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В России за сутки умерли 796 пациентов с коронавирусом
В России за сутки умерли 796 пациентов с коронавирусом - РИА Новости, 04.09.2021
В России за сутки умерли 796 пациентов с коронавирусом
За сутки в РФ подтверждены 796 смертей пациентов с COVID-19, за все время - 186 407, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 04.09.2021
2021-09-04T11:04
2021-09-04T11:04
2021-09-04T11:05
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. За сутки в РФ подтверждены 796 смертей пациентов с COVID-19, за все время - 186 407, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.В частности, в Москве за сутки подтверждены 55 смертей пациентов с COVID-19, в Санкт-Петербурге - 35, в Свердловской области - 34.
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общество, санкт-петербург, москва, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии
11:04 04.09.2021 (обновлено: 11:05 04.09.2021)
В России за сутки умерли 796 пациентов с коронавирусом
Оперштаб: в России за сутки умерли 796 пациентов с COVID-19