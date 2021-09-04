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На Украине автобус, ехавший из Польши, загорелся после ДТП с автовозом
На Украине автобус, ехавший из Польши, загорелся после ДТП с автовозом - РИА Новости, 04.09.2021
На Украине автобус, ехавший из Польши, загорелся после ДТП с автовозом
Автобус с украинцами, следовавший из Польши в украинский Мариуполь, врезался в автовоз в Житомирской области, в результате ДТП погиб один человек, еще 11... РИА Новости, 04.09.2021
2021-09-04T09:53
2021-09-04T09:53
2021-09-04T09:53
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житомирская область
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КИЕВ, 4 сен – РИА Новости. Автобус с украинцами, следовавший из Польши в украинский Мариуполь, врезался в автовоз в Житомирской области, в результате ДТП погиб один человек, еще 11 пострадали, сообщила в субботу утром пресс-служба регионального управления полиции."В Житомирской области полиция выясняет обстоятельства ДТП с участием международного автобуса и автовоза. Происшествие произошло около 4.20 (совпадает с мск.) 4 сентября на 177 км автодороги Киев-Чоп... После столкновения с автовозом автобус загорелся. В результате происшествия 1 человек погиб и 11 обратились за медицинской помощью", - говорится в сообщении на сайте ведомства.По данным правоохранителей, за рулем автобуса Neoplan был 30-летний водитель, который выполнял рейс из Польши в Мариуполь.По факту аварии возбуждено уголовное дело, правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.
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в мире, мариуполь, житомирская область, польша
На Украине автобус, ехавший из Польши, загорелся после ДТП с автовозом
Ехавший из Польши в Мариуполь автобус с 25 украинцами врезался в автовоз и загорелся