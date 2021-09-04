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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210904/koronavirus-1748676187.html
В России за сутки умерли 796 пациентов с коронавирусом
В России за сутки умерли 796 пациентов с коронавирусом - РИА Новости, 04.09.2021
В России за сутки умерли 796 пациентов с коронавирусом
За сутки в РФ подтверждены 796 смертей пациентов с COVID-19, за все время - 186 407, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 04.09.2021
2021-09-04T11:04
2021-09-04T11:05
распространение коронавируса
общество
санкт-петербург
москва
здоровье - общество
россия
коронавирус в россии
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. За сутки в РФ подтверждены 796 смертей пациентов с COVID-19, за все время - 186 407, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.В частности, в Москве за сутки подтверждены 55 смертей пациентов с COVID-19, в Санкт-Петербурге - 35, в Свердловской области - 34.
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общество, санкт-петербург, москва, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии
11:04 04.09.2021 (обновлено: 11:05 04.09.2021)
 
В России за сутки умерли 796 пациентов с коронавирусом

Оперштаб: в России за сутки умерли 796 пациентов с COVID-19

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМедицинский работник в отделении дезинфекции госпиталя COVID-19 городской клинической больницы №15 имени О. М. Филатова в Москве
Медицинский работник в отделении дезинфекции госпиталя COVID-19 городской клинической больницы №15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 04.09.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. За сутки в РФ подтверждены 796 смертей пациентов с COVID-19, за все время - 186 407, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За последние сутки подтверждено 796 смертей... За весь период по России умерло 186 407 человек", - говорится в сообщении.
В частности, в Москве за сутки подтверждены 55 смертей пациентов с COVID-19, в Санкт-Петербурге - 35, в Свердловской области - 34.
 
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