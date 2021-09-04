https://ria.ru/20210904/pensii-1748655149.html

Россиянам разъяснили скорые изменения в правилах выплаты пенсий

Россиянам разъяснили скорые изменения в правилах выплаты пенсий - РИА Новости, 04.09.2021

Россиянам разъяснили скорые изменения в правилах выплаты пенсий

Для получения социальных доплат до прожиточного минимума неработающим пенсионерам не нужно будет подавать заявлений на пересчет, так как с 2022 года он будет... РИА Новости, 04.09.2021

2021-09-04T03:18

2021-09-04T03:18

2021-09-04T03:18

общество

рэу имени г. в. плеханова

юлия финогенова

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МОСКВА, 4 сент — РИА Новости. Для получения социальных доплат до прожиточного минимума неработающим пенсионерам не нужно будет подавать заявлений на пересчет, так как с 2022 года он будет производиться автоматически. Об этом агентству "Прайм" рассказала профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова.Помимо этого, пенсии и социальные доплаты будут автоматически начисляться безработным гражданам за два года до выхода на пенсию, если они не могут официально трудоустроиться, и гражданам с ограниченными возможностями при наступлении пенсионного возраста. Доплаты к страховой пенсии по старости или по инвалидности будут также начисляться автоматом, если трудовой стаж составляет 30 и более лет.Надбавки выплатят без обязательного проживания получателя в сельской местности, как это было раньше, уточняет эксперт. Факт проживания в сельской местности важен только на момент назначения пенсии. Кроме того, пенсионерам, потерявшим надбавку в связи с переездом, восстановят выплаты.Помимо этого, с 2022 года на сайте "Госуслуг" будет доступна информация о состоянии пенсионного счета, предполагаемом размере пенсии и накопленных баллах. Информацию отправят мужчинам старше 45 лет и женщинам старше 40 лет, сказала Финогенова. Также, вероятно, примут поправки по пенсиям граждан, живущих в районах Крайнего Севера, заключила эксперт.

https://ria.ru/20210902/vyplaty-1748412448.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, рэу имени г. в. плеханова, юлия финогенова