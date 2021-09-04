Экипировку "Сотник" могут оснастить оптическими приборами
Источник: экипировка "Сотник" может получить оптические приборы для ослепления противника
МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Российскую экипировку солдата будущего "Сотник" планируют оснастить оптическими приборами для ослепления противника на большой дальности, ведутся соответствующие исследования, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.
В России идут подготовительные работы для создания экипировки третьего поколения "Сотник", которая должна заменить "Ратник". Ожидается, что "Сотник" начнет поступать в войска в 2025 году. В новую экипировку должны войти перспективные стрелковые комплексы, системы связи и жизнеобеспечения, активный экзоскелет, микробеспилотники, она получит новый уровень защиты.
"Для повышения боевых характеристик "Сотник" планируется оснастить оптическими станциями, способными ослеплять противника на большой дальности, в том числе при наличии у него защиты органов зрения. Приборы будут интегрированы в элементы экипировки, в частности, рассматривается возможность монтажа системы на шлем "Сотника", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что по теме ослепляющей аппаратуры для "Сотника" "в настоящее время ведутся исследовательские работы".
Ранее в холдинге "Росэлектроника" сообщали, что в России создана носимая ослепляющая станция "Лютик-Н", которая может устанавливаться на бронированные щиты и шлемы и действовать на дальности до 100 метров. Разработчик устройства - завод "Интеграл" - отмечал, что станция может применяться для спецопераций и контртеррористических мероприятий. Сейчас ведутся работы по модернизации станции и уменьшению ее масогабаритных характеристик.
В свою очередь в "Ростехе" ранее рассказали, что ЦНИИточмаш и НИИ механики имени Ломоносова создали первый опытный образец оснащенного электродвигателями боевого экзоскелета. Такой комплекс снижает нагрузку на опорно-двигательный аппарат на 50%, энергетические затраты при беге и ходьбе - на 15%, позволяет нести до 60 килограммов груза и стрелять из автоматического оружия на 20% точнее.
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