https://ria.ru/20210904/ekipirovka-1748657858.html

Экипировку "Сотник" могут оснастить оптическими приборами

Экипировку "Сотник" могут оснастить оптическими приборами - РИА Новости, 04.09.2021

Экипировку "Сотник" могут оснастить оптическими приборами

Российскую экипировку солдата будущего "Сотник" планируют оснастить оптическими приборами для ослепления противника на большой дальности, ведутся... РИА Новости, 04.09.2021

2021-09-04T05:13

2021-09-04T05:13

2021-09-04T05:13

безопасность

технологии

цнииточмаш

ростех

российская электроника

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/04/1748657801_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a63b4462026876c475ab2a00ec6c6a37.jpg

МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Российскую экипировку солдата будущего "Сотник" планируют оснастить оптическими приборами для ослепления противника на большой дальности, ведутся соответствующие исследования, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.В России идут подготовительные работы для создания экипировки третьего поколения "Сотник", которая должна заменить "Ратник". Ожидается, что "Сотник" начнет поступать в войска в 2025 году. В новую экипировку должны войти перспективные стрелковые комплексы, системы связи и жизнеобеспечения, активный экзоскелет, микробеспилотники, она получит новый уровень защиты."Для повышения боевых характеристик "Сотник" планируется оснастить оптическими станциями, способными ослеплять противника на большой дальности, в том числе при наличии у него защиты органов зрения. Приборы будут интегрированы в элементы экипировки, в частности, рассматривается возможность монтажа системы на шлем "Сотника", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что по теме ослепляющей аппаратуры для "Сотника" "в настоящее время ведутся исследовательские работы".Ранее в холдинге "Росэлектроника" сообщали, что в России создана носимая ослепляющая станция "Лютик-Н", которая может устанавливаться на бронированные щиты и шлемы и действовать на дальности до 100 метров. Разработчик устройства - завод "Интеграл" - отмечал, что станция может применяться для спецопераций и контртеррористических мероприятий. Сейчас ведутся работы по модернизации станции и уменьшению ее масогабаритных характеристик.В свою очередь в "Ростехе" ранее рассказали, что ЦНИИточмаш и НИИ механики имени Ломоносова создали первый опытный образец оснащенного электродвигателями боевого экзоскелета. Такой комплекс снижает нагрузку на опорно-двигательный аппарат на 50%, энергетические затраты при беге и ходьбе - на 15%, позволяет нести до 60 килограммов груза и стрелять из автоматического оружия на 20% точнее.

https://ria.ru/20210115/ekipirovka-1593120689.html

https://ria.ru/20201127/rostekh-1586552725.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность, технологии, цнииточмаш, ростех, российская электроника, россия