https://ria.ru/20210904/prava-1748657090.html

Талибы пообещали дать женщинам в хиджабе доступ к образованию и работе

Талибы пообещали дать женщинам в хиджабе доступ к образованию и работе - РИА Новости, 04.09.2021

Талибы пообещали дать женщинам в хиджабе доступ к образованию и работе

Представитель движения "Талибан"* Сухейль Шахин заявил, что женщины в хиджабе в Афганистане будут иметь доступ к образованию и работе, и отметил, что США не... РИА Новости, 04.09.2021

2021-09-04T04:25

2021-09-04T04:25

2021-09-04T04:47

захват власти в афганистане талибами

в мире

сша

талибан

герат (провинция)

сухейль шахин

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ВАШИНГТОН, 4 сен - РИА Новости. Представитель движения "Талибан"* Сухейль Шахин заявил, что женщины в хиджабе в Афганистане будут иметь доступ к образованию и работе, и отметил, что США не должны пытаться изменить культуру страны.Ранее высокопоставленный представитель движения "Талибан"* Вахидулла Хашими сообщил, что вопрос об обязательной форме одежды для женщин будет решать совет исламских богословов. При этом талибы заявляли, что не требуют от женщин ношения полностью закрывающей тело бурки, ограничиваясь хиджабом – платком, который оставляет открытым лицо.Представитель талибов Забиулла Муджахид заявлял, что в новом правительстве Афганистана министров-женщин не будет. На фоне подобных заявлений в Кабуле и Герате прошли демонстрации женщин-активисток с требованием соблюдения их прав и участия в правительстве Афганистана.В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. В ночь на 31 августа военные США покинули аэропорт Кабула, положив конец американскому военному присутствию в Афганистане.*Запрещенная в России террористическая организация

https://radiosputnik.ria.ru/20210903/taliby-1748513675.html

сша

герат (провинция)

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в мире, сша, талибан, герат (провинция), сухейль шахин