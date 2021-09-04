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Россия и Япония подписали соглашение о создании аналога "Хаббла"
Россия и Япония подписали соглашение о создании аналога "Хаббла" - РИА Новости, 04.09.2021
Россия и Япония подписали соглашение о создании аналога "Хаббла"
"Роскосмос" и Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) подписали соглашение о создании ультрафиолетовой космической обсерватории "Спектр-УФ",... РИА Новости, 04.09.2021
2021-09-04T03:09
2021-09-04T03:54
япония
роскосмос
хаббл
ангара (ракета)
институт космических исследований
космос - риа наука
восточный
россия
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. "Роскосмос" и Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) подписали соглашение о создании ультрафиолетовой космической обсерватории "Спектр-УФ", заявил РИА Новости заместитель директора Института астрономии РАН Михаил Сачков.В феврале директор московского представительства JAXA Ёсио Вада рассказал РИА Новости, что агентство обсуждает с "Роскосмосом" возможность изготовления для "Спектра-УФ" ультрафиолетового спектрографа для наблюдения за экзопланетами, но соглашения об этом еще нет.Астрофизическая обсерватория "Спектр-УФ" ("Всемирная космическая обсерватория - Ультрафиолет") предназначена для наблюдений в недоступном для наземных телескопов участке ультрафиолетового спектра. "Спектр-УФ" по своим возможностям близок к американскому космическому телескопу "Хаббл". С помощью обсерватории ученые будут изучать физические процессы в ранней Вселенной, образование звезд, эволюцию галактик, процессы падения вещества в черные дыры, атмосферы планет и экзопланет и кометы.Основной инструмент аппарата — космический телескоп с главным зеркалом диаметром 1,7 метра — оснастят спектрографами высокого и низкого разрешения и камерами для построения высококачественных изображений в ультрафиолетовом диапазоне. Основную работу по проекту ведут Россия и Испания. Последняя поставляет приемник излучения канала дальнего ультрафиолета и комплект фильтров в прибор блок-камер поля, а также создает совместно с Россией наземный научный комплекс. Кроме того, Япония делает для телескопа ультрафиолетовый спектрограф с целью наблюдения за экзопланетами.Обсерватория "Спектр-УФ" будет запущена в космос на ракете "Ангара-А5М" с космодрома Восточный после 2025 года.
https://ria.ru/20210904/korabl-1748654376.html
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япония, роскосмос, хаббл, ангара (ракета), институт космических исследований, космос - риа наука, восточный, россия, ёсио вада
03:09 04.09.2021 (обновлено: 03:54 04.09.2021)
 
Россия и Япония подписали соглашение о создании аналога "Хаббла"

"Роскосмос" и JAXA подписали соглашение о создании космической обсерватории "Спектр-УФ"

© НПО имени ЛавочкинаКосмический телескоп "Спектр-УФ"
Космический телескоп Спектр-УФ
© НПО имени Лавочкина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. "Роскосмос" и Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) подписали соглашение о создании ультрафиолетовой космической обсерватории "Спектр-УФ", заявил РИА Новости заместитель директора Института астрономии РАН Михаил Сачков.
В феврале директор московского представительства JAXA Ёсио Вада рассказал РИА Новости, что агентство обсуждает с "Роскосмосом" возможность изготовления для "Спектра-УФ" ультрафиолетового спектрографа для наблюдения за экзопланетами, но соглашения об этом еще нет.
"С 2021 года Япония полноправный участник проекта. Подписано соглашение между "Роскосмосом" и космическим агентством Японии об изготовлении японской стороной совместно с (российскими) Институтом астрономии и Институтом космических исследований спектрографа для исследования атмосфер экзопланет", - сказал Сачков.
Астрофизическая обсерватория "Спектр-УФ" ("Всемирная космическая обсерватория - Ультрафиолет") предназначена для наблюдений в недоступном для наземных телескопов участке ультрафиолетового спектра. "Спектр-УФ" по своим возможностям близок к американскому космическому телескопу "Хаббл". С помощью обсерватории ученые будут изучать физические процессы в ранней Вселенной, образование звезд, эволюцию галактик, процессы падения вещества в черные дыры, атмосферы планет и экзопланет и кометы.
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Основной инструмент аппарата — космический телескоп с главным зеркалом диаметром 1,7 метра — оснастят спектрографами высокого и низкого разрешения и камерами для построения высококачественных изображений в ультрафиолетовом диапазоне. Основную работу по проекту ведут Россия и Испания. Последняя поставляет приемник излучения канала дальнего ультрафиолета и комплект фильтров в прибор блок-камер поля, а также создает совместно с Россией наземный научный комплекс. Кроме того, Япония делает для телескопа ультрафиолетовый спектрограф с целью наблюдения за экзопланетами.
Обсерватория "Спектр-УФ" будет запущена в космос на ракете "Ангара-А5М" с космодрома Восточный после 2025 года.
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