.html

https://ria.ru/20210903/putin-1748523804.html

владивосток

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владивосток, генеральная прокуратура рф, россия