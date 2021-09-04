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На ВЭФ представили мобильное приложение Генпрокуратуры
На ВЭФ представили мобильное приложение Генпрокуратуры - РИА Новости, 04.09.2021
На ВЭФ представили мобильное приложение Генпрокуратуры
Прототип мобильного приложения Генеральной прокуратуры РФ впервые продемонстрирован на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, запустить удобный сервис... РИА Новости, 04.09.2021
2021-09-04T14:42
2021-09-04T14:48
владивосток
генеральная прокуратура рф
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Прототип мобильного приложения Генеральной прокуратуры РФ впервые продемонстрирован на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, запустить удобный сервис для граждан планируется в ближайшее время, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы ведомства Константин Никонов."Прототип мобильного приложения Генеральной прокуратуры РФ впервые демонстрируется для граждан на ВЭФ. В приложении будут сконцентрированы наиболее востребованные у граждан сервисы, все только самое важное: необходимый набор функций, фактически прямой канал обращений россиян в органы прокуратуры с помощью мобильных устройств. Здесь граждане найдут образцы заявлений и документов, разъяснения законодательства, контактную информацию по всем прокуратурам с привязкой пользователя к гео-тегам, обращения с интеграцией с сервисом госуслуг. Имеющие учётную запись на госпортале смогут при помощи мобильного приложения и отправить обращение, и отследить его статус", - рассказал Никонов.По его словам, в отличие от единого портала прокуратуры РФ, где сервисы представлены более широко и объемно, в мобильном приложении главный ориентир сделан именно на простоту использования. Предварительно Генеральной прокуратурой РФ был проведён анализ единого портала прокуратуры РФ, который выявил наиболее востребованные функции портала, представляющие интерес у граждан."Исходя из этого в приложении и собраны наиболее популярные сервисы, которые соединены в одну точку, учитывая, что сейчас мобильные устройства есть практически у каждого. Приложение будет доступно на всех платформах для всех мобильных устройств, и я думаю, что в ближайшее время мы его запустим", - отметил Никонов, добавив, что одной из особенностей мобильного приложения стала адаптация сервиса для людей с ограниченными возможностями по зрению."В приложении предусмотрено много полезных сервисов: часто задаваемые вопросы, раздел сторис, где будут представлены различные ситуации с которыми граждане наиболее часто сталкиваются. Мультимедийный формат донесения информации (разъяснение законодательства "в картинках") более востребован среди молодежи и также будет представлен в мобильном приложении Генеральной прокуратуры РФ", - уточнил собеседник агентства.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году – новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
https://ria.ru/20210903/vef-2021-1748536943.html
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владивосток, генеральная прокуратура рф, россия
14:42 04.09.2021 (обновлено: 14:48 04.09.2021)
 
На ВЭФ представили мобильное приложение Генпрокуратуры

На ВЭФ во Владивостоке представили мобильное приложение Генпрокуратуры

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВантовый мост на остров Русский во Владивостоке
Вантовый мост на остров Русский во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 04.09.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Прототип мобильного приложения Генеральной прокуратуры РФ впервые продемонстрирован на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, запустить удобный сервис для граждан планируется в ближайшее время, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы ведомства Константин Никонов.
"Прототип мобильного приложения Генеральной прокуратуры РФ впервые демонстрируется для граждан на ВЭФ. В приложении будут сконцентрированы наиболее востребованные у граждан сервисы, все только самое важное: необходимый набор функций, фактически прямой канал обращений россиян в органы прокуратуры с помощью мобильных устройств. Здесь граждане найдут образцы заявлений и документов, разъяснения законодательства, контактную информацию по всем прокуратурам с привязкой пользователя к гео-тегам, обращения с интеграцией с сервисом госуслуг. Имеющие учётную запись на госпортале смогут при помощи мобильного приложения и отправить обращение, и отследить его статус", - рассказал Никонов.
Руководитель Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) Евгений Примаков на стенде МИА Россия сегодня на VI Восточном экономическом форуме во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
3 сентября, 14:00
Центр притяжения капиталов и новой экономики: главные заявления на ВЭФ-2021
По его словам, в отличие от единого портала прокуратуры РФ, где сервисы представлены более широко и объемно, в мобильном приложении главный ориентир сделан именно на простоту использования. Предварительно Генеральной прокуратурой РФ был проведён анализ единого портала прокуратуры РФ, который выявил наиболее востребованные функции портала, представляющие интерес у граждан.
"Исходя из этого в приложении и собраны наиболее популярные сервисы, которые соединены в одну точку, учитывая, что сейчас мобильные устройства есть практически у каждого. Приложение будет доступно на всех платформах для всех мобильных устройств, и я думаю, что в ближайшее время мы его запустим", - отметил Никонов, добавив, что одной из особенностей мобильного приложения стала адаптация сервиса для людей с ограниченными возможностями по зрению.
"В приложении предусмотрено много полезных сервисов: часто задаваемые вопросы, раздел сторис, где будут представлены различные ситуации с которыми граждане наиболее часто сталкиваются. Мультимедийный формат донесения информации (разъяснение законодательства "в картинках") более востребован среди молодежи и также будет представлен в мобильном приложении Генеральной прокуратуры РФ", - уточнил собеседник агентства.
Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году – новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
Трансляция выступления президента РФ Владимира Путина на VI Восточном экономическом форуме во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
3 сентября, 12:38Восточный экономический форум
О Дальнем Востоке и мирном договоре с Японией. Заявления Путина на ВЭФ
 
ВладивостокГенеральная прокуратура РФРоссия
 
 
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