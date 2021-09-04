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Российские космонавты завершили восьмичасовую работу в открытом космосе
Российские космонавты завершили восьмичасовую работу в открытом космосе - РИА Новости, 04.09.2021
Российские космонавты завершили восьмичасовую работу в открытом космосе
Российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров завершили почти восьмичасовую работу в открытом космосе и вернулись на борт Международной космической станции, РИА Новости, 04.09.2021
2021-09-04T02:25
2021-09-04T02:25
наса
роскосмос
космос - риа наука
центр управления полетами
международная космическая станция (мкс)
олег новицкий
федор юрчихин
петр дубров
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МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров завершили почти восьмичасовую работу в открытом космосе и вернулись на борт Международной космической станции, трансляция идет на сайте "Роскосмоса".Космонавты открыли выходной люк модуля "Поиск" на шесть минут позже запланированного – в 17.41 мск 3 сентября. После работы в открытом космосе люк был закрыт в 1.35 мск 4 сентября. Таким образом, космонавты провели за бортом на 49 минут больше запланированного (изначально была заявлена продолжительность выхода 7 часов 5 минут).Основную задачу Новицкий и Дубров выполнили – они подключили два кабеля электропитания к многоцелевому лабораторному модулю "Наука", прибывшему на МКС в июле. Прокладка электропитания от американского сегмента началась еще в 2013 году. Тогда космонавты Федор Юрчихин и Александр Мисуркин провели два кабеля по модулю "Заря".Дубров, впервые перейдя на новый модуль "Наука", подчеркнул, что захват одного из его поручней является "историческим моментом", с чем согласился и наземный специалист, разговаривавший с ним в то время.Не обошлось и без забавных моментов - во время снятия крышек с разъемов кабелей электропитания на "Науке" одна крышка улетела. Тем не менее позже Дубров смог поймать ее и уложить в мешок для мусора. Новицкий назвал его "красавцем", а специалист Центра управления полетами назвал происходящее "чудесами".Во время работы с разъемами кабелей электропитания на "Науке" Дубров посетовал на усталость рук и сообщил, что из-за меленьких и узких разъемов "кисти забиваются ужасно".Космонавты не успели выполнить одно из заданий выхода – им пришлось отказаться от установки на внешней поверхности контейнеров с почвой и микроорганизмами в рамках эксперимента "Биориск". Кроме того, не подключили к модулю "Наука" кабель локальной сети Ethernet. Также на следующий выход в открытый космос пришлось перенести установку трех поручней для удобства передвижения по "Науке".Это был уже 57-й выход с МКС по российской программе и второй в этом году. Предыдущий выход также с участием Новицкого и Дуброва состоялся в июне. Следующий запланирован на 9 сентября. Всего для интеграции и дооснащения модуля "Наука" и узлового модуля "Причал", запуск которого намечается в ноябре 2021 года, запланирована серия из десяти выходов до конца 2022 года.Этот выход стал третьим по длительности в истории отечественной космонавтики после рекордных 8 часов 12 минут в 2018 году и 8 часов 7 минут в 2013 году. При этом самый длительный выход в истории космонавтики совершили астронавты НАСА в 2001 году - 8 часов 56 минут.
https://ria.ru/20210903/mks-1748649507.html
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наса, роскосмос, космос - риа наука, центр управления полетами, международная космическая станция (мкс), олег новицкий, федор юрчихин, петр дубров
02:25 04.09.2021
 
Российские космонавты завершили восьмичасовую работу в открытом космосе

"Роскосмос": российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров вернулись на борт МКС

© Фото : космонавт "Роскосмоса" Олег НовицкийМодуль "Наука" в составе МКС
Модуль Наука в составе МКС - РИА Новости, 1920, 04.09.2021
© Фото : космонавт "Роскосмоса" Олег Новицкий
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров завершили почти восьмичасовую работу в открытом космосе и вернулись на борт Международной космической станции, трансляция идет на сайте "Роскосмоса".
Космонавты открыли выходной люк модуля "Поиск" на шесть минут позже запланированного – в 17.41 мск 3 сентября. После работы в открытом космосе люк был закрыт в 1.35 мск 4 сентября. Таким образом, космонавты провели за бортом на 49 минут больше запланированного (изначально была заявлена продолжительность выхода 7 часов 5 минут).
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Российские космонавты подключили "Науку" к американской сети на МКС
Основную задачу Новицкий и Дубров выполнили – они подключили два кабеля электропитания к многоцелевому лабораторному модулю "Наука", прибывшему на МКС в июле. Прокладка электропитания от американского сегмента началась еще в 2013 году. Тогда космонавты Федор Юрчихин и Александр Мисуркин провели два кабеля по модулю "Заря".
Дубров, впервые перейдя на новый модуль "Наука", подчеркнул, что захват одного из его поручней является "историческим моментом", с чем согласился и наземный специалист, разговаривавший с ним в то время.
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Не обошлось и без забавных моментов - во время снятия крышек с разъемов кабелей электропитания на "Науке" одна крышка улетела. Тем не менее позже Дубров смог поймать ее и уложить в мешок для мусора. Новицкий назвал его "красавцем", а специалист Центра управления полетами назвал происходящее "чудесами".
Во время работы с разъемами кабелей электропитания на "Науке" Дубров посетовал на усталость рук и сообщил, что из-за меленьких и узких разъемов "кисти забиваются ужасно".
Космонавты не успели выполнить одно из заданий выхода – им пришлось отказаться от установки на внешней поверхности контейнеров с почвой и микроорганизмами в рамках эксперимента "Биориск". Кроме того, не подключили к модулю "Наука" кабель локальной сети Ethernet. Также на следующий выход в открытый космос пришлось перенести установку трех поручней для удобства передвижения по "Науке".
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Космонавт смог поймать крышку, улетевшую во время выхода с борта МКС
Это был уже 57-й выход с МКС по российской программе и второй в этом году. Предыдущий выход также с участием Новицкого и Дуброва состоялся в июне. Следующий запланирован на 9 сентября. Всего для интеграции и дооснащения модуля "Наука" и узлового модуля "Причал", запуск которого намечается в ноябре 2021 года, запланирована серия из десяти выходов до конца 2022 года.
Этот выход стал третьим по длительности в истории отечественной космонавтики после рекордных 8 часов 12 минут в 2018 году и 8 часов 7 минут в 2013 году. При этом самый длительный выход в истории космонавтики совершили астронавты НАСА в 2001 году - 8 часов 56 минут.
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