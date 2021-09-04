https://ria.ru/20210904/pokhischenie-1748696266.html

Раскрыты новые подробности похищения девушки в Нижнем Новгороде

Раскрыты новые подробности похищения девушки в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 04.09.2021

Раскрыты новые подробности похищения девушки в Нижнем Новгороде

Гараж, где житель Нижнего Новгорода, обвиняемый в том, что в течение десяти дней удерживал и насиловал 23-летнюю девушку, находится в десятках метров от... РИА Новости, 04.09.2021

2021-09-04T15:15

2021-09-04T15:15

2021-09-04T17:21

происшествия

нижегородская область

нижний новгород

следственный комитет россии (ск рф)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 сен — РИА Новости. Гараж, где житель Нижнего Новгорода, обвиняемый в том, что в течение десяти дней удерживал и насиловал 23-летнюю девушку, находится в десятках метров от многоэтажек, передает корреспондент РИА Новости.По словам источника в правоохранительных органах, мужчина прятал девушку, которую в это время искали и полиция, и волонтеры, в подвале гаража на улице Маршала Голованова. Ее нашли, когда искали самого похитителя, объявленного в розыск собственной женой — он уехал из дома и перестал выходить на связь."Милиция приезжала, я им списки дал", — заявил корреспонденту РИА Новости председатель гаражного кооператива, где позже была обнаружена девушка. Он сказал, что среди владельцев не было никого с фамилией Свешников. Как пояснил агентству источник в правоохранительных органах, Свешников арендовал чужой гараж.Хозяйка находящегося неподалеку гаража отказалась верить в то, что преступление могло быть совершено по соседству. "В нашем гаражном кооперативе ставят машины, и если бы ее удерживали, наверняка бы люди, которые здесь имеют гаражи, слышали бы об этом. Следователей я тоже не видела", — сказала она.Хозяин другого гаража также усомнился в том, что подвал, где держали девушку, находится неподалеку. "Тут постоянно люди, даже мастерская есть, где работают ребята. И садоводы постоянно проходят. По-моему, не здесь это было", — сказал он, подчеркнув, что "это место безлюдным не назовешь".Возможно, это произошло потому, что гараж, в подвале которого обвиняемый держал девушку, стоит не в общем ряду, а находится наособицу за воротами, которые охраняет большой алабай. При приближении к воротам он начинает лаять.Все следственные действия проводились за ними, где в глубине находится здание, под которым, как свидетельствуют кадры, снятые управлением СК по Нижегородской области, сооружено настоящее убежище с большой кроватью, ванной и туалетом. Самым надежным сторожем служит злая собака, о наличии которой предупреждает табличка на воротах.Как рассказали корреспонденту РИА Новости местные жители, они слышали о пропавшей девушке в новостях, но даже не предполагали, что ее могли держать в подвале одного из тех гаражей, что находятся совсем рядом. Не было ни криков о помощи, никаких других подозрительных звуков. "Молодежь туда ходит пить и заниматься непотребствами", — заявила жительница находящейся неподалеку девятиэтажки. О правдивости ее слов свидетельствуют многочисленные пустые бутылки и использованные презервативы, которые валяются рядом с гаражом.По данным следствия, 24 августа 23-летняя девушка встретилась с незнакомым мужчиной с сайта знакомств. Она уехала с ним в неизвестном направлении, после чего связь с ней прервалась. В ходе следственных мероприятий выяснилось, что девушка находилась в подвале гаража в Приокском районе Нижнего Новгорода. На допросе потерпевшая рассказала следователям, что мужчина, угрожая ножом, увез ее и удерживал все время в подвале гаража, а также совершал в отношении нее сексуальные преступления.Поздно вечером 3 сентября подозреваемый был задержан, ему было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктами "в, г" части 2 статьи 126 УК РФ (похищение человека, совершенное с угрозой применения насилия опасного для жизни или здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия).Как рассказали РИА Новости в региональном управлении СК, Свешникова арестовали на два месяца.

нижегородская область

нижний новгород

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Местные жители о гараже, где насильник удерживал девушку Гараж, в подвале которого в Нижнем Новгороде в течение недели удерживали похищенную 23-летнюю девушку, оказался всего в десятках метров от многоэтажек. Но ничего подозрительного ни владельцы, ни местные жители не слышали, выяснила корреспондент РИА Новости. 2021-09-04T15:15 true PT1M11S

Задержан подозреваемый похититель девушки В Нижегородской области задержан мужчина, подозреваемый в похищении 23- летней девушки 2021-09-04T15:15 true PT0M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, нижегородская область, нижний новгород, следственный комитет россии (ск рф), видео