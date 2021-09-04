https://ria.ru/20210904/gorod-1748681216.html

Чекунков назвал сумму, нужную для первого этапа создания города Спутник

Чекунков назвал сумму, нужную для первого этапа создания города Спутник - РИА Новости, 04.09.2021

Чекунков назвал сумму, нужную для первого этапа создания города Спутник

На первый этап создания нового города Спутник потребуется порядка 100 миллиардов рублей, заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. РИА Новости, 04.09.2021

2021-09-04T11:59

2021-09-04T11:59

2021-09-04T13:05

экономика

владивосток

министерство рф по развитию дальнего востока и арктики (минвостокразвития россии)

алексей чекунков

россия

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен — РИА Новости. На первый этап создания нового города Спутник потребуется порядка 100 миллиардов рублей, заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.Соглашение о строительстве города у Владивостока было подписано на ВЭФ. Ранее Чекунков сообщил, что просчитывается бизнес-модель такого проекта. По его словам, если объединить Владивосток с Артемом, возвести там еще один город и привлечь еще порядка 300 тысяч человек в эту агломерацию, то на Дальнем Востоке появится первый миллионник.По его словам, соглашение предполагает более масштабный проект."Оно учитывает долгосрочный план на 2,8 миллиона квадратных метров, но я думаю, он будет реализован по частям", — уточнил он.По его словам, инвестиции в инфраструктуру города, на которую уйдет 15 процентов от общего объема, составят около 15 миллиардов рублей. Эти деньги выделит государство.Восточный экономический форум проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

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владивосток

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экономика, владивосток, министерство рф по развитию дальнего востока и арктики (минвостокразвития россии), алексей чекунков, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)