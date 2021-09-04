https://ria.ru/20210904/katastrofa-1748667393.html

Пушков предрек США экономическую катастрофу

Пушков предрек США экономическую катастрофу - РИА Новости, 04.09.2021

Пушков предрек США экономическую катастрофу

Сенатор Алексей Пушков предрек США новый экономический кризис, аналогичный событиям 2008-2009 годов. РИА Новости, 04.09.2021

2021-09-04T09:06

2021-09-04T09:06

2021-09-04T14:22

в мире

сша

афганистан

алексей пушков

россия

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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков предрек США новый экономический кризис, аналогичный событиям 2008-2009 годов."По сути, сами США сегодня представляют собой огромный финансовый пузырь. А пузыри неизбежно лопаются", — написал парламентарий в своем Telegram-канале.По его словам, восстановление экономики Соединенных Штатов после пандемии идет за счет продажи ценных бумаг и наращивания долга, что ведет к финансовому перегреву. Он добавил, что Россия предусмотрительно вышла из американских гособлигаций за последние несколько лет."Одним падением в самом Афганистане падение США как гегемона не ограничится. И сферой геополитики тоже не ограничится", — подчеркнул Пушков.Еще весной 2018 года Россия начала резко уменьшать объем вложений в американский госдолг. Так, в апреле их уровень снизился с 96 миллиардов до 48,7 миллиарда долларов, а в мае — до 14,9 миллиарда. За март 2020 года Россия более чем втрое сократила объем по сравнению с февралем — с 12,58 миллиарда до 3,85 миллиарда долларов.

https://ria.ru/20210831/afganistan-1747934871.html

сша

афганистан

россия

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в мире, сша, афганистан, алексей пушков, россия