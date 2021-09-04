https://ria.ru/20210904/partnerstvo-1748660606.html

Эксперт назвал основные вызовы Большого евразийского партнёрства

Эксперт назвал основные вызовы Большого евразийского партнёрства - РИА Новости, 04.09.2021

Эксперт назвал основные вызовы Большого евразийского партнёрства

Врио директора Института Дальнего Востока РАН Алексей Маслов рассказал на Восточном экономическом форуме о трёх основных вызовах, стоящих на пути формирования... РИА Новости, 04.09.2021

2021-09-04T06:51

2021-09-04T06:51

2021-09-04T06:51

владивосток

пакистан

российская академия наук

дальневосточный федеральный университет

евразийский экономический союз

россия

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/02/1748343567_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2bba174849a43d8e55d03d38643572df.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Врио директора Института Дальнего Востока РАН Алексей Маслов рассказал на Восточном экономическом форуме о трёх основных вызовах, стоящих на пути формирования Большого евразийского партнёрства (БЭП): это информационный вызов, вызов доверия и необходимость пропаганды научных взглядов.Президент России Владимир Путин выступил с идеей создания Большого евразийского партнерства в 2015 году. По его словам, стать участниками партнерства могут страны ЕАЭС, государства, с которыми у России сложились тесные отношения: Китай, Индия, Пакистан, Иран и страны СНГ, а также другие государства и объединения."Мы сегодня имеем на пространстве БЭП три основных вызова. Во-первых, это, конечно, вызовы информационные, которые по сути дела разрушают многие традиционные ценности. Мы должны вырабатывать совместную политическую и информационную повестку", - сказал Маслов в ходе сессии "Ценность и ценности Большого Евразийского партнёрства" на ВЭФ.Вторым вызовом ценностям на пространстве Большого евразийского партнёрства, по словам эксперта, являются вызов доверия. "Потому что мы видим, например, что пандемия показала не рост доверия, а рост недоверия между странами, отсутствие должной кооперации в области совместной разработки вакцин и так далее", - заявил Маслов. По его мнению, страны в зоне Большого евразийского партнёрства должны понимать, что новые вызовы могут принести новые угрозы взаимному доверию.Он отметил, что страны Большого евразийского партнёрства не могут вступать в будущее, опираясь на уровни прошлого осмысления многих научных достижений, представлений о природе, о мире, о физических процессах. "В этом плане, как ни странно, сочетание фундаментальных традиционных ценностей семьи с инновационными ценностями науки и образования и может дать нам единое пространство БЭП уже в головах людей", - сказал эксперт.Восточный экономический форум проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

https://ria.ru/20210407/partnerstvo-1727120197.html

владивосток

пакистан

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владивосток, пакистан, российская академия наук, дальневосточный федеральный университет, евразийский экономический союз, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)