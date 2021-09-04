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Иностранцев в России хотят обязать получать карту с чипом о дактилоскопии
Иностранцев в России хотят обязать получать карту с чипом о дактилоскопии - РИА Новости, 04.09.2021
Иностранцев в России хотят обязать получать карту с чипом о дактилоскопии
МВД подготовило проект приказа, который обязывает трудовых мигрантов и иностранцев, приехавших в Россию на срок от 90 дней, получать пластиковую карту с личными РИА Новости, 04.09.2021
2021-09-04T12:33
2021-09-04T16:25
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. МВД подготовило проект приказа, который обязывает трудовых мигрантов и иностранцев, приехавших в Россию на срок от 90 дней, получать пластиковую карту с личными данными, фотографией и чипом о дактилоскопии.Документ вступает в силу с 29 декабря 2021 года.В приложении к документу есть форма пластиковой карты с чипом. Планируется, что она будет двусторонняя, размером 85,6 миллиметра на 53,98 миллиметра. На лицевой части, помимо фотографии три на четыре сантиметра, будут указаны фамилия, имя и отчество иностранца, его пол и дата рождения.На обратной — информация о гражданстве держателя карты, сведения о его документе, удостоверяющем личность, а также чип с персональной информацией."В нижней части левой трети размещается электронный носитель информации в виде микросхемы с бесконтактным интерфейсом, содержащий следующие сведения об иностранном гражданине, которому выдан документ с электронным носителем информации", — говорится в документе.Среди прочего там будет электронное фото владельца и изображение папиллярных узлов двух пальцев рук.Такие карты будут выдавать при наличии технической возможности. В остальных случаях они будут без чипа.С 29 декабря 2021 года трудовые мигранты и иностранцы, приехавшие в Россию на срок более 90 дней, будут подлежать обязательной процедуре дактилоскопии.
https://ria.ru/20210831/deportatsiya-1747940751.html
https://ria.ru/20210827/draka-1747485010.html
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министерство внутренних дел рф (мвд россии)
12:33 04.09.2021 (обновлено: 16:25 04.09.2021)
 
Иностранцев в России хотят обязать получать карту с чипом о дактилоскопии

МВД обяжет иностранцев получать пластиковую карту с чипом о дактилоскопии

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкДактилоскопия в многофункциональном миграционном центре Москвы
Дактилоскопия в многофункциональном миграционном центре Москвы - РИА Новости, 1920, 04.09.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. МВД подготовило проект приказа, который обязывает трудовых мигрантов и иностранцев, приехавших в Россию на срок от 90 дней, получать пластиковую карту с личными данными, фотографией и чипом о дактилоскопии.
Документ вступает в силу с 29 декабря 2021 года.
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В приложении к документу есть форма пластиковой карты с чипом. Планируется, что она будет двусторонняя, размером 85,6 миллиметра на 53,98 миллиметра. На лицевой части, помимо фотографии три на четыре сантиметра, будут указаны фамилия, имя и отчество иностранца, его пол и дата рождения.
На обратной — информация о гражданстве держателя карты, сведения о его документе, удостоверяющем личность, а также чип с персональной информацией.
"В нижней части левой трети размещается электронный носитель информации в виде микросхемы с бесконтактным интерфейсом, содержащий следующие сведения об иностранном гражданине, которому выдан документ с электронным носителем информации", — говорится в документе.
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Среди прочего там будет электронное фото владельца и изображение папиллярных узлов двух пальцев рук.
Такие карты будут выдавать при наличии технической возможности. В остальных случаях они будут без чипа.
С 29 декабря 2021 года трудовые мигранты и иностранцы, приехавшие в Россию на срок более 90 дней, будут подлежать обязательной процедуре дактилоскопии.
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