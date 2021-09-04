16:52 04.09.2021 (обновлено: 17:36 04.09.2021)
Отец жертвы самарского педофила не работал в полиции, заявили в МВД
МВД опровергло информацию, что отец одной из жертв самарского педофила работал в полиции
САМАРА, 4 сен - РИА Новости. Полиция опровергла информацию о том, что отец одной из жертв убитого в Самаре педофила работал в органах внутренних дел.
По данным ведомства, 4 сентября в одном из СМИ была распространена информация, что "отец жертвы педофила Вячеслав Матросов, который заставил обидчика дочери рыть себе могилу, является сотрудником МВД".
"Данная информация не соответствует действительности, а указанный гражданин никогда не работал в органах внутренних дел", - говорится в сообщении на сайте "МВД Медиа".
Ранее региональное управление СК РФ сообщило об обнаружении в лесу поселка Винтай в Самаре тела мужчины, фигурировавшего в деле о педофилии, с ножевым ранением. На тот момент в отношении убитого расследовалось уголовное дело, по данным следствия, в 2016-2021 годах подозреваемый совершил "действия сексуального характера" в отношении двух маленьких девочек. После обнаружения тела следователи возбудили уголовное дело об убийстве, на причастность к смерти мужчины проверяют 34-летнего местного жителя.
Ранее источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что следователи отрабатывают несколько версий произошедшего: по одной из них, мужчина был убит отцом одной из девочек, по другой версии, убитый сам наткнулся на нож в ходе ссоры с отцом.
3 сентября, 21:35Мать убитого самарца, подозреваемого в педофилии, рассказала о нем