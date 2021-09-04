https://ria.ru/20210904/neft-1748665041.html

Эксперты рассказали о самом необычном применении нефти

Эксперты рассказали о самом необычном применении нефти - РИА Новости, 04.09.2021

Эксперты рассказали о самом необычном применении нефти

В этом году 5 сентября отмечается День нефтяника, и по этому случаю эксперты поделились с РИА Новости интересными фактами про нефть. РИА Новости, 04.09.2021

2021-09-04T08:19

2021-09-04T08:19

2021-09-04T13:15

экономика

россия

дмитрий коптев

сергей колобанов

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. В этом году 5 сентября отмечается День нефтяника, и по этому случаю эксперты поделились с РИА Новости интересными фактами про нефть.Проще назвать сферу деятельности, где не применяется нефть и ее производные, чем перечислить отрасли, в которых она используется, рассказал член экспертного совета Института развития технологий ТЭК (ИРТТЭК) Дмитрий Коптев. Пластики, каучуки, краски и растворители, сырье для тонкой и специальной химии, производства лекарств и даже пищевых добавок – в основе всего этого лежит нефть.Главные продукты потребления в России, произведенные из нефти - моторные топлива: бензин, дизтопливо и авиакеросин. На них в сумме приходится около 2/3 внутрироссийского спроса на нефтепродукты, перечислил заместитель руководителя направления "Экономика отраслей ТЭК" ЦСР Сергей Колобанов.Коптев добавил, что другая крупная отрасль использования нефти - дорожное строительство. Асфальт – это тяжелый остаток перегонки нефти, поэтому можно сказать, что автомобили ездят не только на нефтепродуктах, но и по нефтепродуктам.Большинство товаров народного потребления в той или иной степени содержат нефть в качестве исходного сырья. Где-то больше - например, пластмассовые изделия почти на 100%, где-то меньше - например, мебель из дерева покрыта лаком из нефти. В некоторых случаев вещества из нефти заменяют натуральные и успешно с ними конкурируют - например, каучуки, пояснил Колобанов.Есть утверждение, что из пяти предметов, окружающих нас в любой момент времени, четыре созданы благодаря нефтехимии. Если это и преувеличение, то не слишком сильное, заключил он.

https://ria.ru/20201004/neftegazokhimiya-1578149535.html

https://ria.ru/20210824/birichevskiy-1746854067.html

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экономика, россия, дмитрий коптев, сергей колобанов