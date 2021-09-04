https://ria.ru/20210904/gorod-1748669272.html

Мэр Владивостока рассказал, как привлечь жителей в новый город Спутник

Мэр Владивостока рассказал, как привлечь жителей в новый город Спутник - РИА Новости, 04.09.2021

Мэр Владивостока рассказал, как привлечь жителей в новый город Спутник

Новые рабочие места и крупные инвестиционные проекты смогут привлечь жителей в новый город Спутник, который планируется построить у Владивостока, сообщил в... РИА Новости, 04.09.2021

2021-09-04T09:35

2021-09-04T09:35

2021-09-04T09:35

артем

владивосток

дальневосточный федеральный университет

константин шестаков

алексей чекунков

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – РИА Новости. Новые рабочие места и крупные инвестиционные проекты смогут привлечь жителей в новый город Спутник, который планируется построить у Владивостока, сообщил в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) мэр Константин Шестаков.Соглашение о создании нового города Спутник у Владивостока было подписано на ВЭФ. Ранее глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков сообщил, что просчитывается бизнес-модель создания города-спутника, который мог бы называться Спутник. По его словам, если объединить Владивосток с Артемом, построить там новый город-спутник и привлечь еще порядка 300 тысяч человек в эту агломерацию, то на Дальнем Востоке появится первый город-миллионник."Мы понимаем, что это новые рабочие места. Это те люди, которые будут являться основой, стержнем будущего строительства большого Владивостока, ведь тот самый город Спутник или район Спутник, который упоминается, - это явно не предел для нашей территории. Даже в текущий момент достаточно крупных инвестиционных проектов с адекватно ближайшим видением на развитие для того, чтобы обеспечить адекватный приток жителей на территорию Дальнего Востока для заселения", - сказал Шестаков.Он отметил, что его не пугает перспектива руководить городом с 1 миллионом жителей."Мы ответственны за людей. В объёме внутренне ощущение иное, но, когда мы говорим о жизнях и комфорте людей, - чем жизнь и счастье трёх отличается от жизни и счастья трёх миллионов? Это все та же ответственность, это все та же работа команды. Другое дело, что работы больше. Так мы её не боимся", - отметил собеседник.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году – новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

https://ria.ru/20210903/vef-2021-1748595504.html

https://ria.ru/20210903/putin-1748523804.html

артем

владивосток

россия

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артем, владивосток, дальневосточный федеральный университет, константин шестаков, алексей чекунков, россия