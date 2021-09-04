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На Украине заявили, что США и Европу крымский вопрос не интересует
На Украине заявили, что США и Европу крымский вопрос не интересует - РИА Новости, 04.09.2021
На Украине заявили, что США и Европу крымский вопрос не интересует
Бывший депутат Верховной рады Геннадий Москаль посетовал на отсутствие в США и Европе интереса к крымскому вопросу. РИА Новости, 04.09.2021
2021-09-04T10:19
2021-09-04T10:19
2021-09-04T13:07
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Бывший депутат Верховной рады Геннадий Москаль посетовал на отсутствие в США и Европе интереса к крымскому вопросу.По словам политика, изначально около ста государств выступили против возвращения полуострова в состав России. При этом в недавно проведенном форуме "Крымская платформа" приняли участие менее половины стран от этого числа.По мнению экс-депутата, на Западе сложилась позиция, согласно которой Украина должна самостоятельно заниматься крымским вопросом.Саммит "Крымская платформа" прошел в Киеве 23 августа по инициативе Украины. На нем обсуждался вопрос "возвращения" контроля над Крымом. В мероприятии приняли участие более 40 стран и международных организаций.
https://ria.ru/20210831/krym-1748078225.html
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в мире, украина, сша, европа, верховная рада украины, геннадий москаль, россия
10:19 04.09.2021 (обновлено: 13:07 04.09.2021)
На Украине заявили, что США и Европу крымский вопрос не интересует
Экс-депутат Рады Москаль: ни США, ни Европу крымский вопрос не интересует