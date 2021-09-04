https://ria.ru/20210904/daktiloskopiya-1748683628.html
Иностранцев в России хотят обязать получать карту с чипом о дактилоскопии
Иностранцев в России хотят обязать получать карту с чипом о дактилоскопии - РИА Новости, 04.09.2021
Иностранцев в России хотят обязать получать карту с чипом о дактилоскопии
МВД подготовило проект приказа, который обязывает трудовых мигрантов и иностранцев, приехавших в Россию на срок от 90 дней, получать пластиковую карту с личными РИА Новости, 04.09.2021
2021-09-04T12:33
2021-09-04T12:33
2021-09-04T16:25
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/149046/00/1490460080_0:199:3076:1930_1920x0_80_0_0_bfa35a2a57e0661e8beeff37ee06124d.jpg
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. МВД подготовило проект приказа, который обязывает трудовых мигрантов и иностранцев, приехавших в Россию на срок от 90 дней, получать пластиковую карту с личными данными, фотографией и чипом о дактилоскопии.Документ вступает в силу с 29 декабря 2021 года.В приложении к документу есть форма пластиковой карты с чипом. Планируется, что она будет двусторонняя, размером 85,6 миллиметра на 53,98 миллиметра. На лицевой части, помимо фотографии три на четыре сантиметра, будут указаны фамилия, имя и отчество иностранца, его пол и дата рождения.На обратной — информация о гражданстве держателя карты, сведения о его документе, удостоверяющем личность, а также чип с персональной информацией."В нижней части левой трети размещается электронный носитель информации в виде микросхемы с бесконтактным интерфейсом, содержащий следующие сведения об иностранном гражданине, которому выдан документ с электронным носителем информации", — говорится в документе.Среди прочего там будет электронное фото владельца и изображение папиллярных узлов двух пальцев рук.Такие карты будут выдавать при наличии технической возможности. В остальных случаях они будут без чипа.С 29 декабря 2021 года трудовые мигранты и иностранцы, приехавшие в Россию на срок более 90 дней, будут подлежать обязательной процедуре дактилоскопии.
https://ria.ru/20210831/deportatsiya-1747940751.html
https://ria.ru/20210827/draka-1747485010.html
https://ria.ru/20210830/migranty-1747822031.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/149046/00/1490460080_336:218:2776:2048_1920x0_80_0_0_03934fac7a94490b66cc402730e7e4b5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
12:33 04.09.2021 (обновлено: 16:25 04.09.2021)
Иностранцев в России хотят обязать получать карту с чипом о дактилоскопии
МВД обяжет иностранцев получать пластиковую карту с чипом о дактилоскопии
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. МВД подготовило проект приказа, который обязывает трудовых мигрантов и иностранцев, приехавших в Россию на срок от 90 дней, получать пластиковую карту с личными данными, фотографией и чипом о дактилоскопии.
Документ вступает в силу с 29 декабря 2021 года.
В приложении к документу есть форма пластиковой карты с чипом. Планируется, что она будет двусторонняя, размером 85,6 миллиметра на 53,98 миллиметра. На лицевой части, помимо фотографии три на четыре сантиметра, будут указаны фамилия, имя и отчество иностранца, его пол и дата рождения.
На обратной — информация о гражданстве держателя карты, сведения о его документе, удостоверяющем личность, а также чип с персональной информацией.
"В нижней части левой трети размещается электронный носитель информации в виде микросхемы с бесконтактным интерфейсом, содержащий следующие сведения об иностранном гражданине, которому выдан документ с электронным носителем информации", — говорится в документе.
Среди прочего там будет электронное фото владельца и изображение папиллярных узлов двух пальцев рук.
Такие карты будут выдавать при наличии технической возможности. В остальных случаях они будут без чипа.
С 29 декабря 2021 года трудовые мигранты и иностранцы, приехавшие в Россию на срок более 90 дней, будут подлежать обязательной процедуре дактилоскопии.