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В Самаре зарезали подозреваемого в сексуальном насилии над девочками
В Самаре зарезали подозреваемого в сексуальном насилии над девочками - РИА Новости, 02.09.2021
В Самаре зарезали подозреваемого в сексуальном насилии над девочками
Тело мужчины с ножевым ранением, подозреваемого в сексуальном насилии над девочками, нашли в самарском поселке, следователи проводят проверку, сообщает... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T16:38
2021-09-02T21:27
происшествия
самарская область
самара
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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САМАРА, 2 сен — РИА Новости. Тело мужчины с ножевым ранением, подозреваемого в сексуальном насилии над девочками, нашли в самарском поселке, следователи проводят проверку, сообщает пресс-служба СУ СК по региону.По данным ведомства, тело местного жителя было обнаружено 2 сентября в лесу в поселке Винтай Красноглинского района Самары, предположительно, смерть мужчины наступила в результате ножевого ранения. Отмечается, что ранее следователи возбудили в отношении убитого уголовные дела по пункту "б" части 4 статьи 132 УК России ("Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста"). По версии следствия, в 2016-2021 годах подозреваемый совершил действия сексуального характера в отношении двух девочек, которым на момент совершения преступления было шесть и восемь лет, все это он снимал на телефон."По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также причины, ему предшествующие", — говорится в сообщении.По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, в настоящее время следователи отрабатывают несколько версий произошедшего. "Есть версия, что мужчина был убит отцом одной из девочек. По другой версии, убитый сам наткнулся на нож в ходе ссоры с отцом", — уточнил источник.
https://ria.ru/20210728/nasilie-1743215951.html
https://ria.ru/20210310/tatarstan-1600649996.html
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происшествия, самарская область, самара, следственный комитет россии (ск рф), россия
16:38 02.09.2021 (обновлено: 21:27 02.09.2021)
 
В Самаре зарезали подозреваемого в сексуальном насилии над девочками

В Самаре зарезали подозреваемого в сексуальном насилии над девочками

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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САМАРА, 2 сен — РИА Новости. Тело мужчины с ножевым ранением, подозреваемого в сексуальном насилии над девочками, нашли в самарском поселке, следователи проводят проверку, сообщает пресс-служба СУ СК по региону.
По данным ведомства, тело местного жителя было обнаружено 2 сентября в лесу в поселке Винтай Красноглинского района Самары, предположительно, смерть мужчины наступила в результате ножевого ранения. Отмечается, что ранее следователи возбудили в отношении убитого уголовные дела по пункту "б" части 4 статьи 132 УК России ("Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста"). По версии следствия, в 2016-2021 годах подозреваемый совершил действия сексуального характера в отношении двух девочек, которым на момент совершения преступления было шесть и восемь лет, все это он снимал на телефон.
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"По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также причины, ему предшествующие", — говорится в сообщении.
По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, в настоящее время следователи отрабатывают несколько версий произошедшего. "Есть версия, что мужчина был убит отцом одной из девочек. По другой версии, убитый сам наткнулся на нож в ходе ссоры с отцом", — уточнил источник.
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