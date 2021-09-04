https://ria.ru/20210904/neft-1748685317.html

Эксперт посчитал, сколько нефти потребляет в среднем житель России

Эксперт посчитал, сколько нефти потребляет в среднем житель России - РИА Новости, 04.09.2021

Эксперт посчитал, сколько нефти потребляет в среднем житель России

В этом году День нефтяника отмечается в России 5 сентября, по этому случаю заместитель руководителя направления "Экономика отраслей ТЭК" ЦСР Сергей Колобанов... РИА Новости, 04.09.2021

2021-09-04T13:02

2021-09-04T13:02

2021-09-04T20:06

экономика

цены на нефть

россия

сергей колобанов

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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. В этом году День нефтяника отмечается в России 5 сентября, по этому случаю заместитель руководителя направления "Экономика отраслей ТЭК" ЦСР Сергей Колобанов подсчитал для РИА Новости, сколько нефти потребляет среднестатистический россиянин."Один россиянин опосредованно потребил в прошлом году около 840 килограммов нефти", — рассказал он.Так, в России за прошлый год было переработано 270 миллионов тонн сырья — нефти и конденсата. На внутренний рынок для российских потребителей было отгружено примерно 123 миллиона тонн продуктов их переработки, включая нефтехимические полупродукты для последующих переделов в конечные изделия.Причем этот показатель упал за год примерно на 11 процентов: в 2019 году на одного жителя России приходилось примерно 940 килограммов.

https://ria.ru/20210904/neft-1748665041.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, цены на нефть, россия, сергей колобанов