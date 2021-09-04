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Камера внутри здания сняла, как мощный поток воды проломил стену
Камера внутри здания сняла, как мощный поток воды проломил стену - РИА Новости, 04.09.2021
Камера внутри здания сняла, как мощный поток воды проломил стену
В американском штате Нью-Джерси мощный поток воды проломил стену здания и чуть не унес с собой человека. Видео инцидента публикуют пользователи Twitter. РИА Новости, 04.09.2021
2021-09-04T11:18
2021-09-04T12:28
происшествия
сша
нью-джерси
нью-йорк (штат)
джо байден
ураган "ида"
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. В американском штате Нью-Джерси мощный поток воды проломил стену здания и чуть не унес с собой человека. Видео инцидента публикуют пользователи Twitter.На кадрах видно, как мужчина проходит мимо стены, которую через несколько секунд вышибает волна, впоследствии затопившая все помещение.Сильные ливни, которые принес ураган "Ида", обрушились на Восточное побережье США. Накануне Джо Байден объявил режим чрезвычайной ситуации в штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси. Местные власти эвакуируют население.
сша
нью-джерси
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происшествия, сша, нью-джерси, нью-йорк (штат), джо байден, ураган "ида"
11:18 04.09.2021 (обновлено: 12:28 04.09.2021)
 
Камера внутри здания сняла, как мощный поток воды проломил стену

В Нью-Джерси поток воды проломил стену здания и чуть не унес человека

© REUTERS / Marco BelloПоследствия урагана Ида в США
Последствия урагана Ида в США - РИА Новости, 1920, 04.09.2021
© REUTERS / Marco Bello
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. В американском штате Нью-Джерси мощный поток воды проломил стену здания и чуть не унес с собой человека. Видео инцидента публикуют пользователи Twitter.
На кадрах видно, как мужчина проходит мимо стены, которую через несколько секунд вышибает волна, впоследствии затопившая все помещение.
Сильные ливни, которые принес ураган "Ида", обрушились на Восточное побережье США. Накануне Джо Байден объявил режим чрезвычайной ситуации в штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси. Местные власти эвакуируют население.
 
ПроисшествияСШАНью-ДжерсиНью-Йорк (штат)Джо БайденУраган "Ида"
 
 
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