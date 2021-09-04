02:48 04.09.2021 (обновлено: 05:05 04.09.2021)
Путину представили макет российского ядерного буксира
Путину представили макет российского ядерного буксира "Зевс" на космодроме Восточный
© Фото : АО "Конструкторское бюро "Арсенал"Космический ядерный буксир "Зевс"
© Фото : АО "Конструкторское бюро "Арсенал"
КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 4 сен - РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин представил на космодроме Восточный президенту Владимиру Путину макет ядерного буксира, который будет запущен в 2030 году.
"Это транспортно-энергетический модуль. Это наша совместная с "Росатомом" работа. Космическая ядерная энергетика - это единственная реальная возможность сегодня передвигаться вместо химических двигателей как межпланетный буксир. Мы к 2030 году отсюда же, у нас будет создана вся инфраструктура, будем выводить его на высоту не менее 800 километров - это самая безопасная высота для включения ядерного реактора", - рассказал Рогозин, показывая макет.
Создание элементов ядерного буксира на основе транспортно-энергетического модуля с ядерной энергоустановкой мегаваттного класса ведется в России с 2010 года.
На МАКС-2019 впервые был представлен макет буксира, а на форуме "Армия-2020" - трехмерная графика его работы в космосе.
В январе 2020 года в презентации первого заместителя генерального директора "Роскосмоса" Юрия Урличича, представленной на "Королевских чтениях", говорилось о планах запустить ядерный буксир на орбиту в 2030 году для летных испытаний.
После этого намечается приступить к его серийному производству и коммерческому использованию. Согласно ранее обнародованному на сайте госзакупок контракту, разработка аванпроекта буксира завершится к июлю 2024 года и обойдется в 4,2 миллиарда рублей.
Ядерный буксир будет предназначен для полетов к Луне и планетам Солнечной системы. Он получил название "Зевс", а сами научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы называются "Нуклон".