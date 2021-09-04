https://ria.ru/20210904/korabl-1748654376.html

Роскосмос проводит испытания нового космического корабля "Орел"

Роскосмос проводит испытания нового космического корабля "Орел" - РИА Новости, 04.09.2021

Роскосмос проводит испытания нового космического корабля "Орел"

Новый российский космический корабль "Орел" проходит испытания перед полетом в 2023 году, сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин президенту Владимиру Путину РИА Новости, 04.09.2021

2021-09-04T02:38

2021-09-04T02:38

2021-09-04T02:44

владимир путин

дмитрий рогозин

роскосмос

ангара (ракета)

космос - риа наука

луна

восточный

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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 4 сен - РИА Новости. Новый российский космический корабль "Орел" проходит испытания перед полетом в 2023 году, сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин президенту Владимиру Путину при посещении космодрома Восточный.Разработка нового российского космического корабля "Орел" (ранее назывался "Федерация") для полетов к Луне ведется с 2009 года. Первый испытательный запуск ожидается в конце 2023 года на ракете-носителе "Ангара-А5" с космодрома Восточный. В 2024 году намечается беспилотный, в 2025 году - пилотируемый полет корабля.

https://ria.ru/20210904/raketa-1748654063.html

луна

восточный

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владимир путин, дмитрий рогозин, роскосмос, ангара (ракета), космос - риа наука, луна, восточный