https://ria.ru/20210904/katastrofa-1748658969.html
Украине предрекли энергетическую катастрофу
Украине предрекли энергетическую катастрофу - РИА Новости, 04.09.2021
Украине предрекли энергетическую катастрофу
Украину через несколько месяцев ожидает энергетическая катастрофа, об этом в эфире телеканала "Наш" заявил экс-министр по вопросам ЖКХ Украины, депутат... РИА Новости, 04.09.2021
2021-09-04T06:06
2021-09-04T06:06
2021-09-04T06:06
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МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Украину через несколько месяцев ожидает энергетическая катастрофа, об этом в эфире телеканала "Наш" заявил экс-министр по вопросам ЖКХ Украины, депутат Верховной рады Алексей Кучеренко."На бирже на Украине сегодняшняя цена на газ – 20 гривен (54 рубля. – прим. ред.) за кубометр. У нас с вами (населения. – прим. ред.), пока что, семь-восемь гривен (около 20 рублей. – прим. ред.). Нам "Нафтогаз" держит (цену. – прим. ред.), все равно дорого, но держит. Что будет делать наша промышленность, наш бизнес, наши бюджетные учреждения, я точно не понимаю. Это не заложено в их бюджетах", - заявил Кучеренко.По его словам, две трети от потребностей в газе Украина, как бы власти этого не хотели, будет вынуждена покупать по рыночной стоимости.При этом парламентарий отметил, что ему непонятна идея президента Владимира Зеленского о проведении регулярных трехсторонних консультаций в формате Украина-Германия-США без участия России по вопросам сохранения украинского транзита после запуска "Северного потока — 2"."Я только точно знаю, какая реальная энергетическая катастрофа будет буквально в два-три месяца", - добавил он.Спотовые цены на газ в Европе и Азии росли с начала 2021 года, что было вызвано, среди прочего, экстремальными погодными условиями. Так, менее чем за год стоимость газа в Западной Европе выросла на 50%, превысив показатель в 600 долларов за тысячу кубических метров.
https://ria.ru/20210902/tseny-1748438961.html
https://ria.ru/20210825/ukraina-1747061805.html
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, европа, владимир зеленский, верховная рада украины, нафтогаз украины, северный поток — 2, россия
Украине предрекли энергетическую катастрофу
Депутат Рады Кучеренко предрек Украине энергетическую катастрофу в ближайшие месяцы