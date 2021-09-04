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В городе Асбесте девушка погибла из-за ЧП на заброшенном колесе обозрения
В городе Асбесте девушка погибла из-за ЧП на заброшенном колесе обозрения - РИА Новости, 04.09.2021
В городе Асбесте девушка погибла из-за ЧП на заброшенном колесе обозрения
Девушка, сорвавшаяся с заброшенного колеса обозрения в городе Асбесте Свердловской области, умерла в реанимации, сообщил РИА Новости пресс-секретарь ГУ МВД по... РИА Новости, 04.09.2021
2021-09-04T15:15
2021-09-04T15:15
2021-09-04T17:39
происшествия
асбест
свердловская область
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 сен — РИА Новости. Девушка, сорвавшаяся с заброшенного колеса обозрения в городе Асбесте Свердловской области, умерла в реанимации, сообщил РИА Новости пресс-секретарь ГУ МВД по региону Валерий Горелых."В здании территориального ОВД Асбеста находятся близкие родственники Марии. Они пришли в райотдел, чтобы узнать более подробно об обстоятельствах трагедии", — добавил представитель полиции.По его словам, мать девушки живет на Кубани, ей уже сообщили о смерти дочери. Расследование продолжается, заключил Горелых.Инцидент произошел в субботу утром. На колесе обозрения погибшая находилась вместе со своим молодым человеком. При этом она кричала: "Отпусти меня. Я сейчас спрыгну". Мужчина якобы пытался ее удержать, но не смог.Девушку госпитализировали с сотрясением мозга и закрытой черепно-мозговой травмой.В полиции уточняли, что погибшая 1998 года рождения, она нигде не работала и не училась. В Асбест девушка приехала к бабушке на лето.
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происшествия, асбест, свердловская область, россия
15:15 04.09.2021 (обновлено: 17:39 04.09.2021)
В городе Асбесте девушка погибла из-за ЧП на заброшенном колесе обозрения
В Свердловской области девушка погибла из-за ЧП на заброшенном колесе обозрения
ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 сен — РИА Новости.
Девушка, сорвавшаяся с заброшенного колеса обозрения в городе Асбесте Свердловской области
, умерла в реанимации, сообщил РИА Новости пресс-секретарь ГУ МВД по региону Валерий Горелых
.
"В здании территориального ОВД Асбеста находятся близкие родственники Марии. Они пришли в райотдел, чтобы узнать более подробно об обстоятельствах трагедии", — добавил представитель полиции.
По его словам, мать девушки живет на Кубани, ей уже сообщили о смерти дочери. Расследование продолжается, заключил Горелых.
Инцидент произошел в субботу утром. На колесе обозрения погибшая находилась вместе со своим молодым человеком. При этом она кричала: "Отпусти меня. Я сейчас спрыгну". Мужчина якобы пытался ее удержать, но не смог.
Девушку госпитализировали с сотрясением мозга и закрытой черепно-мозговой травмой.
В полиции уточняли, что погибшая 1998 года рождения, она нигде не работала и не училась. В Асбест девушка приехала к бабушке на лето.