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Аэропорт Кабула сможет принять гражданские рейсы в ближайшие дни
Аэропорт Кабула сможет принять гражданские рейсы в ближайшие дни - РИА Новости, 04.09.2021
Аэропорт Кабула сможет принять гражданские рейсы в ближайшие дни
Специалисты проводят ремонтные работы в международном аэропорту Кабула, уже в ближайшие дни он сможет принять несколько гражданских рейсов, готов принимать... РИА Новости, 04.09.2021
2021-09-04T12:45
2021-09-04T12:45
2021-09-04T12:45
захват власти в афганистане талибами
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катар
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БЕЙРУТ, 4 сен - РИА Новости. Специалисты проводят ремонтные работы в международном аэропорту Кабула, уже в ближайшие дни он сможет принять несколько гражданских рейсов, готов принимать самолеты с гуманитарной помощью, сообщает телеканал "Аль-Джазира" со ссылкой на посла Катара в Афганистане Саида бин Мубарака Аль-Хаярина."Группа специалистов подготовила аэропорт для приема рейсов с помощью и подготовят в ближайшее время для приема гражданских рейсов", - цитирует телеканал Аль-Хаярина.По его словам, уже запущены два рейса из аэропорта Хамида Карзая в Кабуле - в Мазари-Шариф и Кандагар.
https://radiosputnik.ria.ru/20210903/afganistan-1748586846.html
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в мире, кабул (город), катар, кандагар
Аэропорт Кабула сможет принять гражданские рейсы в ближайшие дни
Посол Катара: аэропорт Кабула в ближайшие дни сможет принять гражданские рейсы