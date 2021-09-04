Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210904/korabl-1748654376.html
Роскосмос проводит испытания нового космического корабля "Орел"
Роскосмос проводит испытания нового космического корабля "Орел" - РИА Новости, 04.09.2021
Роскосмос проводит испытания нового космического корабля "Орел"
Новый российский космический корабль "Орел" проходит испытания перед полетом в 2023 году, сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин президенту Владимиру Путину РИА Новости, 04.09.2021
2021-09-04T02:38
2021-09-04T02:44
владимир путин
дмитрий рогозин
роскосмос
ангара (ракета)
космос - риа наука
луна
восточный
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/16/1573330251_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_75ae5955435d6a1773e0e28268f58e22.jpg
КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 4 сен - РИА Новости. Новый российский космический корабль "Орел" проходит испытания перед полетом в 2023 году, сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин президенту Владимиру Путину при посещении космодрома Восточный.Разработка нового российского космического корабля "Орел" (ранее назывался "Федерация") для полетов к Луне ведется с 2009 года. Первый испытательный запуск ожидается в конце 2023 года на ракете-носителе "Ангара-А5" с космодрома Восточный. В 2024 году намечается беспилотный, в 2025 году - пилотируемый полет корабля.
https://ria.ru/20210904/raketa-1748654063.html
луна
восточный
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/16/1573330251_119:0:1559:1080_1920x0_80_0_0_bd27a46c8cef851a6be1c50df8ff2a6f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин, дмитрий рогозин, роскосмос, ангара (ракета), космос - риа наука, луна, восточный
02:38 04.09.2021 (обновлено: 02:44 04.09.2021)
 
Роскосмос проводит испытания нового космического корабля "Орел"

Глава "Роскосмоса" Рогозин сообщил об испытаниях нового космического корабля "Орел"

© Пресс-служба "Роскосмоса"Прототип космического корабля "Орел"
Прототип космического корабля Орел
© Пресс-служба "Роскосмоса"
Читать ria.ru в
КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 4 сен - РИА Новости. Новый российский космический корабль "Орел" проходит испытания перед полетом в 2023 году, сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин президенту Владимиру Путину при посещении космодрома Восточный.

"Корабль сейчас уже в металле проходит статические и динамические испытания в корпорации "Энергия". Есть замечания, есть и первые результаты. Он и полетит у нас в 2023 году", - сказал Рогозин, показывая президенту макет корабля.

Разработка нового российского космического корабля "Орел" (ранее назывался "Федерация") для полетов к Луне ведется с 2009 года. Первый испытательный запуск ожидается в конце 2023 года на ракете-носителе "Ангара-А5" с космодрома Восточный. В 2024 году намечается беспилотный, в 2025 году - пилотируемый полет корабля.
Пуск ракеты-носителя Союз-2 - РИА Новости, 1920, 04.09.2021
02:18
Рогозин рассказал сколько еще будет эксплуатироваться ракета "Союз-2"
 
Владимир ПутинДмитрий РогозинРоскосмосАнгара (ракета)Космос - РИА НаукаЛунавосточный
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:12Украинский паралимпиец вновь отказался фотографироваться с россиянами
06:06Украине предрекли энергетическую катастрофу
06:01Калинин: программа "Дальневосточная ипотека" способствует развитию Приморья
05:49Аэропорт Паланы на Камчатке оснастят новой авиационной техникой
05:42Шестаков: во Владивостоке достаточно территории для проведения Олимпиады
05:28В России создадут единую базу амурских тигров
05:21Центр "Амурский тигр" готовится к сплошному учету хищников
05:13Экипировку "Сотник" могут оснастить оптическими приборами
04:51Шамьюнов: "Дальневосточный гектар" имеет большой потенциал для туризма
04:39Орлов назвал предварительный ущерб от наводнений в Амурской области
04:39Яценюк пожаловался, что Россия превращает украинскую ГТС в металлолом
04:25Талибы пообещали дать женщинам в хиджабе доступ к образованию и работе
04:25"Туризм.РФ" будет развивать инфраструктуру Сахалина совместно с властями
04:21РЭЦ назвал число экспортеров среди малого и среднего бизнеса
04:15В Минприроды назвал размер ущерба от наводнений
04:14Генсек ШОС: ЕАЭС и "Один пояс, один путь" укрепят сотрудничество в Евразии
04:10Россиян научили выбирать безопасную шаурму
04:05В Минприроды назвали экологические угрозы для Байкала
04:00ЕАЭС и ШОС подпишут меморандум о сотрудничестве в ближайшие дни
03:46"Уникальный опыт": японца впечатлила русская баня
Лента новостейМолния