Глава Камчатки пообещал, что дефицита красной икры не будет

"Дефицита мы не ждем. На самом деле цены несколько стабилизировались. У нас был всплеск в начале сезона. Во время активной путины мы обеспечили наличие икры по цене 3 тысячи рублей за килограмм, горбуша в рамках проекта "Доступная рыба". Сейчас ФАС также проводит проверки обоснованности ценообразования на икру. Но говорить о том, что будет дефицит или перебои с поставками, оснований нет. Путина достаточно удачно прошла, поэтому, думаю, что на столах икра точно будет", - сказал Солодов.