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Глава РАН рассказал, чем конопля может помочь экономике России
Глава РАН рассказал, чем конопля может помочь экономике России - РИА Новости, 04.09.2021
Глава РАН рассказал, чем конопля может помочь экономике России
Выращивание конопли может помочь России достичь углеродной нейтральности и избежать трансграничного углеродного налога, поскольку эффективность запасания... РИА Новости, 04.09.2021
2021-09-04T11:30
2021-09-04T15:11
российская академия наук
александр сергеев (ран)
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Выращивание конопли может помочь России достичь углеродной нейтральности и избежать трансграничного углеродного налога, поскольку эффективность запасания углерода у этого растения выше, чем у лиственного леса на аналогичной площади, рассказал РИА Новости президент Российской академии наук Александр Сергеев."Можно говорить о многолетних растениях, которые депонируют углерод в стволы деревьев, а можно об однолетних - сельскохозяйственные угодья тоже депонируют. Можно поставить вопрос, как засевать однолетними культурами. Известно, чем засевать. Удивительно, что на одном из первых мест идёт конопля. На гектар посадок она депонирует лучше, чем хороший лиственный лес", - сказал Сергеев."Она может спасти нас от уплаты трансграничного углеродного налога. А заодно восстановит наше присутствие на рынке технических волокон", - добавил ученый.По его словам, во многих странах мира использование конопли легализовано. Например, на ее основе созданы физиотерапевтические противорвотные препараты, позволяющие больным легче переносить химиотерапию."Мы при слове "конопля" улыбаемся, но у физиотерапевтических средств, вообще-то говоря, это конопля и другие, вполне может быть очень серьезное медицинское будущее, а следовательно и бизнесовое", - рассказал он.Читайте полный текст интервью Александра Сергеева &gt;&gt;&gt;
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российская академия наук, александр сергеев (ран), россия
11:30 04.09.2021 (обновлено: 15:11 04.09.2021)
 
Глава РАН рассказал, чем конопля может помочь экономике России

Глава РАН Сергеев: выращивание конопли поможет России достичь углеродной нейтральности

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПрезидент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев на Восточном экономическом форуме во Владивостоке
Президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев на Восточном экономическом форуме во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 04.09.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Выращивание конопли может помочь России достичь углеродной нейтральности и избежать трансграничного углеродного налога, поскольку эффективность запасания углерода у этого растения выше, чем у лиственного леса на аналогичной площади, рассказал РИА Новости президент Российской академии наук Александр Сергеев.
"Можно говорить о многолетних растениях, которые депонируют углерод в стволы деревьев, а можно об однолетних - сельскохозяйственные угодья тоже депонируют. Можно поставить вопрос, как засевать однолетними культурами. Известно, чем засевать. Удивительно, что на одном из первых мест идёт конопля. На гектар посадок она депонирует лучше, чем хороший лиственный лес", - сказал Сергеев.
"Она может спасти нас от уплаты трансграничного углеродного налога. А заодно восстановит наше присутствие на рынке технических волокон", - добавил ученый.
По его словам, во многих странах мира использование конопли легализовано. Например, на ее основе созданы физиотерапевтические противорвотные препараты, позволяющие больным легче переносить химиотерапию.
"Мы при слове "конопля" улыбаемся, но у физиотерапевтических средств, вообще-то говоря, это конопля и другие, вполне может быть очень серьезное медицинское будущее, а следовательно и бизнесовое", - рассказал он.
Читайте полный текст интервью Александра Сергеева >>>
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
12 августа, 17:49
Свердловский губернатор предложил выращивать коноплю для пополнения бюджета
 
Российская академия наукАлександр Сергеев (РАН)Россия
 
 
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