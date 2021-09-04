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Эксперты рассказали о самом необычном применении нефти
Эксперты рассказали о самом необычном применении нефти - РИА Новости, 04.09.2021
Эксперты рассказали о самом необычном применении нефти
В этом году 5 сентября отмечается День нефтяника, и по этому случаю эксперты поделились с РИА Новости интересными фактами про нефть. РИА Новости, 04.09.2021
2021-09-04T08:19
2021-09-04T13:15
экономика
россия
дмитрий коптев
сергей колобанов
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. В этом году 5 сентября отмечается День нефтяника, и по этому случаю эксперты поделились с РИА Новости интересными фактами про нефть.Проще назвать сферу деятельности, где не применяется нефть и ее производные, чем перечислить отрасли, в которых она используется, рассказал член экспертного совета Института развития технологий ТЭК (ИРТТЭК) Дмитрий Коптев. Пластики, каучуки, краски и растворители, сырье для тонкой и специальной химии, производства лекарств и даже пищевых добавок – в основе всего этого лежит нефть.Главные продукты потребления в России, произведенные из нефти - моторные топлива: бензин, дизтопливо и авиакеросин. На них в сумме приходится около 2/3 внутрироссийского спроса на нефтепродукты, перечислил заместитель руководителя направления "Экономика отраслей ТЭК" ЦСР Сергей Колобанов.Коптев добавил, что другая крупная отрасль использования нефти - дорожное строительство. Асфальт – это тяжелый остаток перегонки нефти, поэтому можно сказать, что автомобили ездят не только на нефтепродуктах, но и по нефтепродуктам.Большинство товаров народного потребления в той или иной степени содержат нефть в качестве исходного сырья. Где-то больше - например, пластмассовые изделия почти на 100%, где-то меньше - например, мебель из дерева покрыта лаком из нефти. В некоторых случаев вещества из нефти заменяют натуральные и успешно с ними конкурируют - например, каучуки, пояснил Колобанов.Есть утверждение, что из пяти предметов, окружающих нас в любой момент времени, четыре созданы благодаря нефтехимии. Если это и преувеличение, то не слишком сильное, заключил он.
https://ria.ru/20201004/neftegazokhimiya-1578149535.html
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экономика, россия, дмитрий коптев, сергей колобанов
08:19 04.09.2021 (обновлено: 13:15 04.09.2021)
 
Эксперты рассказали о самом необычном применении нефти

Эксперты в День нефтяника рассказали о самом необычном применении нефти

© Sputnik / Сергей ЛескетьНефть
Нефть - РИА Новости, 1920, 04.09.2021
© Sputnik / Сергей Лескеть
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. В этом году 5 сентября отмечается День нефтяника, и по этому случаю эксперты поделились с РИА Новости интересными фактами про нефть.
Проще назвать сферу деятельности, где не применяется нефть и ее производные, чем перечислить отрасли, в которых она используется, рассказал член экспертного совета Института развития технологий ТЭК (ИРТТЭК) Дмитрий Коптев. Пластики, каучуки, краски и растворители, сырье для тонкой и специальной химии, производства лекарств и даже пищевых добавок – в основе всего этого лежит нефть.
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Главные продукты потребления в России, произведенные из нефти - моторные топлива: бензин, дизтопливо и авиакеросин. На них в сумме приходится около 2/3 внутрироссийского спроса на нефтепродукты, перечислил заместитель руководителя направления "Экономика отраслей ТЭК" ЦСР Сергей Колобанов.
Коптев добавил, что другая крупная отрасль использования нефти - дорожное строительство. Асфальт – это тяжелый остаток перегонки нефти, поэтому можно сказать, что автомобили ездят не только на нефтепродуктах, но и по нефтепродуктам.
Большинство товаров народного потребления в той или иной степени содержат нефть в качестве исходного сырья. Где-то больше - например, пластмассовые изделия почти на 100%, где-то меньше - например, мебель из дерева покрыта лаком из нефти. В некоторых случаев вещества из нефти заменяют натуральные и успешно с ними конкурируют - например, каучуки, пояснил Колобанов.
"Как уверяют в Тюмени, "черное золото" можно использовать даже в кулинарии – добавлять в знаменитую "черную уху". Правда, по другим сведениям, на самом деле в кастрюлю выливают вовсе не нефть, а чернила каракатицы", - пошутил Коптев.
Есть утверждение, что из пяти предметов, окружающих нас в любой момент времени, четыре созданы благодаря нефтехимии. Если это и преувеличение, то не слишком сильное, заключил он.
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Дмитрий Биричевский: газ и нефть из России будут востребованы еще долго
 
ЭкономикаРоссияДмитрий КоптевСергей Колобанов
 
 
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