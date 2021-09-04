Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210904/buksir-1748654564.html
Путину представили макет российского ядерного буксира
Путину представили макет российского ядерного буксира - РИА Новости, 04.09.2021
Путину представили макет российского ядерного буксира
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин представил на космодроме Восточный президенту Владимиру Путину макет ядерного буксира, который будет запущен в 2030 году. РИА Новости, 04.09.2021
2021-09-04T02:48
2021-09-04T05:05
владимир путин
дмитрий рогозин
роскосмос
космос - риа наука
юрий урличич
луна
восточный
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/09/1740554399_0:90:1600:990_1920x0_80_0_0_383de7a6e0524056570688f332c354ca.jpg
КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 4 сен - РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин представил на космодроме Восточный президенту Владимиру Путину макет ядерного буксира, который будет запущен в 2030 году.Создание элементов ядерного буксира на основе транспортно-энергетического модуля с ядерной энергоустановкой мегаваттного класса ведется в России с 2010 года.На МАКС-2019 впервые был представлен макет буксира, а на форуме "Армия-2020" - трехмерная графика его работы в космосе.В январе 2020 года в презентации первого заместителя генерального директора "Роскосмоса" Юрия Урличича, представленной на "Королевских чтениях", говорилось о планах запустить ядерный буксир на орбиту в 2030 году для летных испытаний.После этого намечается приступить к его серийному производству и коммерческому использованию. Согласно ранее обнародованному на сайте госзакупок контракту, разработка аванпроекта буксира завершится к июлю 2024 года и обойдется в 4,2 миллиарда рублей.Ядерный буксир будет предназначен для полетов к Луне и планетам Солнечной системы. Он получил название "Зевс", а сами научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы называются "Нуклон".
https://ria.ru/20210904/raketa-1748654063.html
https://ria.ru/20210904/kosmos-1748654192.html
луна
восточный
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/09/1740554399_80:0:1520:1080_1920x0_80_0_0_9bf4443f5ada9f6f385ce9ad263dae8f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин, дмитрий рогозин, роскосмос, космос - риа наука, юрий урличич, луна, восточный, россия
02:48 04.09.2021 (обновлено: 05:05 04.09.2021)
 
Путину представили макет российского ядерного буксира

Путину представили макет российского ядерного буксира "Зевс" на космодроме Восточный

© Фото : АО "Конструкторское бюро "Арсенал"Космический ядерный буксир "Зевс"
Космический ядерный буксир Зевс - РИА Новости, 1920, 04.09.2021
© Фото : АО "Конструкторское бюро "Арсенал"
Читать ria.ru в
КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 4 сен - РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин представил на космодроме Восточный президенту Владимиру Путину макет ядерного буксира, который будет запущен в 2030 году.

"Это транспортно-энергетический модуль. Это наша совместная с "Росатомом" работа. Космическая ядерная энергетика - это единственная реальная возможность сегодня передвигаться вместо химических двигателей как межпланетный буксир. Мы к 2030 году отсюда же, у нас будет создана вся инфраструктура, будем выводить его на высоту не менее 800 километров - это самая безопасная высота для включения ядерного реактора", - рассказал Рогозин, показывая макет.

Создание элементов ядерного буксира на основе транспортно-энергетического модуля с ядерной энергоустановкой мегаваттного класса ведется в России с 2010 года.
На МАКС-2019 впервые был представлен макет буксира, а на форуме "Армия-2020" - трехмерная графика его работы в космосе.
Пуск ракеты-носителя Союз-2 - РИА Новости, 1920, 04.09.2021
02:18
Рогозин рассказал сколько еще будет эксплуатироваться ракета "Союз-2"
В январе 2020 года в презентации первого заместителя генерального директора "Роскосмоса" Юрия Урличича, представленной на "Королевских чтениях", говорилось о планах запустить ядерный буксир на орбиту в 2030 году для летных испытаний.
После этого намечается приступить к его серийному производству и коммерческому использованию. Согласно ранее обнародованному на сайте госзакупок контракту, разработка аванпроекта буксира завершится к июлю 2024 года и обойдется в 4,2 миллиарда рублей.
Ядерный буксир будет предназначен для полетов к Луне и планетам Солнечной системы. Он получил название "Зевс", а сами научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы называются "Нуклон".
Модуль Наука в составе МКС - РИА Новости, 1920, 04.09.2021
02:25
Российские космонавты завершили восьмичасовую работу в открытом космосе
 
Владимир ПутинДмитрий РогозинРоскосмосКосмос - РИА НаукаЮрий УрличичЛунавосточныйРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:12Украинский паралимпиец вновь отказался фотографироваться с россиянами
06:06Украине предрекли энергетическую катастрофу
06:01Калинин: программа "Дальневосточная ипотека" способствует развитию Приморья
05:49Аэропорт Паланы на Камчатке оснастят новой авиационной техникой
05:42Шестаков: во Владивостоке достаточно территории для проведения Олимпиады
05:28В России создадут единую базу амурских тигров
05:21Центр "Амурский тигр" готовится к сплошному учету хищников
05:13Экипировку "Сотник" могут оснастить оптическими приборами
04:51Шамьюнов: "Дальневосточный гектар" имеет большой потенциал для туризма
04:39Орлов назвал предварительный ущерб от наводнений в Амурской области
04:39Яценюк пожаловался, что Россия превращает украинскую ГТС в металлолом
04:25Талибы пообещали дать женщинам в хиджабе доступ к образованию и работе
04:25"Туризм.РФ" будет развивать инфраструктуру Сахалина совместно с властями
04:21РЭЦ назвал число экспортеров среди малого и среднего бизнеса
04:15В Минприроды назвал размер ущерба от наводнений
04:14Генсек ШОС: ЕАЭС и "Один пояс, один путь" укрепят сотрудничество в Евразии
04:10Россиян научили выбирать безопасную шаурму
04:05В Минприроды назвали экологические угрозы для Байкала
04:00ЕАЭС и ШОС подпишут меморандум о сотрудничестве в ближайшие дни
03:46"Уникальный опыт": японца впечатлила русская баня
Лента новостейМолния