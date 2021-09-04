https://ria.ru/20210904/buksir-1748654564.html

Путину представили макет российского ядерного буксира

Путину представили макет российского ядерного буксира - РИА Новости, 04.09.2021

Путину представили макет российского ядерного буксира

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин представил на космодроме Восточный президенту Владимиру Путину макет ядерного буксира, который будет запущен в 2030 году. РИА Новости, 04.09.2021

2021-09-04T02:48

2021-09-04T02:48

2021-09-04T05:05

владимир путин

дмитрий рогозин

роскосмос

космос - риа наука

юрий урличич

луна

восточный

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/09/1740554399_0:90:1600:990_1920x0_80_0_0_383de7a6e0524056570688f332c354ca.jpg

КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 4 сен - РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин представил на космодроме Восточный президенту Владимиру Путину макет ядерного буксира, который будет запущен в 2030 году.Создание элементов ядерного буксира на основе транспортно-энергетического модуля с ядерной энергоустановкой мегаваттного класса ведется в России с 2010 года.На МАКС-2019 впервые был представлен макет буксира, а на форуме "Армия-2020" - трехмерная графика его работы в космосе.В январе 2020 года в презентации первого заместителя генерального директора "Роскосмоса" Юрия Урличича, представленной на "Королевских чтениях", говорилось о планах запустить ядерный буксир на орбиту в 2030 году для летных испытаний.После этого намечается приступить к его серийному производству и коммерческому использованию. Согласно ранее обнародованному на сайте госзакупок контракту, разработка аванпроекта буксира завершится к июлю 2024 года и обойдется в 4,2 миллиарда рублей.Ядерный буксир будет предназначен для полетов к Луне и планетам Солнечной системы. Он получил название "Зевс", а сами научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы называются "Нуклон".

https://ria.ru/20210904/raketa-1748654063.html

https://ria.ru/20210904/kosmos-1748654192.html

луна

восточный

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, дмитрий рогозин, роскосмос, космос - риа наука, юрий урличич, луна, восточный, россия