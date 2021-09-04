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В России предложили увеличить размер прожиточного минимума
В России предложили увеличить размер прожиточного минимума - РИА Новости, 04.09.2021
В России предложили увеличить размер прожиточного минимума
Размер прожиточного минимума в России необходимо увеличить до 25 тысяч рублей, заявил в беседе с "Ura.ru" первый зампредседателя комитета Госдумы по... РИА Новости, 04.09.2021
2021-09-04T08:37
2021-09-04T11:49
общество
николай арефьев
госдума рф
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Размер прожиточного минимума в России необходимо увеличить до 25 тысяч рублей, заявил в беседе с "Ura.ru" первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев.По его словам, если повысить сумму до 50-100 тысяч рублей, то это может оказать влияние на товарную массу, однако увеличение до 25 тысяч рублей не скажется на ценах и темпах инфляции.Он добавил, что в настоящее время прожиточный минимум в России ниже, чем во всех европейских странах.Ранее парламентарий предложил отказаться от МРОТ и ориентироваться на показатель прожиточного минимума.
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общество, николай арефьев, госдума рф
08:37 04.09.2021 (обновлено: 11:49 04.09.2021)
 
В России предложили увеличить размер прожиточного минимума

Депутат Госдумы Арефьев призвал увеличить размер прожиточного минимума до 25 тысяч рублей

© РИА Новости / Владимир ТрефиловДенежные купюры
Денежные купюры - РИА Новости, 1920, 04.09.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Размер прожиточного минимума в России необходимо увеличить до 25 тысяч рублей, заявил в беседе с "Ura.ru" первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев.
По его словам, если повысить сумму до 50-100 тысяч рублей, то это может оказать влияние на товарную массу, однако увеличение до 25 тысяч рублей не скажется на ценах и темпах инфляции.

"<…> Никто не бросится покупать квартиры, машины. Никто не будет кушать в два раза больше", — пояснил депутат.

Он добавил, что в настоящее время прожиточный минимум в России ниже, чем во всех европейских странах.
Ранее парламентарий предложил отказаться от МРОТ и ориентироваться на показатель прожиточного минимума.
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ОбществоНиколай АрефьевГосдума РФ
 
 
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