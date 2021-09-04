https://ria.ru/20210904/kabul-1748684516.html

Аэропорт Кабула сможет принять гражданские рейсы в ближайшие дни

Аэропорт Кабула сможет принять гражданские рейсы в ближайшие дни - РИА Новости, 04.09.2021

Аэропорт Кабула сможет принять гражданские рейсы в ближайшие дни

Специалисты проводят ремонтные работы в международном аэропорту Кабула, уже в ближайшие дни он сможет принять несколько гражданских рейсов, готов принимать... РИА Новости, 04.09.2021

2021-09-04T12:45

2021-09-04T12:45

2021-09-04T12:45

захват власти в афганистане талибами

в мире

кабул (город)

катар

кандагар

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БЕЙРУТ, 4 сен - РИА Новости. Специалисты проводят ремонтные работы в международном аэропорту Кабула, уже в ближайшие дни он сможет принять несколько гражданских рейсов, готов принимать самолеты с гуманитарной помощью, сообщает телеканал "Аль-Джазира" со ссылкой на посла Катара в Афганистане Саида бин Мубарака Аль-Хаярина."Группа специалистов подготовила аэропорт для приема рейсов с помощью и подготовят в ближайшее время для приема гражданских рейсов", - цитирует телеканал Аль-Хаярина.По его словам, уже запущены два рейса из аэропорта Хамида Карзая в Кабуле - в Мазари-Шариф и Кандагар.

https://radiosputnik.ria.ru/20210903/afganistan-1748586846.html

кабул (город)

катар

кандагар

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в мире, кабул (город), катар, кандагар