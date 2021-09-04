https://ria.ru/20210904/politsiya-1748704133.html

Отец жертвы самарского педофила не работал в полиции, заявили в МВД

Отец жертвы самарского педофила не работал в полиции, заявили в МВД - РИА Новости, 04.09.2021

Отец жертвы самарского педофила не работал в полиции, заявили в МВД

Полиция опровергла информацию о том, что отец одной из жертв убитого в Самаре педофила работал в органах внутренних дел. РИА Новости, 04.09.2021

2021-09-04T16:52

2021-09-04T16:52

2021-09-04T17:36

происшествия

самара

следственный комитет россии (ск рф)

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САМАРА, 4 сен - РИА Новости. Полиция опровергла информацию о том, что отец одной из жертв убитого в Самаре педофила работал в органах внутренних дел.По данным ведомства, 4 сентября в одном из СМИ была распространена информация, что "отец жертвы педофила Вячеслав Матросов, который заставил обидчика дочери рыть себе могилу, является сотрудником МВД".Ранее региональное управление СК РФ сообщило об обнаружении в лесу поселка Винтай в Самаре тела мужчины, фигурировавшего в деле о педофилии, с ножевым ранением. На тот момент в отношении убитого расследовалось уголовное дело, по данным следствия, в 2016-2021 годах подозреваемый совершил "действия сексуального характера" в отношении двух маленьких девочек. После обнаружения тела следователи возбудили уголовное дело об убийстве, на причастность к смерти мужчины проверяют 34-летнего местного жителя.Ранее источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что следователи отрабатывают несколько версий произошедшего: по одной из них, мужчина был убит отцом одной из девочек, по другой версии, убитый сам наткнулся на нож в ходе ссоры с отцом.

https://ria.ru/20210903/mat-1748640677.html

самара

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, самара, следственный комитет россии (ск рф)