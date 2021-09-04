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Бенедикт Камбербэтч сыграл художника, рисующего кошек

Бенедикт Камбербэтч сыграл художника, рисующего кошек - РИА Новости, 04.09.2021

Бенедикт Камбербэтч сыграл художника, рисующего кошек

В Сети появился фрагмент из фильма "Кошачьи миры Луиса Уэйна", сообщает Variety. РИА Новости, 04.09.2021

2021-09-04T00:31

2021-09-04T00:31

2021-09-04T00:31

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живопись

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торонто

ник кейв

тайка вайтити

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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. В Сети появился фрагмент из фильма "Кошачьи миры Луиса Уэйна", сообщает Variety. Главную роль исполнил Бенедикт Камбербэтч. Его герой — эксцентричный британский художник Луис Уэйн. Известность ему принесли антропоморфные изображения кошек. События в ленте разворачиваются в конце XIX — начале XX веков. В картине рассказывается о жизни Уэйна, в частности, о его отношениях с женой Эмили Ричардсон (Клер Фой). Она была старше на десять лет и работала гувернанткой у его сестер. В ленте также снимались: Оливия Колман, Андреа Райсборо, Тоби Джоунс, Стейси Мартен, Софи Ди Мартино, в эпизодических ролях появляются Тайка Вайтити и Ник Кейв.Премьера "Кошачьих миров Луиса Уэйна" состоится на на кинофестивале в Торонто 11 сентября. Дата выхода в прокат пока не объявлена.

https://ria.ru/20210902/lagerfeld-1748175773.html

торонто

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живопись, бенедикт камбербэтч, новости культуры, кино и сериалы, торонто, ник кейв, тайка вайтити