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Французы назвали Зеленского комиком, не выполняющим Минские соглашения
Французы назвали Зеленского комиком, не выполняющим Минские соглашения - РИА Новости, 04.09.2021
Французы назвали Зеленского комиком, не выполняющим Минские соглашения
Читатели французской газеты Le Figaro активно обсуждают развитие ситуации на востоке Украины, в том числе недавнее обвинение Киева в адрес Москвы о "наращивании РИА Новости, 04.09.2021
2021-09-04T10:55
2021-09-04T13:40
в мире
украина
сша
джо байден
владимир зеленский
моника левински
донбасс
россия
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro активно обсуждают развитие ситуации на востоке Украины, в том числе недавнее обвинение Киева в адрес Москвы о "наращивании помощи сепаратистам в Донбассе".По данным издания, такая реакция украинских властей последовала сразу после заявления постпреда России при ОБСЕ Александра Лукашевича об отсутствии оснований для продления мандата группы наблюдателей на пунктах пропуска Гуково и Донецк на границе с Украиной. Киев назвал это саботажем Минских соглашений.Многие пользователи отметили, что Украина сама отказывается придерживаться договоренностей, в частности речь идет о предоставлении жителям Донбасса автономии в некоторых областях."А разве Украина не добилась военной помощи от США во время визита дежурного комика в Белый дом? Стало быть, и Россия может оказать поддержку Донбассу", – подчеркнула Moquette.Говоря о визите украинского лидера в Вашингтон, пользователь под ником Kardabalet заключил, что американская пресса не зря перепутала фамилию Зеленского с Левински.Некоторые комментаторы убеждены, что подобные обвинения украинских властей имеют целью поскорее привлечь западные страны к урегулированию ситуации в регионе.В свою очередь, другие читатели призвали украинцев перестать ныть и найти наконец общий язык с Россией.Отношения Москвы и Киева резко ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украина неоднократно обвиняла Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. Москва обвинения отрицает и называет неприемлемыми. В Кремле не раз заявляли, что страна не участвует во внутриукраинском конфликте и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
https://radiosputnik.ria.ru/20210831/donbass-1747937651.html
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в мире, украина, сша, джо байден, владимир зеленский, моника левински, донбасс, россия
10:55 04.09.2021 (обновлено: 13:40 04.09.2021)
 
Французы назвали Зеленского комиком, не выполняющим Минские соглашения

Читатели Le Figaro: американская пресса не зря перепутала фамилию Зеленского с Левински

© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 04.09.2021
© REUTERS / Jonathan Ernst
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro активно обсуждают развитие ситуации на востоке Украины, в том числе недавнее обвинение Киева в адрес Москвы о "наращивании помощи сепаратистам в Донбассе".
По данным издания, такая реакция украинских властей последовала сразу после заявления постпреда России при ОБСЕ Александра Лукашевича об отсутствии оснований для продления мандата группы наблюдателей на пунктах пропуска Гуково и Донецк на границе с Украиной. Киев назвал это саботажем Минских соглашений.
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Многие пользователи отметили, что Украина сама отказывается придерживаться договоренностей, в частности речь идет о предоставлении жителям Донбасса автономии в некоторых областях.

"Единственное, что сделал Киев, это отменил статус русского языка в качестве государственного, поэтому на фоне постоянных призывов европейских стран к уважению прав меньшинств Украина вообще кажется глухой и слепой к тому, что происходит внутри страны", — считает pck.

"А разве Украина не добилась военной помощи от США во время визита дежурного комика в Белый дом? Стало быть, и Россия может оказать поддержку Донбассу", – подчеркнула Moquette.
Говоря о визите украинского лидера в Вашингтон, пользователь под ником Kardabalet заключил, что американская пресса не зря перепутала фамилию Зеленского с Левински.
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Некоторые комментаторы убеждены, что подобные обвинения украинских властей имеют целью поскорее привлечь западные страны к урегулированию ситуации в регионе.

"С приходом Байдена Украина становится все более близким клиентом США, однако это вызывает все больше недовольства в Вашингтоне из-за опасений быть вовлеченными в конфликт, развернутый ностальгирующими по Третьему рейху украинскими боевиками с крайне правами взглядами", — обратил внимание Arnold Mazirat.

В свою очередь, другие читатели призвали украинцев перестать ныть и найти наконец общий язык с Россией.
Отношения Москвы и Киева резко ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украина неоднократно обвиняла Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. Москва обвинения отрицает и называет неприемлемыми. В Кремле не раз заявляли, что страна не участвует во внутриукраинском конфликте и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
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В миреУкраинаСШАДжо БайденВладимир ЗеленскийМоника ЛевинскиДонбассРоссия
 
 
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