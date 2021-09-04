https://ria.ru/20210904/observatoriya-1748654998.html

Россия и Япония подписали соглашение о создании аналога "Хаббла"

Россия и Япония подписали соглашение о создании аналога "Хаббла" - РИА Новости, 04.09.2021

Россия и Япония подписали соглашение о создании аналога "Хаббла"

"Роскосмос" и Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) подписали соглашение о создании ультрафиолетовой космической обсерватории "Спектр-УФ",... РИА Новости, 04.09.2021

2021-09-04T03:09

2021-09-04T03:09

2021-09-04T03:54

япония

роскосмос

хаббл

ангара (ракета)

институт космических исследований

космос - риа наука

восточный

россия

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. "Роскосмос" и Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) подписали соглашение о создании ультрафиолетовой космической обсерватории "Спектр-УФ", заявил РИА Новости заместитель директора Института астрономии РАН Михаил Сачков.В феврале директор московского представительства JAXA Ёсио Вада рассказал РИА Новости, что агентство обсуждает с "Роскосмосом" возможность изготовления для "Спектра-УФ" ультрафиолетового спектрографа для наблюдения за экзопланетами, но соглашения об этом еще нет.Астрофизическая обсерватория "Спектр-УФ" ("Всемирная космическая обсерватория - Ультрафиолет") предназначена для наблюдений в недоступном для наземных телескопов участке ультрафиолетового спектра. "Спектр-УФ" по своим возможностям близок к американскому космическому телескопу "Хаббл". С помощью обсерватории ученые будут изучать физические процессы в ранней Вселенной, образование звезд, эволюцию галактик, процессы падения вещества в черные дыры, атмосферы планет и экзопланет и кометы.Основной инструмент аппарата — космический телескоп с главным зеркалом диаметром 1,7 метра — оснастят спектрографами высокого и низкого разрешения и камерами для построения высококачественных изображений в ультрафиолетовом диапазоне. Основную работу по проекту ведут Россия и Испания. Последняя поставляет приемник излучения канала дальнего ультрафиолета и комплект фильтров в прибор блок-камер поля, а также создает совместно с Россией наземный научный комплекс. Кроме того, Япония делает для телескопа ультрафиолетовый спектрограф с целью наблюдения за экзопланетами.Обсерватория "Спектр-УФ" будет запущена в космос на ракете "Ангара-А5М" с космодрома Восточный после 2025 года.

https://ria.ru/20210904/korabl-1748654376.html

https://ria.ru/20210904/raketa-1748654063.html

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восточный

россия

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япония, роскосмос, хаббл, ангара (ракета), институт космических исследований, космос - риа наука, восточный, россия, ёсио вада