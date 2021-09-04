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Эксперт посчитал, сколько нефти потребляет в среднем житель России
Эксперт посчитал, сколько нефти потребляет в среднем житель России - РИА Новости, 04.09.2021
Эксперт посчитал, сколько нефти потребляет в среднем житель России
В этом году День нефтяника отмечается в России 5 сентября, по этому случаю заместитель руководителя направления "Экономика отраслей ТЭК" ЦСР Сергей Колобанов... РИА Новости, 04.09.2021
2021-09-04T13:02
2021-09-04T20:06
экономика
цены на нефть
россия
сергей колобанов
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. В этом году День нефтяника отмечается в России 5 сентября, по этому случаю заместитель руководителя направления "Экономика отраслей ТЭК" ЦСР Сергей Колобанов подсчитал для РИА Новости, сколько нефти потребляет среднестатистический россиянин."Один россиянин опосредованно потребил в прошлом году около 840 килограммов нефти", — рассказал он.Так, в России за прошлый год было переработано 270 миллионов тонн сырья — нефти и конденсата. На внутренний рынок для российских потребителей было отгружено примерно 123 миллиона тонн продуктов их переработки, включая нефтехимические полупродукты для последующих переделов в конечные изделия.Причем этот показатель упал за год примерно на 11 процентов: в 2019 году на одного жителя России приходилось примерно 940 килограммов.
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экономика, цены на нефть, россия, сергей колобанов
13:02 04.09.2021 (обновлено: 20:06 04.09.2021)
 
Эксперт посчитал, сколько нефти потребляет в среднем житель России

Эксперт Колобанов: в 2020 году на жителя России пришлось около 840 килограммов нефти

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкРабота буровых установок ПАО "Татнефть"
Работа буровых установок ПАО Татнефть - РИА Новости, 1920, 04.09.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. В этом году День нефтяника отмечается в России 5 сентября, по этому случаю заместитель руководителя направления "Экономика отраслей ТЭК" ЦСР Сергей Колобанов подсчитал для РИА Новости, сколько нефти потребляет среднестатистический россиянин.
"Один россиянин опосредованно потребил в прошлом году около 840 килограммов нефти", — рассказал он.
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Эксперты рассказали о самом необычном применении нефти
Так, в России за прошлый год было переработано 270 миллионов тонн сырья — нефти и конденсата. На внутренний рынок для российских потребителей было отгружено примерно 123 миллиона тонн продуктов их переработки, включая нефтехимические полупродукты для последующих переделов в конечные изделия.
Причем этот показатель упал за год примерно на 11 процентов: в 2019 году на одного жителя России приходилось примерно 940 килограммов.
 
ЭкономикаЦены на нефтьРоссияСергей Колобанов
 
 
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