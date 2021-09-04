Мэр Владивостока рассказал, как привлечь жителей в новый город Спутник
Мэр Владивостока Шестаков рассказал на ВЭФ, как привлечь жителей в новый город Спутник
© РИА Новости / Антон Балашов / Перейти в фотобанкИзбранный мэр Владивостока Константин Шестаков на церемонии официального вступления в должность
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – РИА Новости. Новые рабочие места и крупные инвестиционные проекты смогут привлечь жителей в новый город Спутник, который планируется построить у Владивостока, сообщил в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) мэр Константин Шестаков.
Соглашение о создании нового города Спутник у Владивостока было подписано на ВЭФ. Ранее глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков сообщил, что просчитывается бизнес-модель создания города-спутника, который мог бы называться Спутник. По его словам, если объединить Владивосток с Артемом, построить там новый город-спутник и привлечь еще порядка 300 тысяч человек в эту агломерацию, то на Дальнем Востоке появится первый город-миллионник.
3 сентября, 18:00"Улица Дальнего Востока" на ВЭФ-2021
"Мы понимаем, что это новые рабочие места. Это те люди, которые будут являться основой, стержнем будущего строительства большого Владивостока, ведь тот самый город Спутник или район Спутник, который упоминается, - это явно не предел для нашей территории. Даже в текущий момент достаточно крупных инвестиционных проектов с адекватно ближайшим видением на развитие для того, чтобы обеспечить адекватный приток жителей на территорию Дальнего Востока для заселения", - сказал Шестаков.
Он отметил, что его не пугает перспектива руководить городом с 1 миллионом жителей.
"Мы ответственны за людей. В объёме внутренне ощущение иное, но, когда мы говорим о жизнях и комфорте людей, - чем жизнь и счастье трёх отличается от жизни и счастья трёх миллионов? Это все та же ответственность, это все та же работа команды. Другое дело, что работы больше. Так мы её не боимся", - отметил собеседник.
Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году – новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.