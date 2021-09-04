https://ria.ru/20210904/kosmos-1748654192.html

Российские космонавты завершили восьмичасовую работу в открытом космосе

Российские космонавты завершили восьмичасовую работу в открытом космосе - РИА Новости, 04.09.2021

Российские космонавты завершили восьмичасовую работу в открытом космосе

Российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров завершили почти восьмичасовую работу в открытом космосе и вернулись на борт Международной космической станции, РИА Новости, 04.09.2021

2021-09-04T02:25

2021-09-04T02:25

2021-09-04T02:25

наса

роскосмос

космос - риа наука

центр управления полетами

международная космическая станция (мкс)

олег новицкий

федор юрчихин

петр дубров

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МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров завершили почти восьмичасовую работу в открытом космосе и вернулись на борт Международной космической станции, трансляция идет на сайте "Роскосмоса".Космонавты открыли выходной люк модуля "Поиск" на шесть минут позже запланированного – в 17.41 мск 3 сентября. После работы в открытом космосе люк был закрыт в 1.35 мск 4 сентября. Таким образом, космонавты провели за бортом на 49 минут больше запланированного (изначально была заявлена продолжительность выхода 7 часов 5 минут).Основную задачу Новицкий и Дубров выполнили – они подключили два кабеля электропитания к многоцелевому лабораторному модулю "Наука", прибывшему на МКС в июле. Прокладка электропитания от американского сегмента началась еще в 2013 году. Тогда космонавты Федор Юрчихин и Александр Мисуркин провели два кабеля по модулю "Заря".Дубров, впервые перейдя на новый модуль "Наука", подчеркнул, что захват одного из его поручней является "историческим моментом", с чем согласился и наземный специалист, разговаривавший с ним в то время.Не обошлось и без забавных моментов - во время снятия крышек с разъемов кабелей электропитания на "Науке" одна крышка улетела. Тем не менее позже Дубров смог поймать ее и уложить в мешок для мусора. Новицкий назвал его "красавцем", а специалист Центра управления полетами назвал происходящее "чудесами".Во время работы с разъемами кабелей электропитания на "Науке" Дубров посетовал на усталость рук и сообщил, что из-за меленьких и узких разъемов "кисти забиваются ужасно".Космонавты не успели выполнить одно из заданий выхода – им пришлось отказаться от установки на внешней поверхности контейнеров с почвой и микроорганизмами в рамках эксперимента "Биориск". Кроме того, не подключили к модулю "Наука" кабель локальной сети Ethernet. Также на следующий выход в открытый космос пришлось перенести установку трех поручней для удобства передвижения по "Науке".Это был уже 57-й выход с МКС по российской программе и второй в этом году. Предыдущий выход также с участием Новицкого и Дуброва состоялся в июне. Следующий запланирован на 9 сентября. Всего для интеграции и дооснащения модуля "Наука" и узлового модуля "Причал", запуск которого намечается в ноябре 2021 года, запланирована серия из десяти выходов до конца 2022 года.Этот выход стал третьим по длительности в истории отечественной космонавтики после рекордных 8 часов 12 минут в 2018 году и 8 часов 7 минут в 2013 году. При этом самый длительный выход в истории космонавтики совершили астронавты НАСА в 2001 году - 8 часов 56 минут.

https://ria.ru/20210903/mks-1748649507.html

https://ria.ru/20210830/mks-1747796711.html

https://ria.ru/20210903/kryshka-1748631094.html

https://ria.ru/20210903/kosmos-1748584506.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

наса, роскосмос, космос - риа наука, центр управления полетами, международная космическая станция (мкс), олег новицкий, федор юрчихин, петр дубров