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Культура
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Бенедикт Камбербэтч сыграл художника, рисующего кошек
Бенедикт Камбербэтч сыграл художника, рисующего кошек - РИА Новости, 04.09.2021
Бенедикт Камбербэтч сыграл художника, рисующего кошек
В Сети появился фрагмент из фильма "Кошачьи миры Луиса Уэйна", сообщает Variety. РИА Новости, 04.09.2021
2021-09-04T00:31
2021-09-04T00:31
культура
живопись
бенедикт камбербэтч
новости культуры
кино и сериалы
торонто
ник кейв
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. В Сети появился фрагмент из фильма "Кошачьи миры Луиса Уэйна", сообщает Variety. Главную роль исполнил Бенедикт Камбербэтч. Его герой — эксцентричный британский художник Луис Уэйн. Известность ему принесли антропоморфные изображения кошек. События в ленте разворачиваются в конце XIX — начале XX веков. В картине рассказывается о жизни Уэйна, в частности, о его отношениях с женой Эмили Ричардсон (Клер Фой). Она была старше на десять лет и работала гувернанткой у его сестер. В ленте также снимались: Оливия Колман, Андреа Райсборо, Тоби Джоунс, Стейси Мартен, Софи Ди Мартино, в эпизодических ролях появляются Тайка Вайтити и Ник Кейв.Премьера "Кошачьих миров Луиса Уэйна" состоится на на кинофестивале в Торонто 11 сентября. Дата выхода в прокат пока не объявлена.
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живопись, бенедикт камбербэтч, новости культуры, кино и сериалы, торонто, ник кейв, тайка вайтити
00:31 04.09.2021
 

Бенедикт Камбербэтч сыграл художника, рисующего кошек

Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. В Сети появился фрагмент из фильма "Кошачьи миры Луиса Уэйна", сообщает Variety.
Главную роль исполнил Бенедикт Камбербэтч. Его герой — эксцентричный британский художник Луис Уэйн. Известность ему принесли антропоморфные изображения кошек.
© Фото : Public DomainРисунок английского художника Луиса Уэйна
Рисунок английского художника Луиса Уэйна
1 из 3
Рисунок английского художника Луиса Уэйна
© Фото : Public Domain
© Фото : Public DomainРисунок английского художника Луиса Уэйна
Рисунок английского художника Луиса Уэйна
2 из 3
Рисунок английского художника Луиса Уэйна
© Фото : Public Domain
© Фото : Public DomainРисунок английского художника Луиса Уэйна
Рисунок английского художника Луиса Уэйна
3 из 3
Рисунок английского художника Луиса Уэйна
© Фото : Public Domain
1 из 3
Рисунок английского художника Луиса Уэйна
© Фото : Public Domain
2 из 3
Рисунок английского художника Луиса Уэйна
© Фото : Public Domain
3 из 3
Рисунок английского художника Луиса Уэйна
© Фото : Public Domain
События в ленте разворачиваются в конце XIX — начале XX веков. В картине рассказывается о жизни Уэйна, в частности, о его отношениях с женой Эмили Ричардсон (Клер Фой). Она была старше на десять лет и работала гувернанткой у его сестер.
"Восхищение Уэйна загадками мира усложняется и углубляется, когда он встречает любовь всей своей жизни — Эмили", — говорит режиссер фильма Уилл Шарп.
В ленте также снимались: Оливия Колман, Андреа Райсборо, Тоби Джоунс, Стейси Мартен, Софи Ди Мартино, в эпизодических ролях появляются Тайка Вайтити и Ник Кейв.
Премьера "Кошачьих миров Луиса Уэйна" состоится на на кинофестивале в Торонто 11 сентября. Дата выхода в прокат пока не объявлена.
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