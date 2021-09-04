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Чекунков назвал сумму, нужную для первого этапа создания города Спутник
Чекунков назвал сумму, нужную для первого этапа создания города Спутник - РИА Новости, 04.09.2021
Чекунков назвал сумму, нужную для первого этапа создания города Спутник
На первый этап создания нового города Спутник потребуется порядка 100 миллиардов рублей, заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. РИА Новости, 04.09.2021
2021-09-04T11:59
2021-09-04T13:05
экономика
владивосток
министерство рф по развитию дальнего востока и арктики (минвостокразвития россии)
алексей чекунков
россия
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен — РИА Новости. На первый этап создания нового города Спутник потребуется порядка 100 миллиардов рублей, заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.Соглашение о строительстве города у Владивостока было подписано на ВЭФ. Ранее Чекунков сообщил, что просчитывается бизнес-модель такого проекта. По его словам, если объединить Владивосток с Артемом, возвести там еще один город и привлечь еще порядка 300 тысяч человек в эту агломерацию, то на Дальнем Востоке появится первый миллионник.По его словам, соглашение предполагает более масштабный проект."Оно учитывает долгосрочный план на 2,8 миллиона квадратных метров, но я думаю, он будет реализован по частям", — уточнил он.По его словам, инвестиции в инфраструктуру города, на которую уйдет 15 процентов от общего объема, составят около 15 миллиардов рублей. Эти деньги выделит государство.Восточный экономический форум проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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экономика, владивосток, министерство рф по развитию дальнего востока и арктики (минвостокразвития россии), алексей чекунков, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
11:59 04.09.2021 (обновлено: 13:05 04.09.2021)
 
Чекунков назвал сумму, нужную для первого этапа создания города Спутник

Чекунков: на первый этап создания города Спутник потребуется около ста миллиардов рублей

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкСтроительство жилых домов
Строительство жилых домов - РИА Новости, 1920, 04.09.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен — РИА Новости. На первый этап создания нового города Спутник потребуется порядка 100 миллиардов рублей, заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.
Соглашение о строительстве города у Владивостока было подписано на ВЭФ. Ранее Чекунков сообщил, что просчитывается бизнес-модель такого проекта. По его словам, если объединить Владивосток с Артемом, возвести там еще один город и привлечь еще порядка 300 тысяч человек в эту агломерацию, то на Дальнем Востоке появится первый миллионник.

"Первый этап мы оцениваем в миллион квадратных метров и порядка 100 миллиардов рублей, но это достаточно грубая цифра", — сказал Чекунков в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме.

По его словам, соглашение предполагает более масштабный проект.
"Оно учитывает долгосрочный план на 2,8 миллиона квадратных метров, но я думаю, он будет реализован по частям", — уточнил он.
По его словам, инвестиции в инфраструктуру города, на которую уйдет 15 процентов от общего объема, составят около 15 миллиардов рублей. Эти деньги выделит государство.
Восточный экономический форум проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
Владивосток - РИА Новости, 1920, 04.09.2021
Вчера, 08:42
Мэр Владивостока прокомментировал соглашение о создании города Спутник
 
ЭкономикаВладивостокМинистерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики (Минвостокразвития России)Алексей ЧекунковРоссияВосточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)
 
 
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