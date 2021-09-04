https://ria.ru/20210904/gorod-1748666223.html

Мэр Владивостока прокомментировал соглашение о создании города Спутник

Мэр Владивостока прокомментировал соглашение о создании города Спутник - РИА Новости, 04.09.2021

Мэр Владивостока прокомментировал соглашение о создании города Спутник

Есть экономические предпосылки для создания города Спутник рядом с Владивостоком, сообщил в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме мэр столицы... РИА Новости, 04.09.2021

2021-09-04T08:42

2021-09-04T08:42

2021-09-04T08:42

общество

владивосток

дальневосточный федеральный университет

константин шестаков

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – РИА Новости. Есть экономические предпосылки для создания города Спутник рядом с Владивостоком, сообщил в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме мэр столицы Приморья Константин Шестаков.Соглашение о создании нового города Спутник у Владивостока было подписано на ВЭФ. Создание нового города планируется на территории опережающего социально-экономического развития "Надеждинская" менее чем в 30 километрах от Владивостока. Ранее глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков сообщил, что просчитывается бизнес-модель создания города-спутника, который мог бы называться Спутник. По его словам, если объединить Владивосток с Артемом, построить там новый город-спутник и привлечь еще порядка 300 тысяч человек в эту агломерацию, то на Дальнем Востоке появится первый город-миллионник.По его словам, в Надеждинском районе под Владивостоком находится ТОР "Надеждинская", за два последних года там введены в эксплуатацию ряд объектов.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году – новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

https://realty.ria.ru/20210903/trutnev-1748539407.html

https://ria.ru/20210903/putin-1748523804.html

владивосток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, владивосток, дальневосточный федеральный университет, константин шестаков, восточный экономический форум — 2021 (вэф)