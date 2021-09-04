https://ria.ru/20210904/ekspo-1748871906.html

Более 30 российских компаний примут участие в китайском импортном ЭКСПО

Более 30 российских компаний примут участие в китайском импортном ЭКСПО - РИА Новости, 06.09.2021

Более 30 российских компаний примут участие в китайском импортном ЭКСПО

В 4-й китайской международной импортной выставке в Шанхае примут участие 35 российских компаний, рассказал РИА Новости вице-президент Российского экспортного... РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-04T08:30

2021-09-04T08:30

2021-09-06T14:36

экономика

российский экспортный центр (рэц)

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен — РИА Новости. В 4-й китайской международной импортной выставке в Шанхае примут участие 35 российских компаний, рассказал РИА Новости вице-президент Российского экспортного центра (РЭЦ) Максим Кобин.С 5 по 10 ноября 2021 года в Шанхае состоится четвёртое по счету Китайское международное импортное ЭКСПО.На сегодняшний день заявочная компания уже завершена и определено 35 участников выставки, сообщил Кобин. "Среди них 23 компании представят продукцию агропромышленного комплекса, в том числе продукты питания, 9 компаний представят потребительские товары и три компании автомобильного сегмента", - сказал он.В связи с тем, что на данный момент невозможно прогнозировать, будут ли открыты границы КНР для граждан России в ноябре 2021 года, РЭЦ разработал формат гибридного участия в выставке, который ранее успешно был реализован на выставке SIAL 17 по 20 мая 2021 года, отметил Кобин.Китайская международная импортная выставка - одна из площадок, где китайский потребитель может познакомиться с российскими товарами. Всего за три года проведения выставки РЭЦ организовал около 1200 целевых встреч, на которых было подписано более 100 соглашений.

https://ria.ru/20210902/standart-1748377650.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, российский экспортный центр (рэц), восточный экономический форум — 2021 (вэф)