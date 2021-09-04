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"Уникальный опыт": японца впечатлила русская баня
"Уникальный опыт": японца впечатлила русская баня - РИА Новости, 04.09.2021
"Уникальный опыт": японца впечатлила русская баня
Русская баня является особым местом для отдыха, пишет в своей статье, опубликованной порталом Yahoo News Japan, японец Юки Токунага. РИА Новости, 04.09.2021
2021-09-04T03:46
2021-09-04T03:46
в мире
япония
россия
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МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Русская баня является особым местом для отдыха, пишет в своей статье, опубликованной порталом Yahoo News Japan, японец Юки Токунага.Как отмечает автор, в Японии под словом "сауна" подразумевается в основном финская парная, при этом русская банная культура ни в чем не уступает финской и обладает богатейшей историей."В России сауну называют баней (от слова на латыни, означающего место, где можно погрузиться в воду). Русская баня имеет долгую историю: записи о ней датируются X веком н. э., но предполагается, что она существовала и раньше", - пишет он.С баней благодаря ее длинной истории связаны различные идиомы, отражающие глубину русской банной культуры, отмечает Токунага. Кроме того, слово баня имеет множество вариаций и может означать как простые парные, так и элитные заведения.Токунага указывает, что в Японии считается долгим принимать ванну более часа, при этом в России нормально находиться в бане два-три часа и даже дольше. "После парилки прыгаете в купель или бассейн с холодной водой, а затем, немного отдохнув, расслабляетесь на улице. Более того, некоторые едят, пьют чай, а потом опять идут в парную. Этот цикл повторяется по меньшей мере три раза. Почувствовать всю прелесть такого общения — это уникальный опыт, который можно приобрести только в России", - делится впечатлениями автор.При этом в японских саунах обычно все сидят по одиночке, однако в России в баню обычно ходят компанией, продолжает он."У русской бани есть свои привлекательные черты, которые отличаются от японской и финской саун… Когда закончится пандемия и можно будет свободно путешествовать за границу, обязательно посетите Россию, чтобы попариться", - советует в заключение Токунага.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20210606/banya-1735837687.html
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в мире, япония, россия
03:46 04.09.2021
 
"Уникальный опыт": японца впечатлила русская баня

Японский обозреватель Токунага заявил об уникальности русской бани

© Fotolia / malkovkostaРусская баня
Русская баня - РИА Новости, 1920, 04.09.2021
© Fotolia / malkovkosta
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Русская баня является особым местом для отдыха, пишет в своей статье, опубликованной порталом Yahoo News Japan, японец Юки Токунага.
Как отмечает автор, в Японии под словом "сауна" подразумевается в основном финская парная, при этом русская банная культура ни в чем не уступает финской и обладает богатейшей историей.
Баня - РИА Новости, 1920, 06.06.2021
6 июня, 03:03
Финского журналиста удивили "странные" ритуалы в русской бане
России сауну называют баней (от слова на латыни, означающего место, где можно погрузиться в воду). Русская баня имеет долгую историю: записи о ней датируются X веком н. э., но предполагается, что она существовала и раньше", - пишет он.
С баней благодаря ее длинной истории связаны различные идиомы, отражающие глубину русской банной культуры, отмечает Токунага. Кроме того, слово баня имеет множество вариаций и может означать как простые парные, так и элитные заведения.
Токунага указывает, что в Японии считается долгим принимать ванну более часа, при этом в России нормально находиться в бане два-три часа и даже дольше. "После парилки прыгаете в купель или бассейн с холодной водой, а затем, немного отдохнув, расслабляетесь на улице. Более того, некоторые едят, пьют чай, а потом опять идут в парную. Этот цикл повторяется по меньшей мере три раза. Почувствовать всю прелесть такого общения — это уникальный опыт, который можно приобрести только в России", - делится впечатлениями автор.
При этом в японских саунах обычно все сидят по одиночке, однако в России в баню обычно ходят компанией, продолжает он.
"У русской бани есть свои привлекательные черты, которые отличаются от японской и финской саун… Когда закончится пандемия и можно будет свободно путешествовать за границу, обязательно посетите Россию, чтобы попариться", - советует в заключение Токунага.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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