https://ria.ru/20210904/bastrykin-1748725751.html

Бастрыкин поставил на контроль дело о похищении девушки в Нижнем Новгороде

Бастрыкин поставил на контроль дело о похищении девушки в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 04.09.2021

Бастрыкин поставил на контроль дело о похищении девушки в Нижнем Новгороде

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате ведомства расследование дела о похищении девушки в Нижнем... РИА Новости, 04.09.2021

2021-09-04T22:56

2021-09-04T22:56

2021-09-04T22:56

происшествия

александр бастрыкин

нижний новгород

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате ведомства расследование дела о похищении девушки в Нижнем Новгороде, которую нашли в подвале гаража, сообщается на сайте СК РФ."Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате Следственного комитета России ход расследования уголовного дела о похищении девушки в Нижнем Новгороде", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что 24 августа 23-летняя девушка пропала в Нижнем Новгороде. По заявлению матери о безвестном исчезновении дочери было возбуждено уголовное дело об убийстве. Вечером 2 сентября девушку обнаружили в подвале гаража в Приокском районе, ее допросили, чтобы установить обстоятельства происшествия.По данным следствия, 24 августа девушка встретилась с мужчиной с сайта знакомств. Она уехала с ним в неизвестном направлении, после чего связь с ней прервалась. В ходе следственных мероприятий выяснилось, что девушка находилась в подвале гаража в Приокском районе. На допросе потерпевшая рассказала следователям, что мужчина, угрожая ножом, увез ее и удерживал все время в подвале гаража, а также совершал в отношении нее сексуальные преступления.Поздно вечером 3 сентября подозреваемый был задержан, ему было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктами "в", "г" части 2 статьи 126 УК РФ (похищение человека, совершенное с угрозой применения насилия опасного для жизни или здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия). Четвертого сентября он был арестован Нижегородским районным судом на два месяца.

https://ria.ru/20210828/sk-1747671356.html

https://ria.ru/20210721/pekha-1742175039.html

нижний новгород

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, александр бастрыкин, нижний новгород, следственный комитет россии (ск рф), россия