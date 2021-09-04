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Эксперт назвал основные вызовы Большого евразийского партнёрства
Эксперт назвал основные вызовы Большого евразийского партнёрства - РИА Новости, 04.09.2021
Эксперт назвал основные вызовы Большого евразийского партнёрства
Врио директора Института Дальнего Востока РАН Алексей Маслов рассказал на Восточном экономическом форуме о трёх основных вызовах, стоящих на пути формирования... РИА Новости, 04.09.2021
2021-09-04T06:51
2021-09-04T06:51
2021-09-04T06:51
владивосток
пакистан
российская академия наук
дальневосточный федеральный университет
евразийский экономический союз
россия
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Врио директора Института Дальнего Востока РАН Алексей Маслов рассказал на Восточном экономическом форуме о трёх основных вызовах, стоящих на пути формирования Большого евразийского партнёрства (БЭП): это информационный вызов, вызов доверия и необходимость пропаганды научных взглядов.Президент России Владимир Путин выступил с идеей создания Большого евразийского партнерства в 2015 году. По его словам, стать участниками партнерства могут страны ЕАЭС, государства, с которыми у России сложились тесные отношения: Китай, Индия, Пакистан, Иран и страны СНГ, а также другие государства и объединения."Мы сегодня имеем на пространстве БЭП три основных вызова. Во-первых, это, конечно, вызовы информационные, которые по сути дела разрушают многие традиционные ценности. Мы должны вырабатывать совместную политическую и информационную повестку", - сказал Маслов в ходе сессии "Ценность и ценности Большого Евразийского партнёрства" на ВЭФ.Вторым вызовом ценностям на пространстве Большого евразийского партнёрства, по словам эксперта, являются вызов доверия. "Потому что мы видим, например, что пандемия показала не рост доверия, а рост недоверия между странами, отсутствие должной кооперации в области совместной разработки вакцин и так далее", - заявил Маслов. По его мнению, страны в зоне Большого евразийского партнёрства должны понимать, что новые вызовы могут принести новые угрозы взаимному доверию.Он отметил, что страны Большого евразийского партнёрства не могут вступать в будущее, опираясь на уровни прошлого осмысления многих научных достижений, представлений о природе, о мире, о физических процессах. "В этом плане, как ни странно, сочетание фундаментальных традиционных ценностей семьи с инновационными ценностями науки и образования и может дать нам единое пространство БЭП уже в головах людей", - сказал эксперт.Восточный экономический форум проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владивосток, пакистан, российская академия наук, дальневосточный федеральный университет, евразийский экономический союз, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
Эксперт назвал основные вызовы Большого евразийского партнёрства
Эксперт Маслов назвал основные вызовы формирования Большого евразийского партнёрства
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости.
Врио директора Института Дальнего Востока РАН
Алексей Маслов рассказал на Восточном экономическом форуме
о трёх основных вызовах, стоящих на пути формирования Большого евразийского партнёрства (БЭП): это информационный вызов, вызов доверия и необходимость пропаганды научных взглядов.
Президент России Владимир Путин
выступил с идеей создания Большого евразийского партнерства в 2015 году. По его словам, стать участниками партнерства могут страны ЕАЭС
, государства, с которыми у России
сложились тесные отношения: Китай
, Индия
, Пакистан
, Иран
и страны СНГ
, а также другие государства и объединения.
"Мы сегодня имеем на пространстве БЭП три основных вызова. Во-первых, это, конечно, вызовы информационные, которые по сути дела разрушают многие традиционные ценности. Мы должны вырабатывать совместную политическую и информационную повестку", - сказал Маслов в ходе сессии "Ценность и ценности Большого Евразийского партнёрства" на ВЭФ.
Вторым вызовом ценностям на пространстве Большого евразийского партнёрства, по словам эксперта, являются вызов доверия. "Потому что мы видим, например, что пандемия показала не рост доверия, а рост недоверия между странами, отсутствие должной кооперации в области совместной разработки вакцин и так далее", - заявил Маслов. По его мнению, страны в зоне Большого евразийского партнёрства должны понимать, что новые вызовы могут принести новые угрозы взаимному доверию.
"И, наконец, третий момент - это безусловно необходимость, я буду настаивать на этом, пропаганды научных инновационных знаний для того, чтобы развивались науки, технологии и образование", - добавил Маслов.
Он отметил, что страны Большого евразийского партнёрства не могут вступать в будущее, опираясь на уровни прошлого осмысления многих научных достижений, представлений о природе, о мире, о физических процессах. "В этом плане, как ни странно, сочетание фундаментальных традиционных ценностей семьи с инновационными ценностями науки и образования и может дать нам единое пространство БЭП уже в головах людей", - сказал эксперт.
Восточный экономический форум проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета
во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.