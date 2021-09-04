Бенедикт Камбербэтч сыграл художника, рисующего кошек

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. В Сети появился фрагмент из фильма "Кошачьи миры Луиса Уэйна", сообщает Variety. Главную роль исполнил Бенедикт Камбербэтч. Его герой — эксцентричный британский художник Луис Уэйн. Известность ему принесли антропоморфные изображения кошек. События в ленте разворачиваются в конце XIX — начале XX веков. В картине рассказывается о жизни Уэйна, в частности, о его отношениях с женой Эмили Ричардсон (Клер Фой). Она была старше на десять лет и работала гувернанткой у его сестер. В ленте также снимались: Оливия Колман, Андреа Райсборо, Тоби Джоунс, Стейси Мартен, Софи Ди Мартино, в эпизодических ролях появляются Тайка Вайтити и Ник Кейв.Премьера "Кошачьих миров Луиса Уэйна" состоится на на кинофестивале в Торонто 11 сентября. Дата выхода в прокат пока не объявлена.
События в ленте разворачиваются в конце XIX — начале XX веков. В картине рассказывается о жизни Уэйна, в частности, о его отношениях с женой Эмили Ричардсон (Клер Фой). Она была старше на десять лет и работала гувернанткой у его сестер.
"Восхищение Уэйна загадками мира усложняется и углубляется, когда он встречает любовь всей своей жизни — Эмили", — говорит режиссер фильма Уилл Шарп.
В ленте также снимались: Оливия Колман, Андреа Райсборо, Тоби Джоунс, Стейси Мартен, Софи Ди Мартино, в эпизодических ролях появляются Тайка Вайтити и Ник Кейв.
Премьера "Кошачьих миров Луиса Уэйна" состоится на на кинофестивале в Торонто 11 сентября. Дата выхода в прокат пока не объявлена.
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