https://ria.ru/20210904/neft-1748685317.html
Эксперт посчитал, сколько нефти потребляет в среднем житель России
Эксперт посчитал, сколько нефти потребляет в среднем житель России - РИА Новости, 04.09.2021
Эксперт посчитал, сколько нефти потребляет в среднем житель России
В этом году День нефтяника отмечается в России 5 сентября, по этому случаю заместитель руководителя направления "Экономика отраслей ТЭК" ЦСР Сергей Колобанов... РИА Новости, 04.09.2021
2021-09-04T13:02
2021-09-04T13:02
2021-09-04T20:06
экономика
цены на нефть
россия
сергей колобанов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/09/03/1748585088_0:219:3217:2029_1920x0_80_0_0_0aeec636e5cf03a994c4cab33a92acfc.jpg
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. В этом году День нефтяника отмечается в России 5 сентября, по этому случаю заместитель руководителя направления "Экономика отраслей ТЭК" ЦСР Сергей Колобанов подсчитал для РИА Новости, сколько нефти потребляет среднестатистический россиянин."Один россиянин опосредованно потребил в прошлом году около 840 килограммов нефти", — рассказал он.Так, в России за прошлый год было переработано 270 миллионов тонн сырья — нефти и конденсата. На внутренний рынок для российских потребителей было отгружено примерно 123 миллиона тонн продуктов их переработки, включая нефтехимические полупродукты для последующих переделов в конечные изделия.Причем этот показатель упал за год примерно на 11 процентов: в 2019 году на одного жителя России приходилось примерно 940 килограммов.
https://ria.ru/20210904/neft-1748665041.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/09/03/1748585088_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d8683e7912c2bea3145bbfea7818d000.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть, россия, сергей колобанов
13:02 04.09.2021 (обновлено: 20:06 04.09.2021)
Эксперт посчитал, сколько нефти потребляет в среднем житель России
Эксперт Колобанов: в 2020 году на жителя России пришлось около 840 килограммов нефти