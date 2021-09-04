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В Казани арестовали подозреваемого в убийстве мужчины
В Казани арестовали подозреваемого в убийстве мужчины - РИА Новости, 04.09.2021
В Казани арестовали подозреваемого в убийстве мужчины
Советский районный суд Казани в субботу арестовал местного жителя Марата Низамова, застрелившего знакомого в лифте одного из домов после того, как расплатился с РИА Новости, 04.09.2021
2021-09-04T11:11
2021-09-04T11:11
происшествия
казань
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КАЗАНЬ, 4 сен – РИА Новости. Советский районный суд Казани в субботу арестовал местного жителя Марата Низамова, застрелившего знакомого в лифте одного из домов после того, как расплатился с ним за сделку купюрами из "банка приколов", сообщил РИА Новости представитель суда.По данным следствия, утром 2 сентября на лестничной площадке между 14 и 15 этажами в доме на улице Минской в Казани было обнаружено тело 51-летнего мужчины с огнестрельным ранением головы. Возбуждено уголовное дело по статье "убийство". По подозрению в совершении преступления задержан 36-летний житель Казани, который дал признательные показания."Суд арестовал подозреваемого до 2 ноября", - сказал собеседник агентства.Следствие установило, что подозреваемый приобрел у потерпевшего два земельных участка и расположенный на одном из них цех по выделке шкур за 6 миллионов рублей. В день убийства они оформили договор купли-продажи, и подозреваемый передал продавцу кейс с евро и долларами так называемого "банка приколов" вместо денег. По версии следствия, когда мужчины поднимались в лифте, потерпевший обнаружил обман и стал предъявлять знакомому претензии. В ходе конфликта подозреваемый выстрелил мужчине в голову из карабина "Сайга".Затем, как считает следствие, подозреваемый вытащил тело знакомого на лестничную площадку, покинул место преступления, оставил свой автомобиль и пытался уехать из города на другом авто.Причастность к совершению преступления мужчина признал.
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происшествия, казань
11:11 04.09.2021
 
В Казани арестовали подозреваемого в убийстве мужчины

Суд в Казани арестовал подозреваемого в убийстве из-за оплаты сделки фальшивыми купюрами

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 04.09.2021
© РИА Новости / Андрей Старостин
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КАЗАНЬ, 4 сен – РИА Новости. Советский районный суд Казани в субботу арестовал местного жителя Марата Низамова, застрелившего знакомого в лифте одного из домов после того, как расплатился с ним за сделку купюрами из "банка приколов", сообщил РИА Новости представитель суда.
По данным следствия, утром 2 сентября на лестничной площадке между 14 и 15 этажами в доме на улице Минской в Казани было обнаружено тело 51-летнего мужчины с огнестрельным ранением головы. Возбуждено уголовное дело по статье "убийство". По подозрению в совершении преступления задержан 36-летний житель Казани, который дал признательные показания.
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Эксперт рассказала, как распознать фальшивые деньги с помощью телефона
"Суд арестовал подозреваемого до 2 ноября", - сказал собеседник агентства.
Следствие установило, что подозреваемый приобрел у потерпевшего два земельных участка и расположенный на одном из них цех по выделке шкур за 6 миллионов рублей. В день убийства они оформили договор купли-продажи, и подозреваемый передал продавцу кейс с евро и долларами так называемого "банка приколов" вместо денег. По версии следствия, когда мужчины поднимались в лифте, потерпевший обнаружил обман и стал предъявлять знакомому претензии. В ходе конфликта подозреваемый выстрелил мужчине в голову из карабина "Сайга".
Затем, как считает следствие, подозреваемый вытащил тело знакомого на лестничную площадку, покинул место преступления, оставил свой автомобиль и пытался уехать из города на другом авто.
Причастность к совершению преступления мужчина признал.
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