https://ria.ru/20210904/oklend-1748660903.html

При теракте в новозеландском Окленде пострадали семь человек

При теракте в новозеландском Окленде пострадали семь человек - РИА Новости, 04.09.2021

При теракте в новозеландском Окленде пострадали семь человек

Семь человек пострадали во время теракта в новозеландском Окленде, трое из них находятся в тяжелом состоянии, сообщила премьер-министр страны Джасинда Ардерн. РИА Новости, 04.09.2021

2021-09-04T06:58

2021-09-04T06:58

2021-09-04T08:59

в мире

окленд

джасинда ардерн

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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Семь человек пострадали во время теракта в новозеландском Окленде, трое из них находятся в тяжелом состоянии, сообщила премьер-министр страны Джасинда Ардерн. Накануне мужчина напал на людей в местном супермаркете, полиции удалось ликвидировать злоумышленника. Глава правительства назвала нападение терактом.Премьер добавила, что нападавший был известен властям и находился под наблюдением, но ранее не совершал никаких преступных действий, которые позволили бы посадить его в тюрьму. Комиссар Эндрю Костер сообщил, что среди пострадавших нет сотрудников полиции, все получившие ранения — обычные посетители магазина.

https://radiosputnik.ria.ru/20210903/terakt-1748484185.html

окленд

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в мире, окленд, джасинда ардерн