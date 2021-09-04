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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210904/kabul-1748684516.html
Аэропорт Кабула сможет принять гражданские рейсы в ближайшие дни
Аэропорт Кабула сможет принять гражданские рейсы в ближайшие дни - РИА Новости, 04.09.2021
Аэропорт Кабула сможет принять гражданские рейсы в ближайшие дни
Специалисты проводят ремонтные работы в международном аэропорту Кабула, уже в ближайшие дни он сможет принять несколько гражданских рейсов, готов принимать... РИА Новости, 04.09.2021
2021-09-04T12:45
2021-09-04T12:45
захват власти в афганистане талибами
в мире
кабул (город)
катар
кандагар
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БЕЙРУТ, 4 сен - РИА Новости. Специалисты проводят ремонтные работы в международном аэропорту Кабула, уже в ближайшие дни он сможет принять несколько гражданских рейсов, готов принимать самолеты с гуманитарной помощью, сообщает телеканал "Аль-Джазира" со ссылкой на посла Катара в Афганистане Саида бин Мубарака Аль-Хаярина."Группа специалистов подготовила аэропорт для приема рейсов с помощью и подготовят в ближайшее время для приема гражданских рейсов", - цитирует телеканал Аль-Хаярина.По его словам, уже запущены два рейса из аэропорта Хамида Карзая в Кабуле - в Мазари-Шариф и Кандагар.
https://radiosputnik.ria.ru/20210903/afganistan-1748586846.html
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в мире, кабул (город), катар, кандагар
12:45 04.09.2021
 
Аэропорт Кабула сможет принять гражданские рейсы в ближайшие дни

Посол Катара: аэропорт Кабула в ближайшие дни сможет принять гражданские рейсы

© REUTERS / StringerБоевики Талибана* возле аэропорта Кабула
Боевики Талибана* возле аэропорта Кабула - РИА Новости, 1920, 04.09.2021
© REUTERS / Stringer
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БЕЙРУТ, 4 сен - РИА Новости. Специалисты проводят ремонтные работы в международном аэропорту Кабула, уже в ближайшие дни он сможет принять несколько гражданских рейсов, готов принимать самолеты с гуманитарной помощью, сообщает телеканал "Аль-Джазира" со ссылкой на посла Катара в Афганистане Саида бин Мубарака Аль-Хаярина.
"Группа специалистов подготовила аэропорт для приема рейсов с помощью и подготовят в ближайшее время для приема гражданских рейсов", - цитирует телеканал Аль-Хаярина.
По его словам, уже запущены два рейса из аэропорта Хамида Карзая в Кабуле - в Мазари-Шариф и Кандагар.
Члены Талибана* в международном аэропорту Хамида Карзая в Кабуле после вывода американских войск - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
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Захват власти в Афганистане талибамиВ миреКабул (город)КатарКандагар
 
 
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