https://ria.ru/20210904/kurily-1748680793.html
Чекунков: особый налоговый режим на Курилах могут запустить до конца года
Чекунков: особый налоговый режим на Курилах могут запустить до конца года - РИА Новости, 04.09.2021
Чекунков: особый налоговый режим на Курилах могут запустить до конца года
Преференциальный налоговый режим на Курилах может быть запущен до конца этого года, сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков в интервью РИА Новости на... РИА Новости, 04.09.2021
2021-09-04T11:49
2021-09-04T11:49
2021-09-04T11:49
экономика
курильские острова
дальний восток
алексей чекунков
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/154947/14/1549471419_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cf8f7b1633686f788c33ab20e56ffc66.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Преференциальный налоговый режим на Курилах может быть запущен до конца этого года, сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков в интервью РИА Новости на ВЭФ."Мы рассчитываем завершить эту работу до конца нынешнего года", - сказал Чекунков, отвечая на вопрос о том, когда режим может быть запущен.Президент РФ Владимир Путин, выступая на ВЭФ, заявил, что на Курильских островах будет создан беспрецедентный налоговый режим для бизнеса, он будет освобожден от налогов на 10 лет. По его словам, налоговыми и таможенными преимуществами на Курилах смогут воспользоваться не только бизнесмены из РФ, но и иностранные инвесторы.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году – новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
https://ria.ru/20210903/putin-1748523804.html
курильские острова
дальний восток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/154947/14/1549471419_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f90652ad829782a7abc1aa3adb8cd7ba.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, курильские острова, дальний восток, алексей чекунков, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
Чекунков: особый налоговый режим на Курилах могут запустить до конца года
Глава Минвостокразвития: особый налоговый режим на Курилах могут запустить до конца года