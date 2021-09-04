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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210904/prava-1748657090.html
Талибы пообещали дать женщинам в хиджабе доступ к образованию и работе
Талибы пообещали дать женщинам в хиджабе доступ к образованию и работе - РИА Новости, 04.09.2021
Талибы пообещали дать женщинам в хиджабе доступ к образованию и работе
Представитель движения "Талибан"* Сухейль Шахин заявил, что женщины в хиджабе в Афганистане будут иметь доступ к образованию и работе, и отметил, что США не... РИА Новости, 04.09.2021
2021-09-04T04:25
2021-09-04T04:47
захват власти в афганистане талибами
в мире
сша
талибан
герат (провинция)
сухейль шахин
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ВАШИНГТОН, 4 сен - РИА Новости. Представитель движения "Талибан"* Сухейль Шахин заявил, что женщины в хиджабе в Афганистане будут иметь доступ к образованию и работе, и отметил, что США не должны пытаться изменить культуру страны.Ранее высокопоставленный представитель движения "Талибан"* Вахидулла Хашими сообщил, что вопрос об обязательной форме одежды для женщин будет решать совет исламских богословов. При этом талибы заявляли, что не требуют от женщин ношения полностью закрывающей тело бурки, ограничиваясь хиджабом – платком, который оставляет открытым лицо.Представитель талибов Забиулла Муджахид заявлял, что в новом правительстве Афганистана министров-женщин не будет. На фоне подобных заявлений в Кабуле и Герате прошли демонстрации женщин-активисток с требованием соблюдения их прав и участия в правительстве Афганистана.В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. В ночь на 31 августа военные США покинули аэропорт Кабула, положив конец американскому военному присутствию в Афганистане.*Запрещенная в России террористическая организация
https://radiosputnik.ria.ru/20210903/taliby-1748513675.html
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в мире, сша, талибан, герат (провинция), сухейль шахин
04:25 04.09.2021 (обновлено: 04:47 04.09.2021)
 
Талибы пообещали дать женщинам в хиджабе доступ к образованию и работе

Fox News: талибы пообещали предоставить женщинам в хиджабе доступ к работе и образованию

© РИА Новости / В. Киселев / Перейти в фотобанкАфганские женщины
Афганские женщины - РИА Новости, 1920, 04.09.2021
© РИА Новости / В. Киселев
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ВАШИНГТОН, 4 сен - РИА Новости. Представитель движения "Талибан"* Сухейль Шахин заявил, что женщины в хиджабе в Афганистане будут иметь доступ к образованию и работе, и отметил, что США не должны пытаться изменить культуру страны.

"Права женщин будут соблюдаться. У них не будет проблем с получением образования или возможностью работать. Но мы (Афганистан и США – ред.) не должны пытаться изменить культуру друг друга. Ваши слова о том, что женщины без хиджаба должны иметь доступ к образованию - это попытка изменить культуру. У вас такое допустимо. В нашей культуре они (женщины - ред.) могут получать образование, работать, нося хиджаб", - заявил Шахин в эфире телеканала Fox News.

Ранее высокопоставленный представитель движения "Талибан"* Вахидулла Хашими сообщил, что вопрос об обязательной форме одежды для женщин будет решать совет исламских богословов. При этом талибы заявляли, что не требуют от женщин ношения полностью закрывающей тело бурки, ограничиваясь хиджабом – платком, который оставляет открытым лицо.
Представитель талибов Забиулла Муджахид заявлял, что в новом правительстве Афганистана министров-женщин не будет. На фоне подобных заявлений в Кабуле и Герате прошли демонстрации женщин-активисток с требованием соблюдения их прав и участия в правительстве Афганистана.
В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. В ночь на 31 августа военные США покинули аэропорт Кабула, положив конец американскому военному присутствию в Афганистане.
*Запрещенная в России террористическая организация
Афганская женщина в общественном парке в Кабуле, Афганистан - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
Вчера, 11:49В мире
"Талибан"* исключил включение женщин в состав нового правительства
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреСШАТалибанГерат (провинция)Сухейль Шахин
 
 
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