04:25 04.09.2021 (обновлено: 04:47 04.09.2021)
Талибы пообещали дать женщинам в хиджабе доступ к образованию и работе
Fox News: талибы пообещали предоставить женщинам в хиджабе доступ к работе и образованию
ВАШИНГТОН, 4 сен - РИА Новости. Представитель движения "Талибан"* Сухейль Шахин заявил, что женщины в хиджабе в Афганистане будут иметь доступ к образованию и работе, и отметил, что США не должны пытаться изменить культуру страны.
"Права женщин будут соблюдаться. У них не будет проблем с получением образования или возможностью работать. Но мы (Афганистан и США – ред.) не должны пытаться изменить культуру друг друга. Ваши слова о том, что женщины без хиджаба должны иметь доступ к образованию - это попытка изменить культуру. У вас такое допустимо. В нашей культуре они (женщины - ред.) могут получать образование, работать, нося хиджаб", - заявил Шахин в эфире телеканала Fox News.
Ранее высокопоставленный представитель движения "Талибан"* Вахидулла Хашими сообщил, что вопрос об обязательной форме одежды для женщин будет решать совет исламских богословов. При этом талибы заявляли, что не требуют от женщин ношения полностью закрывающей тело бурки, ограничиваясь хиджабом – платком, который оставляет открытым лицо.
В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. В ночь на 31 августа военные США покинули аэропорт Кабула, положив конец американскому военному присутствию в Афганистане.
*Запрещенная в России террористическая организация