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Россиянам разъяснили скорые изменения в правилах выплаты пенсий
Россиянам разъяснили скорые изменения в правилах выплаты пенсий - РИА Новости, 04.09.2021
Россиянам разъяснили скорые изменения в правилах выплаты пенсий
Для получения социальных доплат до прожиточного минимума неработающим пенсионерам не нужно будет подавать заявлений на пересчет, так как с 2022 года он будет... РИА Новости, 04.09.2021
2021-09-04T03:18
2021-09-04T03:18
2021-09-04T03:18
общество
рэу имени г. в. плеханова
юлия финогенова
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МОСКВА, 4 сент — РИА Новости. Для получения социальных доплат до прожиточного минимума неработающим пенсионерам не нужно будет подавать заявлений на пересчет, так как с 2022 года он будет производиться автоматически. Об этом агентству "Прайм" рассказала профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова.Помимо этого, пенсии и социальные доплаты будут автоматически начисляться безработным гражданам за два года до выхода на пенсию, если они не могут официально трудоустроиться, и гражданам с ограниченными возможностями при наступлении пенсионного возраста. Доплаты к страховой пенсии по старости или по инвалидности будут также начисляться автоматом, если трудовой стаж составляет 30 и более лет.Надбавки выплатят без обязательного проживания получателя в сельской местности, как это было раньше, уточняет эксперт. Факт проживания в сельской местности важен только на момент назначения пенсии. Кроме того, пенсионерам, потерявшим надбавку в связи с переездом, восстановят выплаты.Помимо этого, с 2022 года на сайте "Госуслуг" будет доступна информация о состоянии пенсионного счета, предполагаемом размере пенсии и накопленных баллах. Информацию отправят мужчинам старше 45 лет и женщинам старше 40 лет, сказала Финогенова. Также, вероятно, примут поправки по пенсиям граждан, живущих в районах Крайнего Севера, заключила эксперт.
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общество, рэу имени г. в. плеханова, юлия финогенова
Россиянам разъяснили скорые изменения в правилах выплаты пенсий
Профессор Финогенова: для получения соцдоплат пенсионерам не придется подавать заявления
МОСКВА, 4 сент — РИА Новости.
Для получения социальных доплат до прожиточного минимума неработающим пенсионерам не нужно будет подавать заявлений на пересчет, так как с 2022 года он будет производиться автоматически. Об этом агентству "Прайм"
рассказала профессор кафедры финансов и цен РЭУ
им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова
.
Помимо этого, пенсии и социальные доплаты будут автоматически начисляться безработным гражданам за два года до выхода на пенсию, если они не могут официально трудоустроиться, и гражданам с ограниченными возможностями при наступлении пенсионного возраста. Доплаты к страховой пенсии по старости или по инвалидности будут также начисляться автоматом, если трудовой стаж составляет 30 и более лет.
"Со следующего года граждане, проживавшие в сельской местности не менее 30 календарных лет, смогут получать надбавки в размере 25% к фиксированной выплате", — указала эксперт.
Надбавки выплатят без обязательного проживания получателя в сельской местности, как это было раньше, уточняет эксперт. Факт проживания в сельской местности важен только на момент назначения пенсии. Кроме того, пенсионерам, потерявшим надбавку в связи с переездом, восстановят выплаты.
Помимо этого, с 2022 года на сайте "Госуслуг" будет доступна информация о состоянии пенсионного счета, предполагаемом размере пенсии и накопленных баллах. Информацию отправят мужчинам старше 45 лет и женщинам старше 40 лет, сказала Финогенова. Также, вероятно, примут поправки по пенсиям граждан, живущих в районах Крайнего Севера, заключила эксперт.