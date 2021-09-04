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При теракте в новозеландском Окленде пострадали семь человек
При теракте в новозеландском Окленде пострадали семь человек - РИА Новости, 04.09.2021
При теракте в новозеландском Окленде пострадали семь человек
Семь человек пострадали во время теракта в новозеландском Окленде, трое из них находятся в тяжелом состоянии, сообщила премьер-министр страны Джасинда Ардерн. РИА Новости, 04.09.2021
2021-09-04T06:58
2021-09-04T08:59
в мире
окленд
джасинда ардерн
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Семь человек пострадали во время теракта в новозеландском Окленде, трое из них находятся в тяжелом состоянии, сообщила премьер-министр страны Джасинда Ардерн. Накануне мужчина напал на людей в местном супермаркете, полиции удалось ликвидировать злоумышленника. Глава правительства назвала нападение терактом.Премьер добавила, что нападавший был известен властям и находился под наблюдением, но ранее не совершал никаких преступных действий, которые позволили бы посадить его в тюрьму. Комиссар Эндрю Костер сообщил, что среди пострадавших нет сотрудников полиции, все получившие ранения — обычные посетители магазина.
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в мире, окленд, джасинда ардерн
06:58 04.09.2021 (обновлено: 08:59 04.09.2021)
 
При теракте в новозеландском Окленде пострадали семь человек

Премьер Новой Зеландии Ардерн: при теракте в Окленде пострадали семь человек

© REUTERS / TVNZ via Reuters TVСотрудница полиции Новой Зеландии у торгового центра в Окленде, где произошло нападение на посетителей
Сотрудница полиции Новой Зеландии у торгового центра в Окленде, где произошло нападение на посетителей - РИА Новости, 1920, 04.09.2021
© REUTERS / TVNZ via Reuters TV
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Семь человек пострадали во время теракта в новозеландском Окленде, трое из них находятся в тяжелом состоянии, сообщила премьер-министр страны Джасинда Ардерн.
Накануне мужчина напал на людей в местном супермаркете, полиции удалось ликвидировать злоумышленника. Глава правительства назвала нападение терактом.

"Вчера пострадали семь человек. Пятеро из них находятся в больнице, трое — в тяжелом состоянии", — заявила Ардерн в прямом эфире. Трансляция ее выступления велась на YouTube-канале газеты New Zealand Herald.

Премьер добавила, что нападавший был известен властям и находился под наблюдением, но ранее не совершал никаких преступных действий, которые позволили бы посадить его в тюрьму.
Комиссар Эндрю Костер сообщил, что среди пострадавших нет сотрудников полиции, все получившие ранения — обычные посетители магазина.
Автомобиль полиции Новой Зеландии - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
3 сентября, 09:46В мире
Власти Новой Зеландии сообщили о теракте в супермаркете
 
В миреОклендДжасинда Ардерн
 
 
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