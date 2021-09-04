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Экипировку "Сотник" могут оснастить оптическими приборами
Экипировку "Сотник" могут оснастить оптическими приборами - РИА Новости, 04.09.2021
Экипировку "Сотник" могут оснастить оптическими приборами
Российскую экипировку солдата будущего "Сотник" планируют оснастить оптическими приборами для ослепления противника на большой дальности, ведутся... РИА Новости, 04.09.2021
2021-09-04T05:13
2021-09-04T05:13
безопасность
технологии
цнииточмаш
ростех
российская электроника
россия
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МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Российскую экипировку солдата будущего "Сотник" планируют оснастить оптическими приборами для ослепления противника на большой дальности, ведутся соответствующие исследования, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.В России идут подготовительные работы для создания экипировки третьего поколения "Сотник", которая должна заменить "Ратник". Ожидается, что "Сотник" начнет поступать в войска в 2025 году. В новую экипировку должны войти перспективные стрелковые комплексы, системы связи и жизнеобеспечения, активный экзоскелет, микробеспилотники, она получит новый уровень защиты."Для повышения боевых характеристик "Сотник" планируется оснастить оптическими станциями, способными ослеплять противника на большой дальности, в том числе при наличии у него защиты органов зрения. Приборы будут интегрированы в элементы экипировки, в частности, рассматривается возможность монтажа системы на шлем "Сотника", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что по теме ослепляющей аппаратуры для "Сотника" "в настоящее время ведутся исследовательские работы".Ранее в холдинге "Росэлектроника" сообщали, что в России создана носимая ослепляющая станция "Лютик-Н", которая может устанавливаться на бронированные щиты и шлемы и действовать на дальности до 100 метров. Разработчик устройства - завод "Интеграл" - отмечал, что станция может применяться для спецопераций и контртеррористических мероприятий. Сейчас ведутся работы по модернизации станции и уменьшению ее масогабаритных характеристик.В свою очередь в "Ростехе" ранее рассказали, что ЦНИИточмаш и НИИ механики имени Ломоносова создали первый опытный образец оснащенного электродвигателями боевого экзоскелета. Такой комплекс снижает нагрузку на опорно-двигательный аппарат на 50%, энергетические затраты при беге и ходьбе - на 15%, позволяет нести до 60 килограммов груза и стрелять из автоматического оружия на 20% точнее.
https://ria.ru/20210115/ekipirovka-1593120689.html
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безопасность, технологии, цнииточмаш, ростех, российская электроника, россия
05:13 04.09.2021
 
Экипировку "Сотник" могут оснастить оптическими приборами

Источник: экипировка "Сотник" может получить оптические приборы для ослепления противника

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЭмблема госкорпорации "Ростех"
Эмблема госкорпорации Ростех - РИА Новости, 1920, 04.09.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Российскую экипировку солдата будущего "Сотник" планируют оснастить оптическими приборами для ослепления противника на большой дальности, ведутся соответствующие исследования, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.
В России идут подготовительные работы для создания экипировки третьего поколения "Сотник", которая должна заменить "Ратник". Ожидается, что "Сотник" начнет поступать в войска в 2025 году. В новую экипировку должны войти перспективные стрелковые комплексы, системы связи и жизнеобеспечения, активный экзоскелет, микробеспилотники, она получит новый уровень защиты.
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"Для повышения боевых характеристик "Сотник" планируется оснастить оптическими станциями, способными ослеплять противника на большой дальности, в том числе при наличии у него защиты органов зрения. Приборы будут интегрированы в элементы экипировки, в частности, рассматривается возможность монтажа системы на шлем "Сотника", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что по теме ослепляющей аппаратуры для "Сотника" "в настоящее время ведутся исследовательские работы".
Ранее в холдинге "Росэлектроника" сообщали, что в России создана носимая ослепляющая станция "Лютик-Н", которая может устанавливаться на бронированные щиты и шлемы и действовать на дальности до 100 метров. Разработчик устройства - завод "Интеграл" - отмечал, что станция может применяться для спецопераций и контртеррористических мероприятий. Сейчас ведутся работы по модернизации станции и уменьшению ее масогабаритных характеристик.
В свою очередь в "Ростехе" ранее рассказали, что ЦНИИточмаш и НИИ механики имени Ломоносова создали первый опытный образец оснащенного электродвигателями боевого экзоскелета. Такой комплекс снижает нагрузку на опорно-двигательный аппарат на 50%, энергетические затраты при беге и ходьбе - на 15%, позволяет нести до 60 килограммов груза и стрелять из автоматического оружия на 20% точнее.
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