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На Украине автобус, ехавший из Польши, загорелся после ДТП с автовозом
На Украине автобус, ехавший из Польши, загорелся после ДТП с автовозом - РИА Новости, 04.09.2021
На Украине автобус, ехавший из Польши, загорелся после ДТП с автовозом
Автобус с украинцами, следовавший из Польши в украинский Мариуполь, врезался в автовоз в Житомирской области, в результате ДТП погиб один человек, еще 11... РИА Новости, 04.09.2021
2021-09-04T09:53
2021-09-04T09:53
в мире
мариуполь
житомирская область
польша
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КИЕВ, 4 сен – РИА Новости. Автобус с украинцами, следовавший из Польши в украинский Мариуполь, врезался в автовоз в Житомирской области, в результате ДТП погиб один человек, еще 11 пострадали, сообщила в субботу утром пресс-служба регионального управления полиции."В Житомирской области полиция выясняет обстоятельства ДТП с участием международного автобуса и автовоза. Происшествие произошло около 4.20 (совпадает с мск.) 4 сентября на 177 км автодороги Киев-Чоп... После столкновения с автовозом автобус загорелся. В результате происшествия 1 человек погиб и 11 обратились за медицинской помощью", - говорится в сообщении на сайте ведомства.По данным правоохранителей, за рулем автобуса Neoplan был 30-летний водитель, который выполнял рейс из Польши в Мариуполь.По факту аварии возбуждено уголовное дело, правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.
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в мире, мариуполь, житомирская область, польша
09:53 04.09.2021
 
На Украине автобус, ехавший из Польши, загорелся после ДТП с автовозом

Ехавший из Польши в Мариуполь автобус с 25 украинцами врезался в автовоз и загорелся

© Fotolia / FotokonАвтомобиль скорой помощи в Киеве
Автомобиль скорой помощи в Киеве - РИА Новости, 1920, 04.09.2021
© Fotolia / Fotokon
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КИЕВ, 4 сен – РИА Новости. Автобус с украинцами, следовавший из Польши в украинский Мариуполь, врезался в автовоз в Житомирской области, в результате ДТП погиб один человек, еще 11 пострадали, сообщила в субботу утром пресс-служба регионального управления полиции.
"В Житомирской области полиция выясняет обстоятельства ДТП с участием международного автобуса и автовоза. Происшествие произошло около 4.20 (совпадает с мск.) 4 сентября на 177 км автодороги Киев-Чоп... После столкновения с автовозом автобус загорелся. В результате происшествия 1 человек погиб и 11 обратились за медицинской помощью", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
По данным правоохранителей, за рулем автобуса Neoplan был 30-летний водитель, который выполнял рейс из Польши в Мариуполь.
"После происшествия произошло возгорание автобуса. В нем находились 25 пассажиров, все украинцы. В результате происшествия погиб второй водитель Neoplan, который отдыхал", - добавили в полиции.
По факту аварии возбуждено уголовное дело, правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.
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