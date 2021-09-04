https://ria.ru/20210904/minimum-1748665720.html

В России предложили увеличить размер прожиточного минимума

В России предложили увеличить размер прожиточного минимума - РИА Новости, 04.09.2021

В России предложили увеличить размер прожиточного минимума

Размер прожиточного минимума в России необходимо увеличить до 25 тысяч рублей, заявил в беседе с "Ura.ru" первый зампредседателя комитета Госдумы по... РИА Новости, 04.09.2021

2021-09-04T08:37

2021-09-04T08:37

2021-09-04T11:49

общество

николай арефьев

госдума рф

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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Размер прожиточного минимума в России необходимо увеличить до 25 тысяч рублей, заявил в беседе с "Ura.ru" первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев.По его словам, если повысить сумму до 50-100 тысяч рублей, то это может оказать влияние на товарную массу, однако увеличение до 25 тысяч рублей не скажется на ценах и темпах инфляции.Он добавил, что в настоящее время прожиточный минимум в России ниже, чем во всех европейских странах.Ранее парламентарий предложил отказаться от МРОТ и ориентироваться на показатель прожиточного минимума.

https://ria.ru/20210701/minimum-1739501885.html

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2021

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общество, николай арефьев, госдума рф