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Более 30 российских компаний примут участие в китайском импортном ЭКСПО
Более 30 российских компаний примут участие в китайском импортном ЭКСПО - РИА Новости, 06.09.2021
Более 30 российских компаний примут участие в китайском импортном ЭКСПО
В 4-й китайской международной импортной выставке в Шанхае примут участие 35 российских компаний, рассказал РИА Новости вице-президент Российского экспортного... РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-04T08:30
2021-09-06T14:36
экономика
российский экспортный центр (рэц)
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен — РИА Новости. В 4-й китайской международной импортной выставке в Шанхае примут участие 35 российских компаний, рассказал РИА Новости вице-президент Российского экспортного центра (РЭЦ) Максим Кобин.С 5 по 10 ноября 2021 года в Шанхае состоится четвёртое по счету Китайское международное импортное ЭКСПО.На сегодняшний день заявочная компания уже завершена и определено 35 участников выставки, сообщил Кобин. "Среди них 23 компании представят продукцию агропромышленного комплекса, в том числе продукты питания, 9 компаний представят потребительские товары и три компании автомобильного сегмента", - сказал он.В связи с тем, что на данный момент невозможно прогнозировать, будут ли открыты границы КНР для граждан России в ноябре 2021 года, РЭЦ разработал формат гибридного участия в выставке, который ранее успешно был реализован на выставке SIAL 17 по 20 мая 2021 года, отметил Кобин.Китайская международная импортная выставка - одна из площадок, где китайский потребитель может познакомиться с российскими товарами. Всего за три года проведения выставки РЭЦ организовал около 1200 целевых встреч, на которых было подписано более 100 соглашений.
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экономика, российский экспортный центр (рэц), восточный экономический форум — 2021 (вэф)
08:30 04.09.2021 (обновлено: 14:36 06.09.2021)
 

Более 30 российских компаний примут участие в китайском импортном ЭКСПО

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкВице-президент АО "Российский экспортный центр" Максим Кобин
Вице-президент АО Российский экспортный центр Максим Кобин - РИА Новости, 1920, 04.09.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен — РИА Новости. В 4-й китайской международной импортной выставке в Шанхае примут участие 35 российских компаний, рассказал РИА Новости вице-президент Российского экспортного центра (РЭЦ) Максим Кобин.
С 5 по 10 ноября 2021 года в Шанхае состоится четвёртое по счету Китайское международное импортное ЭКСПО.
На сегодняшний день заявочная компания уже завершена и определено 35 участников выставки, сообщил Кобин. "Среди них 23 компании представят продукцию агропромышленного комплекса, в том числе продукты питания, 9 компаний представят потребительские товары и три компании автомобильного сегмента", - сказал он.
В связи с тем, что на данный момент невозможно прогнозировать, будут ли открыты границы КНР для граждан России в ноябре 2021 года, РЭЦ разработал формат гибридного участия в выставке, который ранее успешно был реализован на выставке SIAL 17 по 20 мая 2021 года, отметил Кобин.
"Из 35 компаний-участниц национальной коллективной экспозиции 17 компаний принимают участие в гибридном формате, 18 компаний принимают участие оффлайн", - добавил он.
Китайская международная импортная выставка - одна из площадок, где китайский потребитель может познакомиться с российскими товарами. Всего за три года проведения выставки РЭЦ организовал около 1200 целевых встреч, на которых было подписано более 100 соглашений.
Вице-президент АО Российский экспортный центр Максим Кобин - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
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ЭкономикаРоссийский экспортный центр (РЭЦ)Восточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)
 
 
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