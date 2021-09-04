10:55 04.09.2021 (обновлено: 13:40 04.09.2021)
Французы назвали Зеленского комиком, не выполняющим Минские соглашения
Читатели Le Figaro: американская пресса не зря перепутала фамилию Зеленского с Левински
По данным издания, такая реакция украинских властей последовала сразу после заявления постпреда России при ОБСЕ Александра Лукашевича об отсутствии оснований для продления мандата группы наблюдателей на пунктах пропуска Гуково и Донецк на границе с Украиной. Киев назвал это саботажем Минских соглашений.
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Многие пользователи отметили, что Украина сама отказывается придерживаться договоренностей, в частности речь идет о предоставлении жителям Донбасса автономии в некоторых областях.
"Единственное, что сделал Киев, это отменил статус русского языка в качестве государственного, поэтому на фоне постоянных призывов европейских стран к уважению прав меньшинств Украина вообще кажется глухой и слепой к тому, что происходит внутри страны", — считает pck.
"А разве Украина не добилась военной помощи от США во время визита дежурного комика в Белый дом? Стало быть, и Россия может оказать поддержку Донбассу", – подчеркнула Moquette.
Говоря о визите украинского лидера в Вашингтон, пользователь под ником Kardabalet заключил, что американская пресса не зря перепутала фамилию Зеленского с Левински.
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Некоторые комментаторы убеждены, что подобные обвинения украинских властей имеют целью поскорее привлечь западные страны к урегулированию ситуации в регионе.
"С приходом Байдена Украина становится все более близким клиентом США, однако это вызывает все больше недовольства в Вашингтоне из-за опасений быть вовлеченными в конфликт, развернутый ностальгирующими по Третьему рейху украинскими боевиками с крайне правами взглядами", — обратил внимание Arnold Mazirat.
В свою очередь, другие читатели призвали украинцев перестать ныть и найти наконец общий язык с Россией.
Отношения Москвы и Киева резко ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украина неоднократно обвиняла Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. Москва обвинения отрицает и называет неприемлемыми. В Кремле не раз заявляли, что страна не участвует во внутриукраинском конфликте и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
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