https://ria.ru/20210904/garazh-1748702737.html

Источник рассказал о состоянии девушки, которую держали в гараже

Источник рассказал о состоянии девушки, которую держали в гараже - РИА Новости, 04.09.2021

Источник рассказал о состоянии девушки, которую держали в гараже

Девушка, которую обнаружили в подвале гаража в Нижнем Новгороде, чувствует себя хорошо и отказалась от медицинской помощи, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 04.09.2021

2021-09-04T16:37

2021-09-04T16:37

2021-09-04T16:37

происшествия

нижний новгород

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 сен - РИА Новости. Девушка, которую обнаружили в подвале гаража в Нижнем Новгороде, чувствует себя хорошо и отказалась от медицинской помощи, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."С ней все в порядке, от медицинской помощи отказалась", - сказал собеседник агентства, добавив, что после проведения следственных действий ее отпустили домой.Ранее сообщалось, что 24 августа 23-летняя девушка ушла из квартиры дома на улицы Славянской в Нижнем Новгороде и пропала. По заявлению матери о безвестном исчезновении дочери было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Вечером 2 сентября девушку обнаружили в подвале гаража в Приокском районе, ее допросили, чтобы установить обстоятельства происшествия.По данным следствия, 24 августа девушка встретилась с незнакомым мужчиной с сайта знакомств. Она уехала с ним в неизвестном направлении, после чего связь с ней прервалась. В ходе следственных мероприятий выяснилось, что девушка находилась в подвале гаража в Приокском районе. На допросе потерпевшая рассказала следователям, что мужчина, угрожая ножом, увез ее и удерживал все время в подвале гаража, а также совершал в отношении нее сексуальные преступления.Поздно вечером 3 сентября подозреваемый был задержан, ему было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктами "в, г" части 2 статьи 126 УК РФ (похищение человека, совершенное с угрозой применения насилия опасного для жизни или здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия). Четвертого сентября он был арестован Нижегородским районным судом на 2 месяца.

https://ria.ru/20210904/pokhischenie-1748696266.html

https://ria.ru/20210817/banda-1746026953.html

нижний новгород

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, нижний новгород, россия