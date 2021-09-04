Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210904/bastrykin-1748725751.html
Бастрыкин поставил на контроль дело о похищении девушки в Нижнем Новгороде
Бастрыкин поставил на контроль дело о похищении девушки в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 04.09.2021
Бастрыкин поставил на контроль дело о похищении девушки в Нижнем Новгороде
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате ведомства расследование дела о похищении девушки в Нижнем... РИА Новости, 04.09.2021
2021-09-04T22:56
2021-09-04T22:56
происшествия
александр бастрыкин
нижний новгород
следственный комитет россии (ск рф)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/08/1588142360_0:166:3055:1884_1920x0_80_0_0_e32e128a2e0cfb3f28c542a305bd1e23.jpg
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате ведомства расследование дела о похищении девушки в Нижнем Новгороде, которую нашли в подвале гаража, сообщается на сайте СК РФ."Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате Следственного комитета России ход расследования уголовного дела о похищении девушки в Нижнем Новгороде", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что 24 августа 23-летняя девушка пропала в Нижнем Новгороде. По заявлению матери о безвестном исчезновении дочери было возбуждено уголовное дело об убийстве. Вечером 2 сентября девушку обнаружили в подвале гаража в Приокском районе, ее допросили, чтобы установить обстоятельства происшествия.По данным следствия, 24 августа девушка встретилась с мужчиной с сайта знакомств. Она уехала с ним в неизвестном направлении, после чего связь с ней прервалась. В ходе следственных мероприятий выяснилось, что девушка находилась в подвале гаража в Приокском районе. На допросе потерпевшая рассказала следователям, что мужчина, угрожая ножом, увез ее и удерживал все время в подвале гаража, а также совершал в отношении нее сексуальные преступления.Поздно вечером 3 сентября подозреваемый был задержан, ему было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктами "в", "г" части 2 статьи 126 УК РФ (похищение человека, совершенное с угрозой применения насилия опасного для жизни или здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия). Четвертого сентября он был арестован Нижегородским районным судом на два месяца.
https://ria.ru/20210828/sk-1747671356.html
https://ria.ru/20210721/pekha-1742175039.html
нижний новгород
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/08/1588142360_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_cc42cd19db5a483d73a4e30db9df0429.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, александр бастрыкин, нижний новгород, следственный комитет россии (ск рф), россия
22:56 04.09.2021
 
Бастрыкин поставил на контроль дело о похищении девушки в Нижнем Новгороде

Глава СК Бастрыкин поставил на контроль дело о похищении девушки в Нижнем Новгороде

© Фото : предоставлено СК РФПредседатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 04.09.2021
© Фото : предоставлено СК РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате ведомства расследование дела о похищении девушки в Нижнем Новгороде, которую нашли в подвале гаража, сообщается на сайте СК РФ.
"Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате Следственного комитета России ход расследования уголовного дела о похищении девушки в Нижнем Новгороде", - говорится в сообщении.
Пожар в Ярославской клинической больнице №3 - РИА Новости, 1920, 28.08.2021
28 августа, 17:54
Бастрыкин проконтролирует проверку после пожара в больнице в Ярославле
Ранее сообщалось, что 24 августа 23-летняя девушка пропала в Нижнем Новгороде. По заявлению матери о безвестном исчезновении дочери было возбуждено уголовное дело об убийстве. Вечером 2 сентября девушку обнаружили в подвале гаража в Приокском районе, ее допросили, чтобы установить обстоятельства происшествия.
По данным следствия, 24 августа девушка встретилась с мужчиной с сайта знакомств. Она уехала с ним в неизвестном направлении, после чего связь с ней прервалась. В ходе следственных мероприятий выяснилось, что девушка находилась в подвале гаража в Приокском районе. На допросе потерпевшая рассказала следователям, что мужчина, угрожая ножом, увез ее и удерживал все время в подвале гаража, а также совершал в отношении нее сексуальные преступления.
Поздно вечером 3 сентября подозреваемый был задержан, ему было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктами "в", "г" части 2 статьи 126 УК РФ (похищение человека, совершенное с угрозой применения насилия опасного для жизни или здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия). Четвертого сентября он был арестован Нижегородским районным судом на два месяца.
Певец Стас Пьеха - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
21 июля, 11:44
Бастрыкин поставил на контроль инцидент с избиением сына Стаса Пьехи
 
ПроисшествияАлександр БастрыкинНижний НовгородСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:30"Страх Европы": на Украине рассказали, как Меркель "наплевала" на Киев
05:01В Токио назвали дату встречи глав МИД G-7 с участием представителей России
04:18National Interest рассказал о "странной" выходке Зеленского в США
04:15Кешбэк от жуликов: эксперт раскрыл новую схему мошенничества
04:05На Сахалине после шести дней поисков нашли тело пропавшего подростка
03:40Сериал Тайки Вайтити "Псы резервации" продлили на второй сезон
03:31В НАТО высказались за участие России в борьбе с террористами в Афганистане
03:15Эксперт объяснила, что делать, если вам не одобряют даже микрозайм
03:13На МКС в 2023 году испытают защиту от радиации в дальнем космосе
03:05Экс-глава МИД Польши увидел угрозу "смерти" Европы в действиях России
02:15Инфекционист рассказала, чем можно заразиться через смартфон
02:15Почетный донор объяснил желание делиться кровью
01:59"Хорошо для Путина": в Раде назвали встречу Зеленского и Байдена поражением
01:53Племянница Трампа раскрыла его отношение к Путину
01:42В Черногории протестующие против СПЦ продолжают блокировать въезд в Цетине
01:35СМИ: в Ираке не менее семи полицейских погибли при атаке ИГ*
01:15Финансист рассказал, куда точно нельзя инвестировать
23:28Дуров рассказал, как Netflix и TikTok контролируют разум
23:27На юге-востоке Москве потушили пожар в выселенной пятиэтажке
23:02Захарова рассказала про угрозы от сторонников Навального
Лента новостейМолния