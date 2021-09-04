Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210904/krym-1748672333.html
На Украине заявили, что США и Европу крымский вопрос не интересует
На Украине заявили, что США и Европу крымский вопрос не интересует - РИА Новости, 04.09.2021
На Украине заявили, что США и Европу крымский вопрос не интересует
Бывший депутат Верховной рады Геннадий Москаль посетовал на отсутствие в США и Европе интереса к крымскому вопросу. РИА Новости, 04.09.2021
2021-09-04T10:19
2021-09-04T13:07
в мире
украина
сша
европа
верховная рада украины
геннадий москаль
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/0c/1740877090_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_43bbfb454829cff721051057abe3133e.jpg
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Бывший депутат Верховной рады Геннадий Москаль посетовал на отсутствие в США и Европе интереса к крымскому вопросу.По словам политика, изначально около ста государств выступили против возвращения полуострова в состав России. При этом в недавно проведенном форуме "Крымская платформа" приняли участие менее половины стран от этого числа.По мнению экс-депутата, на Западе сложилась позиция, согласно которой Украина должна самостоятельно заниматься крымским вопросом.Саммит "Крымская платформа" прошел в Киеве 23 августа по инициативе Украины. На нем обсуждался вопрос "возвращения" контроля над Крымом. В мероприятии приняли участие более 40 стран и международных организаций.
https://ria.ru/20210831/krym-1748078225.html
украина
сша
европа
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/0c/1740877090_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_d954d36c9035212f1691955b0c7386ab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, украина, сша, европа, верховная рада украины, геннадий москаль, россия
10:19 04.09.2021 (обновлено: 13:07 04.09.2021)
 
На Украине заявили, что США и Европу крымский вопрос не интересует

Экс-депутат Рады Москаль: ни США, ни Европу крымский вопрос не интересует

© РИА Новости / Алексей Павлишак / Перейти в фотобанкСевастополь
Севастополь - РИА Новости, 1920, 04.09.2021
© РИА Новости / Алексей Павлишак
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Бывший депутат Верховной рады Геннадий Москаль посетовал на отсутствие в США и Европе интереса к крымскому вопросу.
По словам политика, изначально около ста государств выступили против возвращения полуострова в состав России. При этом в недавно проведенном форуме "Крымская платформа" приняли участие менее половины стран от этого числа.

"Что-то интереса нет. Вы видите, что знаковых фигур не было. В Европе две знаковых фигуры — это Меркель и Макрон. Меркель за день тут была и уплыла. Вот в чем вопрос", — заявил Москаль в эфире телеканала "Наш".

По мнению экс-депутата, на Западе сложилась позиция, согласно которой Украина должна самостоятельно заниматься крымским вопросом.
Саммит "Крымская платформа" прошел в Киеве 23 августа по инициативе Украины. На нем обсуждался вопрос "возвращения" контроля над Крымом. В мероприятии приняли участие более 40 стран и международных организаций.
Рэпер Моргенштерн - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
31 августа, 21:32
Моргенштерн матом ответил на вопрос о принадлежности Крыма
 
В миреУкраинаСШАЕвропаВерховная Рада УкраиныГеннадий МоскальРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:30"Страх Европы": на Украине рассказали, как Меркель "наплевала" на Киев
05:01В Токио назвали дату встречи глав МИД G-7 с участием представителей России
04:18National Interest рассказал о "странной" выходке Зеленского в США
04:15Кешбэк от жуликов: эксперт раскрыл новую схему мошенничества
04:05На Сахалине после шести дней поисков нашли тело пропавшего подростка
03:40Сериал Тайки Вайтити "Псы резервации" продлили на второй сезон
03:31В НАТО высказались за участие России в борьбе с террористами в Афганистане
03:15Эксперт объяснила, что делать, если вам не одобряют даже микрозайм
03:13На МКС в 2023 году испытают защиту от радиации в дальнем космосе
03:05Экс-глава МИД Польши увидел угрозу "смерти" Европы в действиях России
02:15Инфекционист рассказала, чем можно заразиться через смартфон
02:15Почетный донор объяснил желание делиться кровью
01:59"Хорошо для Путина": в Раде назвали встречу Зеленского и Байдена поражением
01:53Племянница Трампа раскрыла его отношение к Путину
01:42В Черногории протестующие против СПЦ продолжают блокировать въезд в Цетине
01:35СМИ: в Ираке не менее семи полицейских погибли при атаке ИГ*
01:15Финансист рассказал, куда точно нельзя инвестировать
23:28Дуров рассказал, как Netflix и TikTok контролируют разум
23:27На юге-востоке Москве потушили пожар в выселенной пятиэтажке
23:02Захарова рассказала про угрозы от сторонников Навального
Лента новостейМолния