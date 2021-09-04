https://ria.ru/20210904/devushka-1748696458.html

В городе Асбесте девушка погибла из-за ЧП на заброшенном колесе обозрения

В городе Асбесте девушка погибла из-за ЧП на заброшенном колесе обозрения - РИА Новости, 04.09.2021

В городе Асбесте девушка погибла из-за ЧП на заброшенном колесе обозрения

Девушка, сорвавшаяся с заброшенного колеса обозрения в городе Асбесте Свердловской области, умерла в реанимации, сообщил РИА Новости пресс-секретарь ГУ МВД по... РИА Новости, 04.09.2021

2021-09-04T15:15

2021-09-04T15:15

2021-09-04T17:39

происшествия

асбест

свердловская область

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126443_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_0de9a8e30fc3c763631b9edc85e50240.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 сен — РИА Новости. Девушка, сорвавшаяся с заброшенного колеса обозрения в городе Асбесте Свердловской области, умерла в реанимации, сообщил РИА Новости пресс-секретарь ГУ МВД по региону Валерий Горелых."В здании территориального ОВД Асбеста находятся близкие родственники Марии. Они пришли в райотдел, чтобы узнать более подробно об обстоятельствах трагедии", — добавил представитель полиции.По его словам, мать девушки живет на Кубани, ей уже сообщили о смерти дочери. Расследование продолжается, заключил Горелых.Инцидент произошел в субботу утром. На колесе обозрения погибшая находилась вместе со своим молодым человеком. При этом она кричала: "Отпусти меня. Я сейчас спрыгну". Мужчина якобы пытался ее удержать, но не смог.Девушку госпитализировали с сотрясением мозга и закрытой черепно-мозговой травмой.В полиции уточняли, что погибшая 1998 года рождения, она нигде не работала и не училась. В Асбест девушка приехала к бабушке на лето.

https://ria.ru/20210827/moped-1747585481.html

асбест

свердловская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, асбест, свердловская область, россия