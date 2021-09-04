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Глава Камчатки пообещал, что дефицита красной икры не будет
Глава Камчатки пообещал, что дефицита красной икры не будет - РИА Новости, 04.09.2021
Глава Камчатки пообещал, что дефицита красной икры не будет
Дефицита красной икры в России не ожидается, цены стабилизировались, путина на Камчатке прошла успешно, сообщил в интервью РИА Новости на Восточном... РИА Новости, 04.09.2021
2021-09-04T06:28
2021-09-04T06:28
2021-09-04T06:28
экономика
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
владимир солодов
красная икра
россия
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – РИА Новости. Дефицита красной икры в России не ожидается, цены стабилизировались, путина на Камчатке прошла успешно, сообщил в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) глава региона Владимир Солодов.По его словам, вопросы ценообразования – это тонкий момент вмешательства в рыночные механизмы."Я со своей стороны в ФАС необходимые материалы предоставляю, чтобы с их стороны давалась оценка обоснованности ценообразования", - добавил Солодов.
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экономика, федеральная антимонопольная служба (фас россии), владимир солодов, красная икра, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
Глава Камчатки пообещал, что дефицита красной икры не будет
Губернатор Камчатки Солодов: дефицита красной икры не будет благодаря успешной путине