https://ria.ru/20210904/komik-1748675466.html

Французы назвали Зеленского комиком, не выполняющим Минские соглашения

Французы назвали Зеленского комиком, не выполняющим Минские соглашения - РИА Новости, 04.09.2021

Французы назвали Зеленского комиком, не выполняющим Минские соглашения

Читатели французской газеты Le Figaro активно обсуждают развитие ситуации на востоке Украины, в том числе недавнее обвинение Киева в адрес Москвы о "наращивании РИА Новости, 04.09.2021

2021-09-04T10:55

2021-09-04T10:55

2021-09-04T13:40

в мире

украина

сша

джо байден

владимир зеленский

моника левински

донбасс

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/09/02/1748302478_0:133:3168:1915_1920x0_80_0_0_46350a9b50e142832c8f2605b57903de.jpg

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro активно обсуждают развитие ситуации на востоке Украины, в том числе недавнее обвинение Киева в адрес Москвы о "наращивании помощи сепаратистам в Донбассе".По данным издания, такая реакция украинских властей последовала сразу после заявления постпреда России при ОБСЕ Александра Лукашевича об отсутствии оснований для продления мандата группы наблюдателей на пунктах пропуска Гуково и Донецк на границе с Украиной. Киев назвал это саботажем Минских соглашений.Многие пользователи отметили, что Украина сама отказывается придерживаться договоренностей, в частности речь идет о предоставлении жителям Донбасса автономии в некоторых областях."А разве Украина не добилась военной помощи от США во время визита дежурного комика в Белый дом? Стало быть, и Россия может оказать поддержку Донбассу", – подчеркнула Moquette.Говоря о визите украинского лидера в Вашингтон, пользователь под ником Kardabalet заключил, что американская пресса не зря перепутала фамилию Зеленского с Левински.Некоторые комментаторы убеждены, что подобные обвинения украинских властей имеют целью поскорее привлечь западные страны к урегулированию ситуации в регионе.В свою очередь, другие читатели призвали украинцев перестать ныть и найти наконец общий язык с Россией.Отношения Москвы и Киева резко ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украина неоднократно обвиняла Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. Москва обвинения отрицает и называет неприемлемыми. В Кремле не раз заявляли, что страна не участвует во внутриукраинском конфликте и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

https://radiosputnik.ria.ru/20210831/donbass-1747937651.html

https://ria.ru/20210825/ukraina-1747094407.html

https://ria.ru/20210822/zelenskiy-1746782639.html

украина

сша

донбасс

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, сша, джо байден, владимир зеленский, моника левински, донбасс, россия