https://ria.ru/20210904/krym-1748672333.html

На Украине заявили, что США и Европу крымский вопрос не интересует

На Украине заявили, что США и Европу крымский вопрос не интересует - РИА Новости, 04.09.2021

На Украине заявили, что США и Европу крымский вопрос не интересует

Бывший депутат Верховной рады Геннадий Москаль посетовал на отсутствие в США и Европе интереса к крымскому вопросу. РИА Новости, 04.09.2021

2021-09-04T10:19

2021-09-04T10:19

2021-09-04T13:07

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сша

европа

верховная рада украины

геннадий москаль

россия

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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Бывший депутат Верховной рады Геннадий Москаль посетовал на отсутствие в США и Европе интереса к крымскому вопросу.По словам политика, изначально около ста государств выступили против возвращения полуострова в состав России. При этом в недавно проведенном форуме "Крымская платформа" приняли участие менее половины стран от этого числа.По мнению экс-депутата, на Западе сложилась позиция, согласно которой Украина должна самостоятельно заниматься крымским вопросом.Саммит "Крымская платформа" прошел в Киеве 23 августа по инициативе Украины. На нем обсуждался вопрос "возвращения" контроля над Крымом. В мероприятии приняли участие более 40 стран и международных организаций.

https://ria.ru/20210831/krym-1748078225.html

украина

сша

европа

россия

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в мире, украина, сша, европа, верховная рада украины, геннадий москаль, россия