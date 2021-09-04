https://ria.ru/20210904/krym-1748668402.html

В греческом клубе друзей Крыма прокомментировали итоги "Крымской платформы"

В греческом клубе друзей Крыма прокомментировали итоги "Крымской платформы" - РИА Новости, 04.09.2021

В греческом клубе друзей Крыма прокомментировали итоги "Крымской платформы"

"Греческий клуб друзей Крыма" удовлетворен тем, что президент Греции Катерина Сакелларопулу и греческие политики не участвовали в саммите "Крымской платформы",... РИА Новости, 04.09.2021

2021-09-04T09:19

2021-09-04T09:19

2021-09-04T14:42

в мире

украина

республика крым

греция

костас исихос

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/17/1746861103_474:776:2735:2048_1920x0_80_0_0_a11bbb73afeb721aa0543ab9a85002ae.jpg

АФИНЫ, 4 сен — РИА Новости. "Греческий клуб друзей Крыма" удовлетворен тем, что президент Греции Катерина Сакелларопулу и греческие политики не участвовали в саммите "Крымской платформы", заявил РИА Новости бывший первый заместитель министра национальной обороны Греции, член партии "Народное единство" ("Лаики энотита"), заместитель председателя международной ассоциации "Друзья Крыма" Костас Исихос.Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев делает все, чтобы вернуть Крым под свой контроль и что для этого запущена так называемая "Крымская платформа". В Киеве 23 августа прошел саммит "платформы", на который была приглашена и президент Греции. "Греческий клуб друзей Крыма" направил открытое письмо Сакелларопулу с призывом не участвовать в саммите."Подведение итогов "Крымской платформы" требует больших исследований, чтобы понять и осознать огромные проблемы, с которыми встретится эта новая надгосударственная организация", — считает Исихос.Он не знает, сыграло ли в этом роль письмо, которое отправили члены "Клуба друзей Крыма", политики, бывшие министры, общественные и политические деятели."Но я знаю, что российская помощь в тушении пожаров, которая была очень значительной этим летом, с российским самолетом Бе-200 — помощь была и от многих других стран, но особенно со стороны России, — создала позитивный климат. Взаимодействие многих таких событий должно было сыграть свою роль, может быть, и наше письмо президенту Греции и современному политическому руководству правительства", — сказал Исихос.По его словам, сейчас одна из целей клуба — добиться, чтобы греки из Крыма смогли посещать свою историческую родину. Сейчас они не могут этого делать из-за санкций ЕС в отношении России."Мы, "Клуб друзей Крыма", греко-российский "Диалог" и другие организации, выступающие за солидарность и дружбу с российским народом, за дружбу и солидарность с народом Крыма в составе Российской Федерации после референдума 2014 года, должны сделать еще очень много, чтобы понял греческий народ и греческое общественное мнение, что греческая община Крыма должна иметь право посещать Грецию, что пока не разрешается. Это одна из непосредственных наших целей. Это ограничение должно быть отменено. В октябре у нас будет обсуждение Крыма — вместе с Крымом, с организациями Крыма и международным комитетом друзей Крыма, что мы должны все вместе работать в этом направлении", — сказал Исихос.

https://ria.ru/20210904/krym-1748613865.html

https://ria.ru/20210825/krym-1747142164.html

https://ria.ru/20210824/krym-1746964214.html

украина

республика крым

греция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, республика крым, греция, костас исихос