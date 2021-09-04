https://ria.ru/20210904/kurily-1748680793.html

Чекунков: особый налоговый режим на Курилах могут запустить до конца года

Чекунков: особый налоговый режим на Курилах могут запустить до конца года - РИА Новости, 04.09.2021

Чекунков: особый налоговый режим на Курилах могут запустить до конца года

Преференциальный налоговый режим на Курилах может быть запущен до конца этого года, сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков в интервью РИА Новости на... РИА Новости, 04.09.2021

2021-09-04T11:49

2021-09-04T11:49

2021-09-04T11:49

экономика

курильские острова

дальний восток

алексей чекунков

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Преференциальный налоговый режим на Курилах может быть запущен до конца этого года, сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков в интервью РИА Новости на ВЭФ."Мы рассчитываем завершить эту работу до конца нынешнего года", - сказал Чекунков, отвечая на вопрос о том, когда режим может быть запущен.Президент РФ Владимир Путин, выступая на ВЭФ, заявил, что на Курильских островах будет создан беспрецедентный налоговый режим для бизнеса, он будет освобожден от налогов на 10 лет. По его словам, налоговыми и таможенными преимуществами на Курилах смогут воспользоваться не только бизнесмены из РФ, но и иностранные инвесторы.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году – новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

https://ria.ru/20210903/putin-1748523804.html

курильские острова

дальний восток

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экономика, курильские острова, дальний восток, алексей чекунков, восточный экономический форум — 2021 (вэф)