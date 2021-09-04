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Иностранцев в России хотят обязать получать карту с чипом о дактилоскопии
Иностранцев в России хотят обязать получать карту с чипом о дактилоскопии - РИА Новости, 04.09.2021
Иностранцев в России хотят обязать получать карту с чипом о дактилоскопии
МВД России подготовило проект приказа, согласно которому трудовые мигранты и иностранцы, приехавшие в Россию на срок от 90 дней, обязаны будут получить... РИА Новости, 04.09.2021
2021-09-04T12:30
2021-09-04T12:30
2021-09-04T13:36
общество
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
мигранты
россия
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. МВД России подготовило проект приказа, согласно которому трудовые мигранты и иностранцы, приехавшие в Россию на срок от 90 дней, обязаны будут получить пластиковую карту с личными данными, фотографией и чипом о дактилоскопии, приказ вступает в силу с 29 декабря 2021 года."Утвердить форму документа, подтверждающего прохождение иностранным гражданином или лицом без гражданства, прибывшими в Российскую Федерацию в целях, не связанных с осуществлением трудовой деятельности, на срок, превышающий девяносто календарных дней, либо в целях осуществления трудовой деятельности, обязательной государственной дактилоскопической регистрации и фотографирования, в форме карты с электронным носителем информации", - говорится в проекте приказа.В приложении к документу есть форма пластиковой карты с чипом. Планируется, что она будет двусторонняя размером 85,6 миллиметров на 53,98 миллиметров. На лицевой части будет фотография три на четыре сантиметра, фамилия, имя и отчество иностранца, его пол и дата рождения.На второй стороне будет информация о гражданстве держателя карты, сведения о его документе, удостоверяющем личность, а также чип с персональной информацией.Отмечается, что электронные карты будут выдавать при наличии технической возможности. В остальных случаях иностранцы будут получать карты без чипа.С 29 декабря 2021 года трудовые мигранты и иностранцы, приехавшие в Россию на срок более 90 дней, будут подлежать обязательной дактилоскопии.
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общество, министерство внутренних дел рф (мвд россии), мигранты, россия
12:30 04.09.2021 (обновлено: 13:36 04.09.2021)
Иностранцев в России хотят обязать получать карту с чипом о дактилоскопии
МВД предложило обязать иностранцев получать пластиковую карту с чипом о дактилоскопии
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. МВД России
подготовило проект приказа, согласно которому трудовые мигранты и иностранцы, приехавшие в Россию
на срок от 90 дней, обязаны будут получить пластиковую карту с личными данными, фотографией и чипом о дактилоскопии, приказ вступает в силу с 29 декабря 2021 года.
"Утвердить форму документа, подтверждающего прохождение иностранным гражданином или лицом без гражданства, прибывшими в Российскую Федерацию в целях, не связанных с осуществлением трудовой деятельности, на срок, превышающий девяносто календарных дней, либо в целях осуществления трудовой деятельности, обязательной государственной дактилоскопической регистрации и фотографирования, в форме карты с электронным носителем информации", - говорится в проекте приказа.
В приложении к документу есть форма пластиковой карты с чипом. Планируется, что она будет двусторонняя размером 85,6 миллиметров на 53,98 миллиметров. На лицевой части будет фотография три на четыре сантиметра, фамилия, имя и отчество иностранца, его пол и дата рождения.
На второй стороне будет информация о гражданстве держателя карты, сведения о его документе, удостоверяющем личность, а также чип с персональной информацией.
"В нижней части левой трети размещается электронный носитель информации в виде микросхемы с бесконтактным интерфейсом, содержащий следующие сведения об иностранном гражданине, которому выдан документ с электронным носителем информации: фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии); дата рождения; место рождения; пол; гражданство; реквизиты документа, удостоверяющего личность; электронное изображение лица; электронное изображение папиллярных узоров двух пальцев рук, пригодных для его идентификации", - говорится в документе.
Отмечается, что электронные карты будут выдавать при наличии технической возможности. В остальных случаях иностранцы будут получать карты без чипа.
С 29 декабря 2021 года трудовые мигранты и иностранцы, приехавшие в Россию на срок более 90 дней, будут подлежать обязательной дактилоскопии.