https://ria.ru/20210904/otpechatki-1748683372.html

Иностранцев в России хотят обязать получать карту с чипом о дактилоскопии

Иностранцев в России хотят обязать получать карту с чипом о дактилоскопии - РИА Новости, 04.09.2021

Иностранцев в России хотят обязать получать карту с чипом о дактилоскопии

МВД России подготовило проект приказа, согласно которому трудовые мигранты и иностранцы, приехавшие в Россию на срок от 90 дней, обязаны будут получить... РИА Новости, 04.09.2021

2021-09-04T12:30

2021-09-04T12:30

2021-09-04T13:36

общество

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

мигранты

россия

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. МВД России подготовило проект приказа, согласно которому трудовые мигранты и иностранцы, приехавшие в Россию на срок от 90 дней, обязаны будут получить пластиковую карту с личными данными, фотографией и чипом о дактилоскопии, приказ вступает в силу с 29 декабря 2021 года."Утвердить форму документа, подтверждающего прохождение иностранным гражданином или лицом без гражданства, прибывшими в Российскую Федерацию в целях, не связанных с осуществлением трудовой деятельности, на срок, превышающий девяносто календарных дней, либо в целях осуществления трудовой деятельности, обязательной государственной дактилоскопической регистрации и фотографирования, ‎в форме карты с электронным носителем информации", - говорится в проекте приказа.В приложении к документу есть форма пластиковой карты с чипом. Планируется, что она будет двусторонняя размером 85,6 миллиметров на 53,98 миллиметров. На лицевой части будет фотография три на четыре сантиметра, фамилия, имя и отчество иностранца, его пол и дата рождения.На второй стороне будет информация о гражданстве держателя карты, сведения о его документе, удостоверяющем личность, а также чип с персональной информацией.Отмечается, что электронные карты будут выдавать при наличии технической возможности. В остальных случаях иностранцы будут получать карты без чипа.С 29 декабря 2021 года трудовые мигранты и иностранцы, приехавшие в Россию на срок более 90 дней, будут подлежать обязательной дактилоскопии.

https://ria.ru/20210701/putin-1739381492.html

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общество, министерство внутренних дел рф (мвд россии), мигранты, россия