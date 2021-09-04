06:58 04.09.2021 (обновлено: 08:59 04.09.2021)
При теракте в новозеландском Окленде пострадали семь человек
Премьер Новой Зеландии Ардерн: при теракте в Окленде пострадали семь человек
© REUTERS / TVNZ via Reuters TVСотрудница полиции Новой Зеландии у торгового центра в Окленде, где произошло нападение на посетителей
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Семь человек пострадали во время теракта в новозеландском Окленде, трое из них находятся в тяжелом состоянии, сообщила премьер-министр страны Джасинда Ардерн.
Накануне мужчина напал на людей в местном супермаркете, полиции удалось ликвидировать злоумышленника. Глава правительства назвала нападение терактом.
"Вчера пострадали семь человек. Пятеро из них находятся в больнице, трое — в тяжелом состоянии", — заявила Ардерн в прямом эфире. Трансляция ее выступления велась на YouTube-канале газеты New Zealand Herald.
Премьер добавила, что нападавший был известен властям и находился под наблюдением, но ранее не совершал никаких преступных действий, которые позволили бы посадить его в тюрьму.
Комиссар Эндрю Костер сообщил, что среди пострадавших нет сотрудников полиции, все получившие ранения — обычные посетители магазина.
3 сентября, 09:46В миреВласти Новой Зеландии сообщили о теракте в супермаркете