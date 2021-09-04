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Пушков предрек США экономическую катастрофу
Пушков предрек США экономическую катастрофу - РИА Новости, 04.09.2021
Пушков предрек США экономическую катастрофу
Сенатор Алексей Пушков предрек США новый экономический кризис, аналогичный событиям 2008-2009 годов. РИА Новости, 04.09.2021
2021-09-04T09:06
2021-09-04T14:22
в мире
сша
афганистан
алексей пушков
россия
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков предрек США новый экономический кризис, аналогичный событиям 2008-2009 годов."По сути, сами США сегодня представляют собой огромный финансовый пузырь. А пузыри неизбежно лопаются", — написал парламентарий в своем Telegram-канале.По его словам, восстановление экономики Соединенных Штатов после пандемии идет за счет продажи ценных бумаг и наращивания долга, что ведет к финансовому перегреву. Он добавил, что Россия предусмотрительно вышла из американских гособлигаций за последние несколько лет."Одним падением в самом Афганистане падение США как гегемона не ограничится. И сферой геополитики тоже не ограничится", — подчеркнул Пушков.Еще весной 2018 года Россия начала резко уменьшать объем вложений в американский госдолг. Так, в апреле их уровень снизился с 96 миллиардов до 48,7 миллиарда долларов, а в мае — до 14,9 миллиарда. За март 2020 года Россия более чем втрое сократила объем по сравнению с февралем — с 12,58 миллиарда до 3,85 миллиарда долларов.
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в мире, сша, афганистан, алексей пушков, россия
09:06 04.09.2021 (обновлено: 14:22 04.09.2021)
 
Пушков предрек США экономическую катастрофу

Сенатор Пушков: новый экономический кризис нанесет мощный удар по гегемонии США

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАлексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ
Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 04.09.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков предрек США новый экономический кризис, аналогичный событиям 2008-2009 годов.
"По сути, сами США сегодня представляют собой огромный финансовый пузырь. А пузыри неизбежно лопаются", — написал парламентарий в своем Telegram-канале.
По его словам, восстановление экономики Соединенных Штатов после пандемии идет за счет продажи ценных бумаг и наращивания долга, что ведет к финансовому перегреву. Он добавил, что Россия предусмотрительно вышла из американских гособлигаций за последние несколько лет.
"Одним падением в самом Афганистане падение США как гегемона не ограничится. И сферой геополитики тоже не ограничится", — подчеркнул Пушков.
Еще весной 2018 года Россия начала резко уменьшать объем вложений в американский госдолг. Так, в апреле их уровень снизился с 96 миллиардов до 48,7 миллиарда долларов, а в мае — до 14,9 миллиарда. За март 2020 года Россия более чем втрое сократила объем по сравнению с февралем — с 12,58 миллиарда до 3,85 миллиарда долларов.
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